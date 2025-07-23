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Новини Переговори у Туреччині
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Росія запропонувала створити 3 робочі групи та оголошувати короткочасні перемир’я на лінії фронту, - Мединський

мединський

Після чергового раунду перемовин у Стамбулі представник РФ Володимир Мединський заявив про нові пропозиції українській стороні: створення робочих груп і короткочасні перемир’я на лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Мединського, Росія запропонувала сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн. Йдеться про групи з політичних, гуманітарних і військових питань.

"Ми ще раз запропонували українській стороні розглянути питання оголошення на лінії фронту коротких перемир’їв, щоб зібрати поранених, зібрати трупи своїх бійців", - наголосив Мединський.

Делегація РФ також відкинула пропозицію України про зустріч на рівні президентів.

За словами Мединського, для зустрічі "потрібно опрацювати умови угоди" і підготувати теми обговорень для перших осіб. "Зустріч лідерів Росії та України має поставити крапку", - розповів він, коментуючи пропозицію України про зустріч на рівні лідерів до кінця серпня.

Також читайте: Україна та РФ завершили третій раунд переговорів у Стамбулі (доповнено)

Автор: 

росія (66826) переговори з Росією (1336) Мединський Володимир (21)


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Топ коментарі
+16
Угу, щоб логистику підтягувати .
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23.07.2025 23:13 Відповісти
+12
Треба ще короткочасні розмінування та розведення сторін. Шатли організувать для бурятів. Дрони заборонити (Мадяра взагалі посадити). Ермак в цій справі бальшой спеціаліст.
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23.07.2025 23:17 Відповісти
+8
Або загальне повноцінне припинення вогню, або йдіть *****, підари ******. Бо всі ці фінти вухами "памірімось на 2-3 дня, падтянєм логістіку, проавєдьом дорозвєдку а потім знов вдаримо", запхайте собі в сраку. Інша справа, що з боку України нема кому проводити ті так звані "перемовини", бо вся зовнішньодипломатична служба знищена Zе-Єрмаком та поміняна на сміття з колишніх прокурорів, шлюх Єрмака, колишніх проворовавшихся чиновників. Zе-****** знищені всі державні інституції, на яких трималася українська держава. Хто буде вести переговори? Сибіга? Єрмак? Чи може Стефанишину покличуть? З держави зробили посміховисько. А як інакше? Коли кремлівський скоморох замість керівника української держави.
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23.07.2025 23:31 Відповісти
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Угу, щоб логистику підтягувати .
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23.07.2025 23:13 Відповісти
Їм чи нам ...?
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23.07.2025 23:20 Відповісти
Звісно хитрожопим оркам
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23.07.2025 23:24 Відповісти
Тобто в нас , з логістикою все ok ...? За нею не полюють дронами , її не виеосять КАБами ...- так ? Якщо думаєте , що це так - ви передевились телевізора !
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23.07.2025 23:40 Відповісти
Ось що пишуть військові.



А це стосовно минулого "перемир'я"
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24.07.2025 00:45 Відповісти
Вони ж в наступі - відповідно їм. Кацапам потрібно пройти "сіру зону" та закріпитись, а для цього потрібно підтягувати все необхідне, наші війська в більшості знаходяться на закріплених позиціях.
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23.07.2025 23:26 Відповісти
Щось подібне, з вигодою виключно під себе, московіти «пропонували» час від часу, і Азербайджану, впродовж 30 років!!
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24.07.2025 00:12 Відповісти
Алієв сказав Зе щоб ниякой капітуляції . Якщо Зе це почув
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24.07.2025 00:34 Відповісти
Треба ще короткочасні розмінування та розведення сторін. Шатли організувать для бурятів. Дрони заборонити (Мадяра взагалі посадити). Ермак в цій справі бальшой спеціаліст.
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23.07.2025 23:17 Відповісти
Не смішно ********... З 2019 це їм вдається! І генералів в сізо тримали і багато чого...
Пам'ятаєте загибель чеченських добровольців , як тільки зе поміняв шефів сбУ. ..
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24.07.2025 00:50 Відповісти
як водичка в морі?
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23.07.2025 23:18 Відповісти
затягування часу, з по кроковим просуванням , вони чудово використовуют наданний Трампом час, наша влада вчергове тупит
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23.07.2025 23:18 Відповісти
Ага, летіло "пєрєміріє" щойно, диринчало🛵
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23.07.2025 23:18 Відповісти
Ворогу вірити - себе вводити в оману та здавати Україну!
Яке перемир'я, які "робочі" групи!?
Все це вороги, шпигуни та резиденти, що мріють вчинити якусь диверсію в Україні!
Бити русню до останку!
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23.07.2025 23:19 Відповісти
Сподіваюсь ви з лбз пишете.
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23.07.2025 23:23 Відповісти
В ти звідки?
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23.07.2025 23:56 Відповісти
А є різниця?
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24.07.2025 00:24 Відповісти
Ну, я з ЛБЗ і що це міняє. З 2022 року бив Рашистів бью і буду бити. Доки мене не забаранять або війна не закінчется на наших умовах. Є щє варіант ми можемо закінчитись з такими сцикунами котрі сидять і думають що їх пронесе або це не їхня війна!!!
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24.07.2025 00:13 Відповісти
Твоє право. Скоріше ми закінчимось через дебільні дії влади, корупцію та через відношення до людей як до ресурсу.
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24.07.2025 00:25 Відповісти
І де ти (і такі як ти) закінчишся? Під смердячою мамкиною спідницею?Нажаль , такі не закінчуються ,вини вичікують куди чкурнути..
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24.07.2025 00:57 Відповісти
Ти не можеш знати де я. Час покаже.
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24.07.2025 01:06 Відповісти
Від тебе затхлим підвалом за весту несе...Думаєш відсидітися ?Що ще тобі повинен "час" показати ?
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24.07.2025 01:09 Відповісти
Ти знаєш де я? Не знаєш то не ***** *****. Про час я казав враховуючи дії влади та вислови політиків ЄС про 5 років на переозброєння. Думаєш при такій інтенсивності нас вистачить? ДумайТЕ
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24.07.2025 01:16 Відповісти
"Зустріч лідерів Росії та України має поставити крапку", До тих пір поки на 3,14дерації не буде поставлена жирна крапка.зустрічі з брехливими рашистськими потворами(кровожадна рашистська саранча) не вартує нікуя і ніколи
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23.07.2025 23:19 Відповісти
Аха, короткие перемирия, на разных участках.
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23.07.2025 23:20 Відповісти
Хитрожопі москалі
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23.07.2025 23:23 Відповісти
У мокшар зачуханих трішки більше місяця залишилось.
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23.07.2025 23:21 Відповісти
«Всемирно известный российский олигарх Роман Абрамович купил роскошную виллу в стамбульском районе Кандилли. Ранее стало известно, что Абрамович переехал из Лондона в Турцию после санкций, введенных против РФ»

