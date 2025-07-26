Україна та РФ досягли "принципової домовленості" щодо зустрічі Зеленського і Путіна, - Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна і Росія досягли принципової домовленості щодо зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє NTV, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що війна Росії проти України має дуже серйозні регіональні та глобальні наслідки.
"Крім гуманітарної трагедії, величезних зруйнованих міст, ми зіткнулися з ситуацією, яка зробить можливою ще більшу війну і поділ на міжнародній арені. Це складна і дорога війна. Війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї", - сказав турецький дипломат.
За словами Фідана, під час перемовин між Україною та РФ у Стамбулі цього тижня обговорювалися умови, за яких може відбутися зустріч Зеленського з Путіним.
"Було досягнуто принципової домовленості щодо саміту лідерів у Туреччині. Якщо так буде продовжуватися, я вірю, що з'явиться проміжне рішення. Не всі готові прийняти пропозицію. Ми працюємо над створенням відповідної обстановки", - сказав турецький міністр.
Нагадаємо, що ввечері 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я так розумію, шавка ***** - мєдінскій - знов буде розповідати, що спочатку повна капітуляція, а потім одразу найвеличніший з много-ходів-очка-шнік зустрінуться?
2005: Масхадова було вбито в результаті спецоперації ФСБ. Перед смертю Масхадов пропонував провести переговори з путіном через посередників, закликаючи до мирного вирішення конфлікту. Але російська влада не прийняла його ініціатив. Поки ми не в НАТО або рашка не розвалилася добра не буде. Доречі друга чеченська війна доречі тривала з 26 серпня 1999 року до весни 2009 року, тобто майже 10 років.
Путін буде домагатися послаблення санкцій, зменшення міжнародного тиску та буде далі звинувачувати Україну у небажанні проводити переговори, пропонуючи капітуляцію".
Ну послухає ЗЄ лекцію про печенігів, з якої все одно ***** не зрозуміє.
Ну отримає черговий ультиматум.
Все.
Поки у РФ є сили та можливість воювати, миру не буде.