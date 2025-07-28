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Новини Переговори у Туреччині
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Найближчим часом в Туреччині буде стіл мирних переговорів, і ця кривава війна закінчиться, - Ердоган

президент Туреччини Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, його країна готова провести мирні переговори для того, щоб покласти край війні РФ проти України.

Про це Ердоган сказав під час засідання кабінету міністрів, його заяву в соцмережі Х цитує управління комунікації Туреччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так само як стіл переговорів було накрито в Стамбулі, стіл миру буде накрито в Туреччині в недалекому майбутньому, і ця кривава війна закінчиться", - заявив Ердоган.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне організувати пряму зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Це питання він обговорить із Дональдом Трампом.

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Автор: 

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Топ коментарі
+4
***** в курсі?
мир у війні проти України залежить наразі від *****
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28.07.2025 18:05 Відповісти
+4
Не закінчиться.

Бо це не треба ані *****, ані Зеленському.

Обидтва тепер утримують свою владу тільки завдяки війні.
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28.07.2025 18:06 Відповісти
+3
Враховуючи сьогоднішній обстріл Неньки, то виглядає бредом просто.
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28.07.2025 18:15 Відповісти
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***** в курсі?
мир у війні проти України залежить наразі від *****
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28.07.2025 18:05 Відповісти
Вже від сміху намочило штани
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28.07.2025 18:20 Відповісти
Не закінчиться.

Бо це не треба ані *****, ані Зеленському.

Обидтва тепер утримують свою владу тільки завдяки війні.
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28.07.2025 18:06 Відповісти
Типа остряк-хохотун? Ню-ню.
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28.07.2025 18:17 Відповісти
так тож гєнсєк новостворений 28 липня))
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28.07.2025 18:24 Відповісти
Не згоден. Якщо війна закінчиться, путлера радісно переоберуть ще на 100 років.
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28.07.2025 18:16 Відповісти
Та може їх обох там притоплять десь..
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28.07.2025 18:31 Відповісти
Переговоры только после капитуляции путина. И точка!
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28.07.2025 18:10 Відповісти
Зрозуміло. Ти за капітуляцію України.
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28.07.2025 18:19 Відповісти
А русскіє мають право на існування?
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28.07.2025 18:23 Відповісти
Де пролягають кордони держави русскіх і як ця держава називається?
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28.07.2025 18:26 Відповісти
Нема на сайті ООН держави русскіх. рф це федерація різних держав і держави русскіх серед них нема. Русскіє це бездержавний народ, який принципово не хоче мати власну державу так само, як цигани і бездержавний народ не має права мати свою армію та представництво у міжнародних структурах. Ти щось чув за циганську армію?
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28.07.2025 18:38 Відповісти
Смiшний дядько
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28.07.2025 18:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yRxXKL6pwfU
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28.07.2025 18:23 Відповісти
Враховуючи сьогоднішній обстріл Неньки, то виглядає бредом просто.
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28.07.2025 18:15 Відповісти
Oh tak pahozh na usatava Bulbofiurera ...🤣
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28.07.2025 18:21 Відповісти
Так швидко війна може закінчитись тільки, як що Пуйло признає перемогу України, або Зеля погодиться на капітуляцію.
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28.07.2025 18:24 Відповісти
він шо хворий чи його вдарили ?
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28.07.2025 18:33 Відповісти
Гарно сказав - головне шоб стіл не був шведським
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28.07.2025 18:34 Відповісти
Вже був там один стіл, після якого мало не втратили державу.
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28.07.2025 18:39 Відповісти
Скоріше б уже...
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28.07.2025 18:45 Відповісти
Дурепа... Тупа нікчемна дурепа.
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28.07.2025 18:52 Відповісти
Валіко, з окопу пишеш? Молодець.
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28.07.2025 19:01 Відповісти
"Так само як стіл переговорів було накрито в Стамбулі, стіл миру буде накрито в Туреччині в недалекому майбутньому, і ця кривава війна закінчиться",
Джерело: https://censor.net/ua/n3565697

Соромлюсь спитати, а Стамбул у Туреччині ??
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28.07.2025 18:51 Відповісти
В нынешней ситуации война может закончится прямо завтра, а может лет чере пять. Иран с Ираком 8 лет воевали. Примерно по нашим лекалам. Ракетные обстрелы и тупое бодание на фронте.
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28.07.2025 18:55 Відповісти
Другий Стамбул вимальовується все чіткіше. Тепер за участі Трампа й Ердогана, і можливо Сі. Які поза міжнародним правом вдягнуть Україні путінське ярмо. Все з міркувань гуманізму, звісно. Їм так болить за загиблих! Це треба негайно зупинити. Не час для згадок про міжнародне право. То все застаріло.
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28.07.2025 18:58 Відповісти
Ще один двадцятичотирьохгодинний
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28.07.2025 19:05 Відповісти
Шо, опять? Ну Эрдоган еще пустословием не занимался на эту тему. Дай бог, хотя мало верится
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28.07.2025 19:08 Відповісти
 
 