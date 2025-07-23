Росія запропонувала створити 3 робочі групи та оголошувати короткочасні перемир’я на лінії фронту, - Мединський
Після чергового раунду перемовин у Стамбулі представник РФ Володимир Мединський заявив про нові пропозиції українській стороні: створення робочих груп і короткочасні перемир’я на лінії фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами Мединського, Росія запропонувала сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн. Йдеться про групи з політичних, гуманітарних і військових питань.
"Ми ще раз запропонували українській стороні розглянути питання оголошення на лінії фронту коротких перемир’їв, щоб зібрати поранених, зібрати трупи своїх бійців", - наголосив Мединський.
Делегація РФ також відкинула пропозицію України про зустріч на рівні президентів.
За словами Мединського, для зустрічі "потрібно опрацювати умови угоди" і підготувати теми обговорень для перших осіб. "Зустріч лідерів Росії та України має поставити крапку", - розповів він, коментуючи пропозицію України про зустріч на рівні лідерів до кінця серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А це стосовно минулого "перемир'я"
Пам'ятаєте загибель чеченських добровольців , як тільки зе поміняв шефів сбУ. ..
Яке перемир'я, які "робочі" групи!?
Все це вороги, шпигуни та резиденти, що мріють вчинити якусь диверсію в Україні!
Бити русню до останку!
тобто Умеров з Арахаміей турецький чай з росіянами пили у абрамовича
Вірю в те що може здійснитися мрія ідіота"...посмотреть в глаза пуйла".
Простий нарідъ не пам'ятає трагедію сержанта Журавля, не мам'ятає як орки займали позиції з яких дЗЕля наказав відступити ( цедулка "розведення військ")
Це пам'ятають тільки ті кому Україна болить , бо Рідна. Ті хто щось робив для країни , в т.ч. волонтерством, гумдопомогою, зборами, добровольчим рухом і т.д.
Тобто через помєрлого та арахамію будуть диктувати конституцію, закони, кордони областей???