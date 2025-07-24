Російський "меморандум" щодо припинення вогню заповнений ультиматумами, - МЗС

Російський меморандум щодо припинення вогню заповнений "ультиматумами, максималістичними вимогами та твердженнями".

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий повідомив під час пресконференції за підсумками перемовин у Стамбулі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Тихий зазначив, що документи, якими сторони обмінялися на попередніх перемовинах "трохи некоректно називати меморандумами".

"Це Росія їх так називає, тому що меморандум – це такий документ, який погоджується двома сторонами. І, мабуть, це стратегічна якась точка зору. Документи були опубліковані в пресі протягом досить давно, і громадськість може зробити власні судження про ці документи. Я заохочую всіх в гуглі пошукати і побачити український меморандум. Він дуже логічний, дуже конструктивний, не пропонує нічого. Якщо подивитись на російський меморандум, він заповнений ультиматумами, максималістичними вимогами та твердженнями", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: 1200 осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між РФ та Україною, - Умєров

Також він зауважив, що ці два документи дуже різні.

"Щодо України, принципова позиція, що нам потрібно перемир'я. І ми вважаємо, що це логічно. Зброя має замокнути, а дипломати почати говорити. І якщо в нас є повномасштабне припинення вогню, тоді дипломатія буде значно більш ефективна. Знову ж таки, щодо природи документів, вони дуже різні, це правда, але важливо згадати, що український документ можна виконати, а російський документ дуже далекий від цього",- розповів Тихий.

Нагадаємо, що ввечері 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Читайте також: Росія запропонувала створити 3 робочі групи та оголошувати короткочасні перемир’я на лінії фронту, - Мединський