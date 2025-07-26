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Новости Переговоры в Турции Встреча Зеленского и Путина
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Украина и РФ достигли "принципиальной договоренности" о встрече Зеленского и Путина, - Фидан

Хакан Фидан о встрече Зеленского с Путиным

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия достигли принципиальной договоренности о встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает NTV, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что война России против Украины имеет очень серьезные региональные и глобальные последствия.

"Кроме гуманитарной трагедии, огромных разрушенных городов, мы столкнулись с ситуацией, которая сделает возможной еще большую войну и разделение на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", - сказал турецкий дипломат.

По словам Фидана, во время переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле на этой неделе обсуждались условия, при которых может состояться встреча Зеленского с Путиным.

"Была достигнута принципиальная договоренность о саммите лидеров в Турции. Если так будет продолжаться, я верю, что появится промежуточное решение. Не все готовы принять предложение. Мы работаем над созданием соответствующей обстановки", - сказал турецкий министр.

Напомним, что вечером 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России.

Автор: 

Зеленский Владимир (21349) путин владимир (31753) Фидан Хакан (62)


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Топ комментарии
+22
Щоби що.

Ну послухає ЗЄ лекцію про печенігів, з якої все одно ***** не зрозуміє.
Ну отримає черговий ультиматум.
Все.

Поки у РФ є сили та можливість воювати, миру не буде.
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26.07.2025 02:14 Ответить
+16
Проблема не в тому що не можна вірити **********. ********* ненадійна облудлива і брехлива крана. Це вже аксіома. Наша проблема в тому що не можна вірити Зєлєнському. Це брехливий поц якого лише умовно можна вважати своїм, а всі його призначенці паскудні злодії. Кожний хто повязаний будь яким чином з Зєлєнським є злочинцем і зрадником за визначенням. Проти таких, особливо до депутатів від кишеньуової партії "слуга народу", можна з впевненістю порушувати кримінальні справи. Вони думають що ми дамо їм і їхнім дітям жити на крові українців. Гайдамаччина повернеться...
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26.07.2025 04:22 Ответить
+15
БоНеВтік збирається тікати на Рашку!
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26.07.2025 01:52 Ответить
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БоНеВтік збирається тікати на Рашку!
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26.07.2025 01:52 Ответить
Яник проти, два павуки в одній банці не вживаються. Хіба що в Оман.
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26.07.2025 07:17 Ответить
Принципова, остаточна, гарантована зустріч. Ніколи такого не було і от знов.

Я так розумію, шавка ***** - мєдінскій - знов буде розповідати, що спочатку повна капітуляція, а потім одразу найвеличніший з много-ходів-очка-шнік зустрінуться?
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26.07.2025 01:53 Ответить
ерефівці називатимуть свого главаря відповідно реаліям, уйлушкою?
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26.07.2025 01:58 Ответить
Кацапам вірити не можна, Єльцин після Першої чеченської війни зустрічався з лідером Чеченської Республіки Ічкерія Масхадовим, Єльцин офіційно прийняв Масхадова в Кремлі. Це була публічна зустріч, що супроводжувалася підписанням мирного договору про припинення військових дій та взаємовизнання намірів будувати відносини на основі міжнародного права. А вже в 1999 почалася друга чечнська.

2005: Масхадова було вбито в результаті спецоперації ФСБ. Перед смертю Масхадов пропонував провести переговори з путіном через посередників, закликаючи до мирного вирішення конфлікту. Але російська влада не прийняла його ініціатив. Поки ми не в НАТО або рашка не розвалилася добра не буде. Доречі друга чеченська війна доречі тривала з 26 серпня 1999 року до весни 2009 року, тобто майже 10 років.
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26.07.2025 02:01 Ответить
У Пеклі вони лише можуть зустрітися
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26.07.2025 02:06 Ответить
"Путін створює ілюзію готовності до переговорів, а насправді - затягує їх. Це й використання маніпуляцій міжнародною думкою, щоб поставити війну на паузу, перегрупуватися і продовжити.
Путін буде домагатися послаблення санкцій, зменшення міжнародного тиску та буде далі звинувачувати Україну у небажанні проводити переговори, пропонуючи капітуляцію".
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26.07.2025 02:13 Ответить
«Ми маємо бути готові, що у будь-який момент, чи то зусиллями російською дипломатії, чи то брехливими маневрами або просто через нетерплячість Трампа ми знов можемо повернутися до моменту, коли знов потрібно буде пояснювати банальні речі - що це російська агресія, а Україна жертва».
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26.07.2025 02:20 Ответить
Ця зустріч лише замилювання очей Трампу, щоб він не наклав санкції
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26.07.2025 07:14 Ответить
Щоби що.

Ну послухає ЗЄ лекцію про печенігів, з якої все одно ***** не зрозуміє.
Ну отримає черговий ультиматум.
Все.

