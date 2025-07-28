Кислиця про третій раунд переговорів з РФ у Стамбулі: За "інтелігентною упаковкою" містився той самий токсичний зміст

Російська сторона зрозуміла, що агресивна тактика під час переговорів з Україною не працює, але під час третього раунду перемовин в Стамбулі минулого тижня за "інтелігентною упаковкою" містився той самий токсичний зміст.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив перший заступник міністра закордонних справ, член делегації Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за дві попередні зустрічі у Туреччині росіяни зрозуміли, що погрози та "емоційні наїзди на українську сторону не дають свого результату".

"Я не можу сказати, що російська сторона за формою вживала цього разу якісь некоректні або занадто емоційні підходи. Але можу сказати з усією відповідальністю, що в цій "інтелігентній" упаковці містився той самий токсичний і отруйний зміст", - зазначив Кислиця.

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За словами дипломата, що трагізм ситуації полягає в тому, що навпроти української делегації сиділа стіна людей, "які не мають жодних моральних запобіжників, які перевертають все догори дриґом, які апелюють до християнських цінностей і підходів, які говорять про те, що необхідно покласти край цій кровавій бійні".

"Ну, вибачте, ви її розв'язали, ви є катами, ви є злочинцями, і ви закликаєте нас, українську делегацію, покласти край цій війні", - наголосив Кислиця та додав, що це є цинізмом вищого ґатунку.

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Нагадаємо, що ввечері 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Після чергового раунду перемовин у Стамбулі представник РФ Володимир Мединський заявив про нові пропозиції українській стороні: створення робочих груп і короткочасні перемир’я на лінії фронту.