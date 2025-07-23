1200 осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між РФ та Україною, - Умєров
Делегації України та РФ на переговорах у Стамбулі обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
За словами Умєрова, російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема тяжкопоранених і молодих.
"В обміні візьмуть участь понад 1 200 осіб", — зазначив секретар РНБО.
Топ коментарі
+4 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар23.07.2025 22:27 Відповісти Посилання
+1 Андрій Лавриненко
показати весь коментар23.07.2025 22:30 Відповісти Посилання
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Хотя вряд ли... Они и там нах не нужны
«
Всемирно известный российский олигарх Роман Абрамович купил роскошную виллу в стамбульском районе Кандилли. Ранее стало известно, что Абрамович переехал из Лондона в Турцию после санкций, введенных против РФ; и начал подыскивать здесь себе постоянную резиденцию. На определенном этапе сфокусировавшись на Стамбуле; в частности, его интерес привлек особняк в Кандилли с уникальной локацией и исключительным видом на пролив Босфор. Общая площадь земельного участка при особняке составляет 9600 квадратных метров, а закрытая территория - примерно 2000 кв.м.
Поскольку состояние Абрамовича составляет около $10 миллиардов, то примерная цена за особняк в $18 миллионов бизнесмена нимало не озадачила. Более того: Роман Абрамович озаботился получением специального разрешения на строительство собственной вертолетной площадки на своей земле, строительство уже начато. Как только оно завершится - окрестности особняка, как удалось узнать, окружат высокие стены, которые вездесущие журналисты сравнили со "стенами консульства США в Сарыере".
Ну и напоследок - любопытный факт: выяснилось, что купленный Абрамовичем особняк ранее принадлежал лидеру одной из преступных группировок Аднану Октару.»