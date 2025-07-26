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Новини Переговори у Туреччині Зустріч Зеленського та Путіна
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Україна та РФ досягли "принципової домовленості" щодо зустрічі Зеленського і Путіна, - Фідан

Хакан Фідан про зустріч Зеленського з путіним

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна і Росія досягли принципової домовленості щодо зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє NTV, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що війна Росії проти України має дуже серйозні регіональні та глобальні наслідки.

"Крім гуманітарної трагедії, величезних зруйнованих міст, ми зіткнулися з ситуацією, яка зробить можливою ще більшу війну і поділ на міжнародній арені. Це складна і дорога війна. Війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї", - сказав турецький дипломат.

За словами Фідана, під час перемовин між Україною та РФ у Стамбулі цього тижня обговорювалися умови, за яких може відбутися зустріч Зеленського з Путіним.

"Було досягнуто принципової домовленості щодо саміту лідерів у Туреччині. Якщо так буде продовжуватися, я вірю, що з'явиться проміжне рішення. Не всі готові прийняти пропозицію. Ми працюємо над створенням відповідної обстановки", - сказав турецький міністр.

Нагадаємо, що ввечері 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Автор: 

Зеленський Володимир (24870) путін володимир (24341) Фідан Хакан (65)


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Топ коментарі
+4
БоНеВтік збирається тікати на Рашку!
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26.07.2025 01:52 Відповісти
+2
Щоби що.

Ну послухає ЗЄ лекцію про печенігів, з якої все одно ***** не зрозуміє.
Ну отримає черговий ультиматум.
Все.

Поки у РФ є сили та можливість воювати, миру не буде.
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26.07.2025 02:14 Відповісти
+1
Принципова, остаточна, гарантована зустріч. Ніколи такого не було і от знов.

Я так розумію, шавка ***** - мєдінскій - знов буде розповідати, що спочатку повна капітуляція, а потім одразу найвеличніший з много-ходів-очка-шнік зустрінуться?
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26.07.2025 01:53 Відповісти
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БоНеВтік збирається тікати на Рашку!
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26.07.2025 01:52 Відповісти
Принципова, остаточна, гарантована зустріч. Ніколи такого не було і от знов.

Я так розумію, шавка ***** - мєдінскій - знов буде розповідати, що спочатку повна капітуляція, а потім одразу найвеличніший з много-ходів-очка-шнік зустрінуться?
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26.07.2025 01:53 Відповісти
ерефівці називатимуть свого главаря відповідно реаліям, уйлушкою?
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26.07.2025 01:58 Відповісти
Кацапам вірити не можна, Єльцин після Першої чеченської війни зустрічався з лідером Чеченської Республіки Ічкерія Масхадовим, Єльцин офіційно прийняв Масхадова в Кремлі. Це була публічна зустріч, що супроводжувалася підписанням мирного договору про припинення військових дій та взаємовизнання намірів будувати відносини на основі міжнародного права. А вже в 1999 почалася друга чечнська.

2005: Масхадова було вбито в результаті спецоперації ФСБ. Перед смертю Масхадов пропонував провести переговори з путіном через посередників, закликаючи до мирного вирішення конфлікту. Але російська влада не прийняла його ініціатив. Поки ми не в НАТО або рашка не розвалилася добра не буде. Доречі друга чеченська війна доречі тривала з 26 серпня 1999 року до весни 2009 року, тобто майже 10 років.
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26.07.2025 02:01 Відповісти
У Пеклі вони лише можуть зустрітися
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26.07.2025 02:06 Відповісти
"Путін створює ілюзію готовності до переговорів, а насправді - затягує їх. Це й використання маніпуляцій міжнародною думкою, щоб поставити війну на паузу, перегрупуватися і продовжити.
Путін буде домагатися послаблення санкцій, зменшення міжнародного тиску та буде далі звинувачувати Україну у небажанні проводити переговори, пропонуючи капітуляцію".
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26.07.2025 02:13 Відповісти
«Ми маємо бути готові, що у будь-який момент, чи то зусиллями російською дипломатії, чи то брехливими маневрами або просто через нетерплячість Трампа ми знов можемо повернутися до моменту, коли знов потрібно буде пояснювати банальні речі - що це російська агресія, а Україна жертва».
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26.07.2025 02:20 Відповісти
Щоби що.

Ну послухає ЗЄ лекцію про печенігів, з якої все одно ***** не зрозуміє.
Ну отримає черговий ультиматум.
Все.

Поки у РФ є сили та можливість воювати, миру не буде.
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26.07.2025 02:14 Відповісти
зеленский перед встречею с путлером должен пройти детекор БРЕХНІ - так как зе-втік володіє державною таємницьою и може зрадити - у мене для початку одне питання -що зермак робив в Омані? чому повертався на літаку ФСБ?
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26.07.2025 02:30 Відповісти
Ага, и сейчас прилёты по Украине
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26.07.2025 02:43 Відповісти
 
 