Поки у РФ є сили та можливість воювати, миру не буде.
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26.07.2025 02:14 Ответить
Імхо .пуйло на зустріч погодиться ,тільки якщо на ній буде підписана капітуляція (максимум частково замаскована, але зрозуміла майже усім...)
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26.07.2025 03:19 Ответить
суща правда, але допоки штати та європи марять перемовинами потрібно їм підігрувати
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26.07.2025 08:45 Ответить
зеленский перед встречею с путлером должен пройти детекор БРЕХНІ - так как зе-втік володіє державною таємницьою и може зрадити - у мене для початку одне питання -що зермак робив в Омані? чому повертався на літаку ФСБ?
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26.07.2025 02:30 Ответить
Детектор БРЕХНІ перегріється і згорить. Тут треба детектор ПРАВДИ, але я не впевнений що він хоч щось покаже.
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26.07.2025 04:17 Ответить
А що Ермак робив у Берлині на зустрічах з Козаком ? Літав туди на президентському літаку разів з три.
Осінь 2024 ,
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26.07.2025 04:47 Ответить
Ага, и сейчас прилёты по Украине
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26.07.2025 02:43 Ответить
Дитяча мрія Зе подивитись у очі?
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26.07.2025 03:17 Ответить
Проблема не в тому що не можна вірити **********. ********* ненадійна облудлива і брехлива крана. Це вже аксіома. Наша проблема в тому що не можна вірити Зєлєнському. Це брехливий поц якого лише умовно можна вважати своїм, а всі його призначенці паскудні злодії. Кожний хто повязаний будь яким чином з Зєлєнським є злочинцем і зрадником за визначенням. Проти таких, особливо до депутатів від кишеньуової партії "слуга народу", можна з впевненістю порушувати кримінальні справи. Вони думають що ми дамо їм і їхнім дітям жити на крові українців. Гайдамаччина повернеться...
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26.07.2025 04:22 Ответить
Коли була Нормандська зустріч у Париже , були підготовлені домовленості ермаком з росіянами. Памятаю то відео, як Ермак веде Зе ( як барана) на зустріч. Але до цього лідер фонду « повернись живим» вийшов на Резникова і пояснив йому небезпеку домовленостей, і Резников встиг переговорити з Зе. Короче Зе на зустрічі від усіх домовленостей відмовився і росіяни були злими і казали що їх обманули .
Слухала про це відео Віталія Дейнеги лідера фонду .
АЛЕ НЕ ТРЕБА ЗАБУВАТИ, що ЕРМАК ДОМОВИВСЯ ТОДІ З РОСІЯНАМИ , тому що Крот і не українець
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26.07.2025 04:57 Ответить
Фідан фантазьор.
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26.07.2025 04:59 Ответить
Хочу звернути увагу, що туркам самим треба бути обережними - повна країна російських зелених чоловічків . Чому їх пускають у країну ? Ходять мужики з родинами , а виправка у всіх військова. Також агентів ФСБ повно - бо з ЕС ЇХ ТУРНУЛИ.
росіяне - народ підлий , спеціалізуються на держ переворотах . Всюди свій ніс сують .
А ще хочуть Босфор відчинити для своїх військових кораблів.
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26.07.2025 05:05 Ответить
в турции церемониться не будут,голову рахитам поотрубают и все,кацапы только на словах огого а рыпаться на такие страны аля турции пиписька с спичечный коробок.ото пускай бабкосела на бамбасе штурмуют и второй год берут мегаполис миллионик торецк с покровском,вот это их истинный уровень,не более.
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26.07.2025 08:41 Ответить
переговори, які знову закінчилися пшиком і масованими обстрілами міст. вибачте, але той, хто домовляться з ворогом - сам має на руках кров
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26.07.2025 06:59 Ответить
Ещё один балабол, во первых договорённости с помойкой ни чего не стоят, во вторых кремлёвская Крыса не считает Оманского Нарика своего "уровня" и это будет плевок на его имидж в мордоре и главно уже были переговоры ботаксного шныря и бениного Оманского Нарика и в Париже и в Стамбуле...результат для Украины на лицо....
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26.07.2025 07:04 Ответить
Хочу запитати турецький політес:
- А на хіба вести переговори з міжнародними злочинцем, терористом, торговцем дітей і генетичним виродком?
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26.07.2025 07:05 Ответить
Це ви мабуть про біблейного персонажа?
Тоді так, гарна пропозиція)
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26.07.2025 07:50 Ответить
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26.07.2025 07:41 Ответить
І про що цей карасик буде розмовляти зі щукою? Та він досі самостійно не може навіть кілька слів стулити за змістом. Як тільки починає говорити "від себе", одразу вмикається "поток свідомості"... неосвіченої та примітивної свідомості...
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26.07.2025 07:48 Ответить
Та фігня то все, ніякої користі, тільки розвід для лохів
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26.07.2025 07:58 Ответить
Чергова маячня для "найвеличнішого" ніякої зустрічі не буде ,про що можна домовитись з найкривавішим світовим терористом який хоче знищити країну,допоки ця паскуда не здохла годі надіятись на якийсь мир ,єдине хто може зупинити чорта це ЗСУ і екомічна і фінансава криза на росії.
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26.07.2025 08:17 Ответить
Посланник Трампа Віткофф побував у синагозі у Петерберзі: зустрічали мацою та вином
Справа - Кіріл Дмітрієв, бувший гаманець олігарха Пінчука. Хто не роздупляє тему, Дмітрієв і Єрмак - це ліве і праве яйця олігарха Пінчука, зятя Кучми і партнера Сороса.
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26.07.2025 08:47 Ответить
Партнера Сороса по скороченню населення України.
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26.07.2025 09:10 Ответить
Путин уже сказал признание территории и Украина без армии и нато шоб уже быстро забратъ со второй попытки. Мусолят встречи выгородитъ рашу и типо они хотят тоже мир
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26.07.2025 09:26 Ответить
 
 