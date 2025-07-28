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В ближайшее время в Турции будет стол мирных переговоров, и эта кровавая война закончится, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести мирные переговоры для того, чтобы положить конец войне РФ против Украины.
Об этом Эрдоган сказал во время заседания кабинета министров, его заявление в соцсети Х цитирует управление коммуникации Турции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Так же как стол переговоров был накрыт в Стамбуле, стол мира будет накрыт в Турции в скором будущем, и эта кровавая война закончится", - заявил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать прямую встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Этот вопрос он обсудит с Дональдом Трампом.
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мир у війні проти України залежить наразі від *****
Бо це не треба ані *****, ані Зеленському.
Обидтва тепер утримують свою владу тільки завдяки війні.
Джерело: https://censor.net/ua/n3565697
Соромлюсь спитати, а Стамбул у Туреччині ??