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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Переговори у Туреччині
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Російський "меморандум" щодо припинення вогню заповнений ультиматумами, - МЗС

Тихий про меморандум рф

Російський меморандум щодо припинення вогню заповнений "ультиматумами, максималістичними вимогами та твердженнями".

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий повідомив під час пресконференції за підсумками перемовин у Стамбулі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Тихий зазначив, що документи, якими сторони обмінялися на попередніх перемовинах "трохи некоректно називати меморандумами".

"Це Росія їх так називає, тому що меморандум – це такий документ, який погоджується двома сторонами. І, мабуть, це стратегічна якась точка зору. Документи були опубліковані в пресі протягом досить давно, і громадськість може зробити власні судження про ці документи. Я заохочую всіх в гуглі пошукати і побачити український меморандум. Він дуже логічний, дуже конструктивний, не пропонує нічого. Якщо подивитись на російський меморандум, він заповнений ультиматумами, максималістичними вимогами та твердженнями", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

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Також він зауважив, що ці два документи дуже різні.

"Щодо України, принципова позиція, що нам потрібно перемир'я. І ми вважаємо, що це логічно. Зброя має замокнути, а дипломати почати говорити. І якщо в нас є повномасштабне припинення вогню, тоді дипломатія буде значно більш ефективна. Знову ж таки, щодо природи документів, вони дуже різні, це правда, але важливо згадати, що український документ можна виконати, а російський документ дуже далекий від цього",- розповів Тихий.

Нагадаємо, що ввечері 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

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Автор: 

МЗС (4229) росія (66826) Меморандум (211) припинення вогню (306)


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Топ коментарі
+6
А стефанчуки+зеленський, гадять в Україні, допомагаючи прутню, шляхом порушення норм Конституції України!
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24.07.2025 00:09 Відповісти
+3
Все хжуйня!! Як і пророкували.
Рашка вимагає по максимуму. А в посольстві від ермака самі бовдури дегеннерати.
Єдине, на що Українці сподіваються це питання обміну полоненими. Все. Крапка.
Туши свєт, Потужність застопорилася. Вимикай марахвон!
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24.07.2025 00:35 Відповісти
+2
Суворов: Для того, щоб перемогти ворога, у нього з-під ніг треба вибити матеріальну базу." Суворов:"Для чого воювати з генералом і його армією, якщо того генерала можна купити."
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24.07.2025 00:16 Відповісти
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А стефанчуки+зеленський, гадять в Україні, допомагаючи прутню, шляхом порушення норм Конституції України!
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24.07.2025 00:09 Відповісти
Суворов: Для того, щоб перемогти ворога, у нього з-під ніг треба вибити матеріальну базу." Суворов:"Для чого воювати з генералом і його армією, якщо того генерала можна купити."
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24.07.2025 00:16 Відповісти
Навіщо цитувати фейкові фрази цього кацапського сіфілітика??
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24.07.2025 01:06 Відповісти
Все хжуйня!! Як і пророкували.
Рашка вимагає по максимуму. А в посольстві від ермака самі бовдури дегеннерати.
Єдине, на що Українці сподіваються це питання обміну полоненими. Все. Крапка.
Туши свєт, Потужність застопорилася. Вимикай марахвон!
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24.07.2025 00:35 Відповісти
Він дуже логічний, дуже конструктивний, не пропонує нічого. Джерело: https://censor.net/ua/n3564960

Дуже конструктивний, але нічого не пропонує. Ну ідніанці, блд. Що одні, що інші.
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24.07.2025 00:43 Відповісти
"протягом досить давно" - це у речника МЗС така жопа в голові.
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24.07.2025 01:10 Відповісти
Американські українофоби вже теж погріли руки на недолугій владі України.
Отаку маячню вигадала конгресвумен Марджорі Тейлор Грін

«У Києві спалахнули величезні протести проти президента України Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народе! Викиньте його з посади! А Америка повинна ПРИПИНИТИ фінансування та постачати зброю!!!»
На цей момент під її постом 75K схвальних «сердечок».

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24.07.2025 01:05 Відповісти
она уже не та, помню её фразу, рашка вторглась в Украину чтоб защитить христианскую веру )
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24.07.2025 01:12 Відповісти
Не нравился вам Порошенко, жрите избиратели Вовину перемирие, сдал ещё больше территорий чем получил в 2019 году
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24.07.2025 01:08 Відповісти
 
 