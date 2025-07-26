Украина и РФ достигли "принципиальной договоренности" о встрече Зеленского и Путина, - Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия достигли принципиальной договоренности о встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает NTV, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что война России против Украины имеет очень серьезные региональные и глобальные последствия.
"Кроме гуманитарной трагедии, огромных разрушенных городов, мы столкнулись с ситуацией, которая сделает возможной еще большую войну и разделение на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", - сказал турецкий дипломат.
По словам Фидана, во время переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле на этой неделе обсуждались условия, при которых может состояться встреча Зеленского с Путиным.
"Была достигнута принципиальная договоренность о саммите лидеров в Турции. Если так будет продолжаться, я верю, что появится промежуточное решение. Не все готовы принять предложение. Мы работаем над созданием соответствующей обстановки", - сказал турецкий министр.
Напомним, что вечером 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России.
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Я так розумію, шавка ***** - мєдінскій - знов буде розповідати, що спочатку повна капітуляція, а потім одразу найвеличніший з много-ходів-очка-шнік зустрінуться?
2005: Масхадова було вбито в результаті спецоперації ФСБ. Перед смертю Масхадов пропонував провести переговори з путіном через посередників, закликаючи до мирного вирішення конфлікту. Але російська влада не прийняла його ініціатив. Поки ми не в НАТО або рашка не розвалилася добра не буде. Доречі друга чеченська війна доречі тривала з 26 серпня 1999 року до весни 2009 року, тобто майже 10 років.
Путін буде домагатися послаблення санкцій, зменшення міжнародного тиску та буде далі звинувачувати Україну у небажанні проводити переговори, пропонуючи капітуляцію".
Ну послухає ЗЄ лекцію про печенігів, з якої все одно ***** не зрозуміє.
Ну отримає черговий ультиматум.
Все.
Поки у РФ є сили та можливість воювати, миру не буде.
Осінь 2024 ,
Слухала про це відео Віталія Дейнеги лідера фонду .
АЛЕ НЕ ТРЕБА ЗАБУВАТИ, що ЕРМАК ДОМОВИВСЯ ТОДІ З РОСІЯНАМИ , тому що Крот і не українець
росіяне - народ підлий , спеціалізуються на держ переворотах . Всюди свій ніс сують .
А ще хочуть Босфор відчинити для своїх військових кораблів.
- А на хіба вести переговори з міжнародними злочинцем, терористом, торговцем дітей і генетичним виродком?
Тоді так, гарна пропозиція)
Справа - Кіріл Дмітрієв, бувший гаманець олігарха Пінчука. Хто не роздупляє тему, Дмітрієв і Єрмак - це ліве і праве яйця олігарха Пінчука, зятя Кучми і партнера Сороса.