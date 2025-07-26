Україна та РФ досягли "принципової домовленості" щодо зустрічі Зеленського і Путіна, - Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна і Росія досягли принципової домовленості щодо зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє NTV, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що війна Росії проти України має дуже серйозні регіональні та глобальні наслідки.

"Крім гуманітарної трагедії, величезних зруйнованих міст, ми зіткнулися з ситуацією, яка зробить можливою ще більшу війну і поділ на міжнародній арені. Це складна і дорога війна. Війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї", - сказав турецький дипломат.

За словами Фідана, під час перемовин між Україною та РФ у Стамбулі цього тижня обговорювалися умови, за яких може відбутися зустріч Зеленського з Путіним.

"Було досягнуто принципової домовленості щодо саміту лідерів у Туреччині. Якщо так буде продовжуватися, я вірю, що з'явиться проміжне рішення. Не всі готові прийняти пропозицію. Ми працюємо над створенням відповідної обстановки", - сказав турецький міністр.

Нагадаємо, що ввечері 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.