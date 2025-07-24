Російський "меморандум" щодо припинення вогню заповнений ультиматумами, - МЗС
Російський меморандум щодо припинення вогню заповнений "ультиматумами, максималістичними вимогами та твердженнями".
Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий повідомив під час пресконференції за підсумками перемовин у Стамбулі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Тихий зазначив, що документи, якими сторони обмінялися на попередніх перемовинах "трохи некоректно називати меморандумами".
"Це Росія їх так називає, тому що меморандум – це такий документ, який погоджується двома сторонами. І, мабуть, це стратегічна якась точка зору. Документи були опубліковані в пресі протягом досить давно, і громадськість може зробити власні судження про ці документи. Я заохочую всіх в гуглі пошукати і побачити український меморандум. Він дуже логічний, дуже конструктивний, не пропонує нічого. Якщо подивитись на російський меморандум, він заповнений ультиматумами, максималістичними вимогами та твердженнями", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.
Також він зауважив, що ці два документи дуже різні.
"Щодо України, принципова позиція, що нам потрібно перемир'я. І ми вважаємо, що це логічно. Зброя має замокнути, а дипломати почати говорити. І якщо в нас є повномасштабне припинення вогню, тоді дипломатія буде значно більш ефективна. Знову ж таки, щодо природи документів, вони дуже різні, це правда, але важливо згадати, що український документ можна виконати, а російський документ дуже далекий від цього",- розповів Тихий.
Нагадаємо, що ввечері 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.
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Рашка вимагає по максимуму. А в посольстві від ермака самі бовдури дегеннерати.
Єдине, на що Українці сподіваються це питання обміну полоненими. Все. Крапка.
Туши свєт, Потужність застопорилася. Вимикай марахвон!
Дуже конструктивний, але нічого не пропонує. Ну ідніанці, блд. Що одні, що інші.
Отаку маячню вигадала конгресвумен Марджорі Тейлор Грін
«У Києві спалахнули величезні протести проти президента України Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народе! Викиньте його з посади! А Америка повинна ПРИПИНИТИ фінансування та постачати зброю!!!»
На цей момент під її постом 75K схвальних «сердечок».