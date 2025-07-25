Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского и Путина в Стамбуле: обсудит это с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать прямую встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Этот вопрос он обсудит с Дональдом Трампом.

Об этом сообщила канцелярия турецкого президента 25 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее турецкие СМИ процитировали Эрдогана во время пресс-конференции в пятницу, где он заявил о намерениях провести переговоры с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, "чтобы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле".

В директорате по вопросам коммуникаций президента Турции теперь эти слова уточнили.

Эрдоган напомнил, что украинская и российская делегации встретились на этой неделе во дворце Чираган. Мероприятие провел министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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При этом перед поездкой в Чираган украинские чиновники встретились с турецким лидером в Анкаре. Также Эрдоган пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным.

"На следующем этапе, особенно, возможно, в течение этой недели, мы постараемся снова провести переговоры с Путиным, а также с Трампом, чтобы попытаться собрать этих лидеров (Путина и Зеленского - ред.) вместе в Стамбуле", - добавил он.

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