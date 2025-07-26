Украина и РФ достигли "принципиальной договоренности" о встрече Зеленского и Путина, - Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия достигли принципиальной договоренности о встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает NTV, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что война России против Украины имеет очень серьезные региональные и глобальные последствия.

"Кроме гуманитарной трагедии, огромных разрушенных городов, мы столкнулись с ситуацией, которая сделает возможной еще большую войну и разделение на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", - сказал турецкий дипломат.

По словам Фидана, во время переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле на этой неделе обсуждались условия, при которых может состояться встреча Зеленского с Путиным.

"Была достигнута принципиальная договоренность о саммите лидеров в Турции. Если так будет продолжаться, я верю, что появится промежуточное решение. Не все готовы принять предложение. Мы работаем над созданием соответствующей обстановки", - сказал турецкий министр.

Напомним, что вечером 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России.