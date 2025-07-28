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Новости Переговоры в Турции
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В ближайшее время в Турции будет стол мирных переговоров, и эта кровавая война закончится, - Эрдоган

президент Турции Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести мирные переговоры для того, чтобы положить конец войне РФ против Украины.

Об этом Эрдоган сказал во время заседания кабинета министров, его заявление в соцсети Х цитирует управление коммуникации Турции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так же как стол переговоров был накрыт в Стамбуле, стол мира будет накрыт в Турции в скором будущем, и эта кровавая война закончится", - заявил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать прямую встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Этот вопрос он обсудит с Дональдом Трампом.

Читайте также: Украина и РФ достигли "принципиальной договоренности" о встрече Зеленского и Путина, - Фидан

Автор: 

переговоры (5104) Турция (3518) Эрдоган Реджеп Тайип (933)


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Топ комментарии
+4
***** в курсі?
мир у війні проти України залежить наразі від *****
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28.07.2025 18:05 Ответить
+4
Не закінчиться.

Бо це не треба ані *****, ані Зеленському.

Обидтва тепер утримують свою владу тільки завдяки війні.
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28.07.2025 18:06 Ответить
+3
Враховуючи сьогоднішній обстріл Неньки, то виглядає бредом просто.
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28.07.2025 18:15 Ответить
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***** в курсі?
мир у війні проти України залежить наразі від *****
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28.07.2025 18:05 Ответить
Вже від сміху намочило штани
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28.07.2025 18:20 Ответить
Не закінчиться.

Бо це не треба ані *****, ані Зеленському.

Обидтва тепер утримують свою владу тільки завдяки війні.
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28.07.2025 18:06 Ответить
Типа остряк-хохотун? Ню-ню.
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28.07.2025 18:17 Ответить
так тож гєнсєк новостворений 28 липня))
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28.07.2025 18:24 Ответить
Не згоден. Якщо війна закінчиться, путлера радісно переоберуть ще на 100 років.
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28.07.2025 18:16 Ответить
Та може їх обох там притоплять десь..
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28.07.2025 18:31 Ответить
Переговоры только после капитуляции путина. И точка!
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28.07.2025 18:10 Ответить
Зрозуміло. Ти за капітуляцію України.
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28.07.2025 18:19 Ответить
А русскіє мають право на існування?
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28.07.2025 18:23 Ответить
Де пролягають кордони держави русскіх і як ця держава називається?
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28.07.2025 18:26 Ответить
Нема на сайті ООН держави русскіх. рф це федерація різних держав і держави русскіх серед них нема. Русскіє це бездержавний народ, який принципово не хоче мати власну державу так само, як цигани і бездержавний народ не має права мати свою армію та представництво у міжнародних структурах. Ти щось чув за циганську армію?
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28.07.2025 18:38 Ответить
Смiшний дядько
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28.07.2025 18:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yRxXKL6pwfU
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28.07.2025 18:23 Ответить
Враховуючи сьогоднішній обстріл Неньки, то виглядає бредом просто.
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28.07.2025 18:15 Ответить
Oh tak pahozh na usatava Bulbofiurera ...🤣
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28.07.2025 18:21 Ответить
Так швидко війна може закінчитись тільки, як що Пуйло признає перемогу України, або Зеля погодиться на капітуляцію.
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28.07.2025 18:24 Ответить
він шо хворий чи його вдарили ?
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28.07.2025 18:33 Ответить
Гарно сказав - головне шоб стіл не був шведським
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28.07.2025 18:34 Ответить
Вже був там один стіл, після якого мало не втратили державу.
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28.07.2025 18:39 Ответить
Скоріше б уже...
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28.07.2025 18:45 Ответить
Дурепа... Тупа нікчемна дурепа.
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28.07.2025 18:52 Ответить
"Так само як стіл переговорів було накрито в Стамбулі, стіл миру буде накрито в Туреччині в недалекому майбутньому, і ця кривава війна закінчиться",
Джерело: https://censor.net/ua/n3565697

Соромлюсь спитати, а Стамбул у Туреччині ??
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28.07.2025 18:51 Ответить
В нынешней ситуации война может закончится прямо завтра, а может лет чере пять. Иран с Ираком 8 лет воевали. Примерно по нашим лекалам. Ракетные обстрелы и тупое бодание на фронте.
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28.07.2025 18:55 Ответить
 
 