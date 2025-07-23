Россия предложила создать 3 рабочие группы и объявлять кратковременные перемирия на линии фронта, - Мединский

После очередного раунда переговоров в Стамбуле представитель РФ Владимир Мединский заявил о новых предложениях украинской стороне: создание рабочих групп и кратковременные перемирия на линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Мединского, Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Речь идет о группах по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

"Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов", - подчеркнул Мединский.

Делегация РФ также отвергла предложение Украины о встрече на уровне президентов.

По словам Мединского, для встречи "нужно проработать условия соглашения" и подготовить темы обсуждений для первых лиц. "Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку", - рассказал он, комментируя предложение Украины о встрече на уровне лидеров до конца августа.

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