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Новини Обмін полоненими Переговори у Туреччині
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1200 осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між РФ та Україною, - Умєров

Умеров

Делегації України та РФ на переговорах у Стамбулі обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За словами Умєрова, російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема тяжкопоранених і молодих.

"В обміні візьмуть участь понад 1 200 осіб", — зазначив секретар РНБО.

Читайте: Україна запропонувала РФ провести зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня, - Умєров

Автор: 

обмін (1262) полонені (2324) переговори з Росією (1336) Умєров Рустем (709)


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Топ коментарі
+4
єрмака одного можна обміняти на всіх наших полонених
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23.07.2025 22:27 Відповісти
+1
Можно наловити всяку наволочь, Пашу-мерседеса, Сарумана нашого, Онуфрія, та всю сатанинську секту РПЦ, що кришує потужний Бубочка Оманський. Та обміняти. До християнство воно має відношення досить приблизне, я сам християнин.
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23.07.2025 22:30 Відповісти
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єрмака одного можна обміняти на всіх наших полонених
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23.07.2025 22:27 Відповісти
Як рятуючи своїх кумів вони за дві доби вбили свої 60 % підтримки ... СЛАВА УКРАЇНЦЯМ !
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23.07.2025 22:33 Відповісти
+ Зеля и можно еще детей и часть Кубани
Хотя вряд ли... Они и там нах не нужны
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23.07.2025 22:33 Відповісти
умєров мародерні хана - зЄ видкликають закон
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23.07.2025 22:29 Відповісти
Тепер НАБУ копитами буде рити - щоб усі справи на тебе були в суді . Та що на тебе на увесь МАРОДЕРАТ
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23.07.2025 22:30 Відповісти
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23.07.2025 22:51 Відповісти
Можно наловити всяку наволочь, Пашу-мерседеса, Сарумана нашого, Онуфрія, та всю сатанинську секту РПЦ, що кришує потужний Бубочка Оманський. Та обміняти. До християнство воно має відношення досить приблизне, я сам християнин.
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23.07.2025 22:30 Відповісти
Будут менять рашистов военных на наших гражданских?
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23.07.2025 22:31 Відповісти
Там мільйон цивільних лишився. Міняють будем до морковкіного заговєнія...
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23.07.2025 22:35 Відповісти
Ось де спілкуються Арахамії з кацапами
«

Всемирно известный российский олигарх Роман Абрамович купил роскошную виллу в стамбульском районе Кандилли. Ранее стало известно, что Абрамович переехал из Лондона в Турцию после санкций, введенных против РФ; и начал подыскивать здесь себе постоянную резиденцию. На определенном этапе сфокусировавшись на Стамбуле; в частности, его интерес привлек особняк в Кандилли с уникальной локацией и исключительным видом на пролив Босфор. Общая площадь земельного участка при особняке составляет 9600 квадратных метров, а закрытая территория - примерно 2000 кв.м.

Поскольку состояние Абрамовича составляет около $10 миллиардов, то примерная цена за особняк в $18 миллионов бизнесмена нимало не озадачила. Более того: Роман Абрамович озаботился получением специального разрешения на строительство собственной вертолетной площадки на своей земле, строительство уже начато. Как только оно завершится - окрестности особняка, как удалось узнать, окружат высокие стены, которые вездесущие журналисты сравнили со "стенами консульства США в Сарыере".

Ну и напоследок - любопытный факт: выяснилось, что купленный Абрамовичем особняк ранее принадлежал лидеру одной из преступных группировок Аднану Октару.»
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23.07.2025 22:49 Відповісти
Це Зельоні так показують наскільки вигідно домовлятись з добрим братскім народом? Не за півгодинну зустріч це домовились. Таке узгоджується довго.
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23.07.2025 23:09 Відповісти
 
 