1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между РФ и Украиной, - Умеров

Делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам Умерова, российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

"В обмене примут участие более 1 200 человек", - отметил секретарь СНБО.

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