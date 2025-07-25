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Новини Переговори з Путіним Зустріч Зеленського та Путіна
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Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського й Путіна в Стамбулі: обговорить це з Трампом

Ердоган прагне зустрічі Путіна й Зеленського в Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне організувати пряму зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Це питання він обговорить із Дональдом Трампом.

Про це повідомила канцелярія турецького президента 25 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше турецькі ЗМІ процитували Ердогана під час пресконференції у пʼятницю, де він заявив про наміри провести переговори з Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, "щоб зібрати цих лідерів разом в Стамбулі".

У директораті з питань комунікацій президента Туреччини тепер ці слова уточнили.

Ердоган нагадав, що українська та російська делегації зустрілися цього тижня в палаці Чираган. Захід провів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч із Зеленським та Путіним: Це станеться. Вона мала бути ще 3 місяці тому

При цьому перед поїздкою в Чираган українські чиновники зустрілися з турецьким лідером в Анкарі. Також Ердоган поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

"На наступному етапі, особливо, можливо, протягом цього тижня, ми постараємося знову провести переговори з Путіним, а також із Трампом, щоб спробувати зібрати цих лідерів (Путіна і Зеленського - ред.) разом у Стамбулі", - додав він.

Також читайте: Трамп готовий долучитися до переговорів між Україною та РФ у Туреччині, якщо там буде Путін, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (24870) путін володимир (24341) Стамбул (240) Ердоган Реджеп Таїп (966) Трамп Дональд (6533)


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Топ коментарі
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зєля в своєму райлері вказав кокаїн? дивись бо він як пральна машина-без порошка не пацює.
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25.07.2025 22:20 Відповісти
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зєля в своєму райлері вказав кокаїн? дивись бо він як пральна машина-без порошка не пацює.
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25.07.2025 22:20 Відповісти
Турецький сутенер ніяк не вгамується.
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25.07.2025 22:21 Відповісти
Нехай краще зустрчаються десь в Бахмуті.
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25.07.2025 22:22 Відповісти
В пеклі хтось може організувати їм зустріч?
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25.07.2025 22:23 Відповісти
вимагаю учясті Мерца!
без нього нашого клована там опустять
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25.07.2025 22:32 Відповісти
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25.07.2025 22:36 Відповісти
Звісно, допоможи #уйлу уникнути санкцій!
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25.07.2025 22:40 Відповісти
турецьки дружбан куйла і ворог України збирається організовувати "стрєлку" для підписання "зеленими зрадниками" капітуляціїУкраїни на умовах куйла....сотні тисяч українських жертв і руйнація України ,будуть для користі ворогів України і її народу.Саме цього добивався куйло.разом із "зеленими слугами"
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25.07.2025 22:54 Відповісти
Пора в Україні привести назви міст згідно їх рідних , а не те що тупа кацапня понавигадувала.
Наприклад - СТАНБУЛ . чого це пишуть Стамбул . Може слово МАЕ корінь СТАН ? Туркемістан , Казахстан і т п
https://visit.istanbul
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25.07.2025 23:22 Відповісти
Взагалі тут Ердоган на коні- народи середньої Азії ( бувшого совку) масово їдуть працювати та жити у Турцію замість раши , бо раша їх на мʼясо сво забирає
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25.07.2025 23:23 Відповісти
 
 