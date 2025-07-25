Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського й Путіна в Стамбулі: обговорить це з Трампом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне організувати пряму зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Це питання він обговорить із Дональдом Трампом.

Про це повідомила канцелярія турецького президента 25 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше турецькі ЗМІ процитували Ердогана під час пресконференції у пʼятницю, де він заявив про наміри провести переговори з Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, "щоб зібрати цих лідерів разом в Стамбулі".

У директораті з питань комунікацій президента Туреччини тепер ці слова уточнили.

Ердоган нагадав, що українська та російська делегації зустрілися цього тижня в палаці Чираган. Захід провів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

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При цьому перед поїздкою в Чираган українські чиновники зустрілися з турецьким лідером в Анкарі. Також Ердоган поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

"На наступному етапі, особливо, можливо, протягом цього тижня, ми постараємося знову провести переговори з Путіним, а також із Трампом, щоб спробувати зібрати цих лідерів (Путіна і Зеленського - ред.) разом у Стамбулі", - додав він.

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