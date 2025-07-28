Кислица о третьем раунде переговоров с РФ в Стамбуле: За "интеллигентной упаковкой" скрывалось то же самое токсичное содержание

Российская сторона поняла, что агрессивная тактика во время переговоров с Украиной не работает, но во время третьего раунда переговоров в Стамбуле на прошлой неделе за "интеллигентной упаковкой" содержалось то же токсичное содержание.

Об этом в комментарии Новости.LIVE сообщил первый заместитель министра иностранных дел, член делегации Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за две предыдущие встречи в Турции россияне поняли, что угрозы и "эмоциональные наезды на украинскую сторону не дают своего результата".

"Я не могу сказать, что российская сторона по форме употребляла на этот раз какие-то некорректные или слишком эмоциональные подходы. Но могу сказать со всей ответственностью, что в этой "интеллигентной" упаковке содержалось то самое токсичное и ядовитое содержание", - отметил Кислица.

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По словам дипломата, трагизм ситуации заключается в том, что напротив украинской делегации сидела стена людей, "которые не имеют никаких моральных предохранителей, которые переворачивают все вверх дном, которые апеллируют к христианским ценностям и подходам, которые говорят о том, что необходимо положить конец этой кровавой бойне".

"Ну, извините, вы ее развязали, вы палачи, вы преступники, и вы призываете нас, украинскую делегацию, положить конец этой войне", - подчеркнул Кислица и добавил, что это является цинизмом высшего сорта.

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Напомним, что вечером 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России.

После очередного раунда переговоров в Стамбуле представитель РФ Владимир Мединский заявил о новых предложениях украинской стороне: создание рабочих групп и кратковременные перемирия на линии фронта.