тобто Умеров з Арахаміей турецький чай з росіянами пили у абрамовича
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23.07.2025 23:22 Відповісти
Вже було короткочасне «перемир'я».
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23.07.2025 23:25 Відповісти
З 2014 по 2022.
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23.07.2025 23:29 Відповісти
Або загальне повноцінне припинення вогню, або йдіть *****, підари ******. Бо всі ці фінти вухами "памірімось на 2-3 дня, падтянєм логістіку, проавєдьом дорозвєдку а потім знов вдаримо", запхайте собі в сраку. Інша справа, що з боку України нема кому проводити ті так звані "перемовини", бо вся зовнішньодипломатична служба знищена Zе-Єрмаком та поміняна на сміття з колишніх прокурорів, шлюх Єрмака, колишніх проворовавшихся чиновників. Zе-****** знищені всі державні інституції, на яких трималася українська держава. Хто буде вести переговори? Сибіга? Єрмак? Чи може Стефанишину покличуть? З держави зробили посміховисько. А як інакше? Коли кремлівський скоморох замість керівника української держави.
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23.07.2025 23:31 Відповісти
Цікаво уявити зустріч двух лідерів і що вони можуть запропонувати друг другу?Не вірю в якісь домовленності.
Вірю в те що може здійснитися мрія ідіота"...посмотреть в глаза пуйла".
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23.07.2025 23:31 Відповісти
Ой-йо! Це коли їм потрібно буде перегрупуватись, та сконцентрувати ударну силу, то ОПа завжди готова віддати наказ про перемир'я!
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23.07.2025 23:33 Відповісти
З 2019 року це працює!!!
Простий нарідъ не пам'ятає трагедію сержанта Журавля, не мам'ятає як орки займали позиції з яких дЗЕля наказав відступити ( цедулка "розведення військ")
Це пам'ятають тільки ті кому Україна болить , бо Рідна. Ті хто щось робив для країни , в т.ч. волонтерством, гумдопомогою, зборами, добровольчим рухом і т.д.
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24.07.2025 00:45 Відповісти
Кацапи будуть тягнути час,водити за ніс всіх,включаючи Трампа,це їхня фішка- тактика і стратегія
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23.07.2025 23:34 Відповісти
Типу орки захопили село, тут же місцеве перемир`я, щоб підтягнути сили і окопатися і знову в атаку? Вони реально всіх лохами вважають?
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23.07.2025 23:49 Відповісти
Знову нуль результатів. На фіг ці переговори, про обміни можна і онлайн домовлятися.
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23.07.2025 23:54 Відповісти
Українські військові кажуть, що не можна ні в якому разі погоджуватись на короткочасне перемир'є з росією, тому що російські військові, коли будуть забирати своїх поранених і вбитих, побачать де знаходяться позиції українських військових і потім по їх позиціям будуть прилітати обстріли з артилерії, КАБів і дронів, крім цього російські штурмовіки будуть розповзатися по території України малими групами, а українським військовим заборонено буде їх вбивати, бо в нас перемир'є з росією. Росіяни хитрістю хочуть українців перемогти.
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24.07.2025 00:01 Відповісти
Що значить "політичні питання"?????
Тобто через помєрлого та арахамію будуть диктувати конституцію, закони, кордони областей???
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24.07.2025 00:42 Відповісти
 
 