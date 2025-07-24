Российский "меморандум" о прекращении огня заполнен ультиматумами, - МИД

Российский меморандум о прекращении огня заполнен "ультиматумами, максималистскими требованиями и утверждениями".

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Тихий отметил, что документы, которыми стороны обменялись на предыдущих переговорах "немного некорректно называть меморандумами".

"Это Россия их так называет, потому что меморандум - это такой документ, который согласовывается двумя сторонами. И, видимо, это стратегическая какая-то точка зрения. Документы были опубликованы в прессе в течение достаточно давно, и общественность может сделать собственные суждения об этих документах. Я призываю всех в гугле поискать и увидеть украинский меморандум. Он очень логичный, очень конструктивный, не предлагает ничего. Если посмотреть на российский меморандум, он заполнен ультиматумами, максималистскими требованиями и утверждениями", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

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Также он отметил, что эти два документа очень разные.

"Относительно Украины, принципиальная позиция, что нам нужно перемирие. И мы считаем, что это логично. Оружие должно замолкнуть, а дипломаты начать говорить. И если у нас есть полномасштабное прекращение огня, тогда дипломатия будет значительно более эффективна. Опять же, относительно природы документов, они очень разные, это правда, но важно вспомнить, что украинский документ можно выполнить, а российский документ очень далек от этого",- рассказал Тихий.

Напомним, что вечером 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России.

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