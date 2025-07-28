Найближчим часом в Туреччині буде стіл мирних переговорів, і ця кривава війна закінчиться, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, його країна готова провести мирні переговори для того, щоб покласти край війні РФ проти України.

Про це Ердоган сказав під час засідання кабінету міністрів, його заяву в соцмережі Х цитує управління комунікації Туреччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так само як стіл переговорів було накрито в Стамбулі, стіл миру буде накрито в Туреччині в недалекому майбутньому, і ця кривава війна закінчиться", - заявив Ердоган.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне організувати пряму зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Це питання він обговорить із Дональдом Трампом.

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