Росія запропонувала створити 3 робочі групи та оголошувати короткочасні перемир’я на лінії фронту, - Мединський

Після чергового раунду перемовин у Стамбулі представник РФ Володимир Мединський заявив про нові пропозиції українській стороні: створення робочих груп і короткочасні перемир’я на лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Мединського, Росія запропонувала сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн. Йдеться про групи з політичних, гуманітарних і військових питань.

"Ми ще раз запропонували українській стороні розглянути питання оголошення на лінії фронту коротких перемир’їв, щоб зібрати поранених, зібрати трупи своїх бійців", - наголосив Мединський.

Делегація РФ також відкинула пропозицію України про зустріч на рівні президентів.

За словами Мединського, для зустрічі "потрібно опрацювати умови угоди" і підготувати теми обговорень для перших осіб. "Зустріч лідерів Росії та України має поставити крапку", - розповів він, коментуючи пропозицію України про зустріч на рівні лідерів до кінця серпня.

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