Россия предложила создать 3 рабочие группы и объявлять кратковременные перемирия на линии фронта, - Мединский
После очередного раунда переговоров в Стамбуле представитель РФ Владимир Мединский заявил о новых предложениях украинской стороне: создание рабочих групп и кратковременные перемирия на линии фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Мединского, Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Речь идет о группах по политическим, гуманитарным и военным вопросам.
"Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов", - подчеркнул Мединский.
Делегация РФ также отвергла предложение Украины о встрече на уровне президентов.
По словам Мединского, для встречи "нужно проработать условия соглашения" и подготовить темы обсуждений для первых лиц. "Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку", - рассказал он, комментируя предложение Украины о встрече на уровне лидеров до конца августа.
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Яке перемир'я, які "робочі" групи!?
Все це вороги, шпигуни та резиденти, що мріють вчинити якусь диверсію в Україні!
Бити русню до останку!
тобто Умеров з Арахаміей турецький чай з росіянами пили у абрамовича
Вірю в те що може здійснитися мрія ідіота"...посмотреть в глаза пуйла".