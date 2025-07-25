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Новости Переговоры с Путиным Встреча Зеленского и Путина
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Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского и Путина в Стамбуле: обсудит это с Трампом

Эрдоган стремится к встрече Путина и Зеленского в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать прямую встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Этот вопрос он обсудит с Дональдом Трампом.

Об этом сообщила канцелярия турецкого президента 25 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее турецкие СМИ процитировали Эрдогана во время пресс-конференции в пятницу, где он заявил о намерениях провести переговоры с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, "чтобы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле".

В директорате по вопросам коммуникаций президента Турции теперь эти слова уточнили.

Эрдоган напомнил, что украинская и российская делегации встретились на этой неделе во дворце Чираган. Мероприятие провел министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о встрече с Зеленским и Путиным: Это произойдет. Она должна была быть еще 3 месяца назад

При этом перед поездкой в Чираган украинские чиновники встретились с турецким лидером в Анкаре. Также Эрдоган пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным.

"На следующем этапе, особенно, возможно, в течение этой недели, мы постараемся снова провести переговоры с Путиным, а также с Трампом, чтобы попытаться собрать этих лидеров (Путина и Зеленского - ред.) вместе в Стамбуле", - добавил он.

Также читайте: Трамп готов присоединиться к переговорам между Украиной и РФ в Турции, если там будет Путин, - Эрдоган

Автор: 

Зеленский Владимир (21349) путин владимир (31753) Стамбул (274) Эрдоган Реджеп Тайип (931) Трамп Дональд (6046)


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Топ комментарии
+1
зєля в своєму райлері вказав кокаїн? дивись бо він як пральна машина-без порошка не пацює.
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25.07.2025 22:20 Ответить
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зєля в своєму райлері вказав кокаїн? дивись бо він як пральна машина-без порошка не пацює.
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25.07.2025 22:20 Ответить
Турецький сутенер ніяк не вгамується.
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25.07.2025 22:21 Ответить
Нехай краще зустрчаються десь в Бахмуті.
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25.07.2025 22:22 Ответить
В пеклі хтось може організувати їм зустріч?
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25.07.2025 22:23 Ответить
вимагаю учясті Мерца!
без нього нашого клована там опустять
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25.07.2025 22:32 Ответить
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25.07.2025 22:36 Ответить
Звісно, допоможи #уйлу уникнути санкцій!
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25.07.2025 22:40 Ответить
турецьки дружбан куйла і ворог України збирається організовувати "стрєлку" для підписання "зеленими зрадниками" капітуляціїУкраїни на умовах куйла....сотні тисяч українських жертв і руйнація України ,будуть для користі ворогів України і її народу.Саме цього добивався куйло.разом із "зеленими слугами"
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25.07.2025 22:54 Ответить
Пора в Україні привести назви міст згідно їх рідних , а не те що тупа кацапня понавигадувала.
Наприклад - СТАНБУЛ . чого це пишуть Стамбул . Може слово МАЕ корінь СТАН ? Туркемістан , Казахстан і т п
https://visit.istanbul
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25.07.2025 23:22 Ответить
Взагалі тут Ердоган на коні- народи середньої Азії ( бувшого совку) масово їдуть працювати та жити у Турцію замість раши , бо раша їх на мʼясо сво забирає
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25.07.2025 23:23 Ответить
Чому путину не зибрати ишака до себе та там з ним балакати
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26.07.2025 00:02 Ответить
 
 