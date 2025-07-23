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Новости Обмен пленными Переговоры в Турции
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1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между РФ и Украиной, - Умеров

Умеров

Делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам Умерова, российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

"В обмене примут участие более 1 200 человек", - отметил секретарь СНБО.

Читайте: Украина предложила РФ провести встречу Зеленского и Путина до конца августа, - Умеров

обмен (1480) пленные (2200) переговоры с Россией (1220) Умеров Рустем (623)


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Топ комментарии
+5
єрмака одного можна обміняти на всіх наших полонених
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23.07.2025 22:27 Ответить
+1
Можно наловити всяку наволочь, Пашу-мерседеса, Сарумана нашого, Онуфрія, та всю сатанинську секту РПЦ, що кришує потужний Бубочка Оманський. Та обміняти. До християнство воно має відношення досить приблизне, я сам християнин.
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23.07.2025 22:30 Ответить
+1
Тепер НАБУ копитами буде рити - щоб усі справи на тебе були в суді . Та що на тебе на увесь МАРОДЕРАТ
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23.07.2025 22:30 Ответить
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єрмака одного можна обміняти на всіх наших полонених
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23.07.2025 22:27 Ответить
Як рятуючи своїх кумів вони за дві доби вбили свої 60 % підтримки ... СЛАВА УКРАЇНЦЯМ !
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23.07.2025 22:33 Ответить
,ця наволоч мала такий виликий % підтримки на 4му року війни???? Після серії зрад? яка "слава українцям"?ганьба!
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24.07.2025 08:22 Ответить
+ Зеля и можно еще детей и часть Кубани
Хотя вряд ли... Они и там нах не нужны
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23.07.2025 22:33 Ответить
умєров мародерні хана - зЄ видкликають закон
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23.07.2025 22:29 Ответить
Тепер НАБУ копитами буде рити - щоб усі справи на тебе були в суді . Та що на тебе на увесь МАРОДЕРАТ
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23.07.2025 22:30 Ответить
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23.07.2025 22:51 Ответить
Можно наловити всяку наволочь, Пашу-мерседеса, Сарумана нашого, Онуфрія, та всю сатанинську секту РПЦ, що кришує потужний Бубочка Оманський. Та обміняти. До християнство воно має відношення досить приблизне, я сам християнин.
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23.07.2025 22:30 Ответить
Будут менять рашистов военных на наших гражданских?
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23.07.2025 22:31 Ответить
Там мільйон цивільних лишився. Міняють будем до морковкіного заговєнія...
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23.07.2025 22:35 Ответить
Ось де спілкуються Арахамії з кацапами
«

Всемирно известный российский олигарх Роман Абрамович купил роскошную виллу в стамбульском районе Кандилли. Ранее стало известно, что Абрамович переехал из Лондона в Турцию после санкций, введенных против РФ; и начал подыскивать здесь себе постоянную резиденцию. На определенном этапе сфокусировавшись на Стамбуле; в частности, его интерес привлек особняк в Кандилли с уникальной локацией и исключительным видом на пролив Босфор. Общая площадь земельного участка при особняке составляет 9600 квадратных метров, а закрытая территория - примерно 2000 кв.м.

Поскольку состояние Абрамовича составляет около $10 миллиардов, то примерная цена за особняк в $18 миллионов бизнесмена нимало не озадачила. Более того: Роман Абрамович озаботился получением специального разрешения на строительство собственной вертолетной площадки на своей земле, строительство уже начато. Как только оно завершится - окрестности особняка, как удалось узнать, окружат высокие стены, которые вездесущие журналисты сравнили со "стенами консульства США в Сарыере".

Ну и напоследок - любопытный факт: выяснилось, что купленный Абрамовичем особняк ранее принадлежал лидеру одной из преступных группировок Аднану Октару.»
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23.07.2025 22:49 Ответить
Це Зельоні так показують наскільки вигідно домовлятись з добрим братскім народом? Не за півгодинну зустріч це домовились. Таке узгоджується довго.
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23.07.2025 23:09 Ответить
 
 