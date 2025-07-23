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Новости Переговоры в Турции
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Россия предложила создать 3 рабочие группы и объявлять кратковременные перемирия на линии фронта, - Мединский

мединський

После очередного раунда переговоров в Стамбуле представитель РФ Владимир Мединский заявил о новых предложениях украинской стороне: создание рабочих групп и кратковременные перемирия на линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Мединского, Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Речь идет о группах по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

"Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов", - подчеркнул Мединский.

Делегация РФ также отвергла предложение Украины о встрече на уровне президентов.

По словам Мединского, для встречи "нужно проработать условия соглашения" и подготовить темы обсуждений для первых лиц. "Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку", - рассказал он, комментируя предложение Украины о встрече на уровне лидеров до конца августа.

Также читайте: Украина и РФ завершили третий раунд переговоров в Стамбуле (дополнено)

россия (96661) переговоры с Россией (1220) Мединский Владимир (19)


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Топ комментарии
+9
Угу, щоб логистику підтягувати .
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23.07.2025 23:13 Ответить
+3
Треба ще короткочасні розмінування та розведення сторін. Шатли організувать для бурятів. Дрони заборонити (Мадяра взагалі посадити). Ермак в цій справі бальшой спеціаліст.
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23.07.2025 23:17 Ответить
+3
"Зустріч лідерів Росії та України має поставити крапку", До тих пір поки на 3,14дерації не буде поставлена жирна крапка.зустрічі з брехливими рашистськими потворами(кровожадна рашистська саранча) не вартує нікуя і ніколи
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23.07.2025 23:19 Ответить
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Угу, щоб логистику підтягувати .
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23.07.2025 23:13 Ответить
Їм чи нам ...?
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23.07.2025 23:20 Ответить
Звісно хитрожопим оркам
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23.07.2025 23:24 Ответить
Тобто в нас , з логістикою все ok ...? За нею не полюють дронами , її не виеосять КАБами ...- так ? Якщо думаєте , що це так - ви передевились телевізора !
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23.07.2025 23:40 Ответить
Вони ж в наступі - відповідно їм. Кацапам потрібно пройти "сіру зону" та закріпитись, а для цього потрібно підтягувати все необхідне, наші війська в більшості знаходяться на закріплених позиціях.
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23.07.2025 23:26 Ответить
Треба ще короткочасні розмінування та розведення сторін. Шатли організувать для бурятів. Дрони заборонити (Мадяра взагалі посадити). Ермак в цій справі бальшой спеціаліст.
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23.07.2025 23:17 Ответить
як водичка в морі?
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23.07.2025 23:18 Ответить
затягування часу, з по кроковим просуванням , вони чудово використовуют наданний Трампом час, наша влада вчергове тупит
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23.07.2025 23:18 Ответить
Ага, летіло "пєрєміріє" щойно, диринчало🛵
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23.07.2025 23:18 Ответить
Ворогу вірити - себе вводити в оману та здавати Україну!
Яке перемир'я, які "робочі" групи!?
Все це вороги, шпигуни та резиденти, що мріють вчинити якусь диверсію в Україні!
Бити русню до останку!
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23.07.2025 23:19 Ответить
Сподіваюсь ви з лбз пишете.
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23.07.2025 23:23 Ответить
В ти звідки?
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23.07.2025 23:56 Ответить
"Зустріч лідерів Росії та України має поставити крапку", До тих пір поки на 3,14дерації не буде поставлена жирна крапка.зустрічі з брехливими рашистськими потворами(кровожадна рашистська саранча) не вартує нікуя і ніколи
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23.07.2025 23:19 Ответить
Аха, короткие перемирия, на разных участках.
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23.07.2025 23:20 Ответить
Хитрожопі москалі
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23.07.2025 23:23 Ответить
У мокшар зачуханих трішки більше місяця залишилось.
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23.07.2025 23:21 Ответить
«Всемирно известный российский олигарх Роман Абрамович купил роскошную виллу в стамбульском районе Кандилли. Ранее стало известно, что Абрамович переехал из Лондона в Турцию после санкций, введенных против РФ»

тобто Умеров з Арахаміей турецький чай з росіянами пили у абрамовича
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23.07.2025 23:22 Ответить
Вже було короткочасне «перемир'я».
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23.07.2025 23:25 Ответить
З 2014 по 2022.
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23.07.2025 23:29 Ответить
Або загальне повноцінне припинення вогню, або йдіть *****, підари ******. Бо всі ці фінти вухами "памірімось на 2-3 дня, падтянєм логістіку, проавєдьом дорозвєдку а потім знов вдаримо", запхайте собі в сраку. Інша справа, що з боку України нема кому проводити ті так звані "перемовини", бо вся зовнішньодипломатична служба знищена Zе-Єрмаком та поміняна на сміття з колишніх прокурорів, шлюх Єрмака, колишніх проворовавшихся чиновників. Zе-****** знищені всі державні інституції, на яких трималася українська держава. Хто буде вести переговори? Сибіга? Єрмак? Чи може Стефанишину покличуть? З держави зробили посміховисько. А як інакше? Коли кремлівський скоморох замість керівника української держави.
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23.07.2025 23:31 Ответить
Цікаво уявити зустріч двух лідерів і що вони можуть запропонувати друг другу?Не вірю в якісь домовленності.
Вірю в те що може здійснитися мрія ідіота"...посмотреть в глаза пуйла".
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23.07.2025 23:31 Ответить
Ой-йо! Це коли їм потрібно буде перегрупуватись, та сконцентрувати ударну силу, то ОПа завжди готова віддати наказ про перемир'я!
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23.07.2025 23:33 Ответить
Кацапи будуть тягнути час,водити за ніс всіх,включаючи Трампа,це їхня фішка- тактика і стратегія
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23.07.2025 23:34 Ответить
Типу орки захопили село, тут же місцеве перемир`я, щоб підтягнути сили і окопатися і знову в атаку? Вони реально всіх лохами вважають?
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23.07.2025 23:49 Ответить
Знову нуль результатів. На фіг ці переговори, про обміни можна і онлайн домовлятися.
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23.07.2025 23:54 Ответить
Українські військові кажуть, що не можна ні в якому разі погоджуватись на короткочасне перемир'є з росією, тому що російські військові, коли будуть забирати своїх поранених і вбитих, побачать де знаходяться позиції українських військових і потім по їх позиціям будуть прилітати обстріли з артилерії, КАБів і дронів, крім цього російські штурмовіки будуть розповзатися по території України малими групами, а українським військовим заборонено буде їх вбивати, бо в нас перемир'є з росією. Росіяни хитрістю хочуть українців перемогти.
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24.07.2025 00:01 Ответить
 
 