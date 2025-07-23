1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между РФ и Украиной, - Умеров
Делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
По словам Умерова, российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.
"В обмене примут участие более 1 200 человек", - отметил секретарь СНБО.
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Хотя вряд ли... Они и там нах не нужны
«
Всемирно известный российский олигарх Роман Абрамович купил роскошную виллу в стамбульском районе Кандилли. Ранее стало известно, что Абрамович переехал из Лондона в Турцию после санкций, введенных против РФ; и начал подыскивать здесь себе постоянную резиденцию. На определенном этапе сфокусировавшись на Стамбуле; в частности, его интерес привлек особняк в Кандилли с уникальной локацией и исключительным видом на пролив Босфор. Общая площадь земельного участка при особняке составляет 9600 квадратных метров, а закрытая территория - примерно 2000 кв.м.
Поскольку состояние Абрамовича составляет около $10 миллиардов, то примерная цена за особняк в $18 миллионов бизнесмена нимало не озадачила. Более того: Роман Абрамович озаботился получением специального разрешения на строительство собственной вертолетной площадки на своей земле, строительство уже начато. Как только оно завершится - окрестности особняка, как удалось узнать, окружат высокие стены, которые вездесущие журналисты сравнили со "стенами консульства США в Сарыере".
Ну и напоследок - любопытный факт: выяснилось, что купленный Абрамовичем особняк ранее принадлежал лидеру одной из преступных группировок Аднану Октару.»