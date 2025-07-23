1200 осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між РФ та Україною, - Умєров

Делегації України та РФ на переговорах у Стамбулі обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За словами Умєрова, російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема тяжкопоранених і молодих.

"В обміні візьмуть участь понад 1 200 осіб", — зазначив секретар РНБО.

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