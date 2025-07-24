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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры в Турции
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Российский "меморандум" о прекращении огня заполнен ультиматумами, - МИД

Тихий о меморандуме РФ

Российский меморандум о прекращении огня заполнен "ультиматумами, максималистскими требованиями и утверждениями".

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Тихий отметил, что документы, которыми стороны обменялись на предыдущих переговорах "немного некорректно называть меморандумами".

"Это Россия их так называет, потому что меморандум - это такой документ, который согласовывается двумя сторонами. И, видимо, это стратегическая какая-то точка зрения. Документы были опубликованы в прессе в течение достаточно давно, и общественность может сделать собственные суждения об этих документах. Я призываю всех в гугле поискать и увидеть украинский меморандум. Он очень логичный, очень конструктивный, не предлагает ничего. Если посмотреть на российский меморандум, он заполнен ультиматумами, максималистскими требованиями и утверждениями", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

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Также он отметил, что эти два документа очень разные.

"Относительно Украины, принципиальная позиция, что нам нужно перемирие. И мы считаем, что это логично. Оружие должно замолкнуть, а дипломаты начать говорить. И если у нас есть полномасштабное прекращение огня, тогда дипломатия будет значительно более эффективна. Опять же, относительно природы документов, они очень разные, это правда, но важно вспомнить, что украинский документ можно выполнить, а российский документ очень далек от этого",- рассказал Тихий.

Напомним, что вечером 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России.

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Автор: 

МИД (7058) россия (96661) Меморандум (155) прекращения огня (306)


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Топ комментарии
+20
А стефанчуки+зеленський, гадять в Україні, допомагаючи прутню, шляхом порушення норм Конституції України!
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24.07.2025 00:09 Ответить
+17
Все хжуйня!! Як і пророкували.
Рашка вимагає по максимуму. А в посольстві від ермака самі бовдури дегеннерати.
Єдине, на що Українці сподіваються це питання обміну полоненими. Все. Крапка.
Туши свєт, Потужність застопорилася. Вимикай марахвон!
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24.07.2025 00:35 Ответить
+9
Суворов: Для того, щоб перемогти ворога, у нього з-під ніг треба вибити матеріальну базу." Суворов:"Для чого воювати з генералом і його армією, якщо того генерала можна купити."
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24.07.2025 00:16 Ответить
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А стефанчуки+зеленський, гадять в Україні, допомагаючи прутню, шляхом порушення норм Конституції України!
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24.07.2025 00:09 Ответить
Суворов: Для того, щоб перемогти ворога, у нього з-під ніг треба вибити матеріальну базу." Суворов:"Для чого воювати з генералом і його армією, якщо того генерала можна купити."
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24.07.2025 00:16 Ответить
Навіщо цитувати фейкові фрази цього кацапського сіфілітика??
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24.07.2025 01:06 Ответить
Вони є в книгах і в мережі. Путін і дехто у нас діють згідно його порад.
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24.07.2025 06:55 Ответить
До речі, борцям з корупцією треба познайомитись з роботами засновника генетики Г. Менделя про те, що все живе схоже на предків. Тобто, якщо теща корупціонерка, то онук теж матиме її риси.
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24.07.2025 07:15 Ответить
цитуєш кровавого карлика?точно знаєш що він не вкрав ті слова стратег ти диванний
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24.07.2025 07:11 Ответить
Почитайте цитати гебельса; у путіна усі прислуховуються до його порад.
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24.07.2025 07:25 Ответить
Все хжуйня!! Як і пророкували.
Рашка вимагає по максимуму. А в посольстві від ермака самі бовдури дегеннерати.
Єдине, на що Українці сподіваються це питання обміну полоненими. Все. Крапка.
Туши свєт, Потужність застопорилася. Вимикай марахвон!
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24.07.2025 00:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-3qKBJtltfo

Інтервю Залужного 10 год тому Лівому Берегу
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24.07.2025 02:07 Ответить
є десь текстові версії всіх тих відео що Ви викладаєте? Не маю інтернету на відео.
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24.07.2025 02:50 Ответить
Він дуже логічний, дуже конструктивний, не пропонує нічого. Джерело: https://censor.net/ua/n3564960

Дуже конструктивний, але нічого не пропонує. Ну ідніанці, блд. Що одні, що інші.
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24.07.2025 00:43 Ответить
"протягом досить давно" - це у речника МЗС така жопа в голові.
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24.07.2025 01:10 Ответить
Мабуть його голобородько вкусив. У нього теж така хвороба, - два слова зв'язати не в змозі, а третє взагалі з іншої опери.
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24.07.2025 08:06 Ответить
Американські українофоби вже теж погріли руки на недолугій владі України.
Отаку маячню вигадала конгресвумен Марджорі Тейлор Грін

«У Києві спалахнули величезні протести проти президента України Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народе! Викиньте його з посади! А Америка повинна ПРИПИНИТИ фінансування та постачати зброю!!!»
На цей момент під її постом 75K схвальних «сердечок».

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24.07.2025 01:05 Ответить
она уже не та, помню её фразу, рашка вторглась в Украину чтоб защитить христианскую веру )
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24.07.2025 01:12 Ответить
піс_діл[а] як дихал[а].
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24.07.2025 01:40 Ответить
Тепер здогадайтесь на кого працюють ті хто призиває виходити на протести і до чого це призведе
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24.07.2025 01:59 Ответить
Ось на це і розраховували Зе із Єрмаком. Поки мовчать, ми швиденько усю корупцію прикриємо фіговим листком. Якщо і помітять, а ми вже в "дамках".
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24.07.2025 03:05 Ответить
Так не потрібно створювати умови для протестів.
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24.07.2025 03:52 Ответить
А на кого працюють ті, хто закликає мовчки ковтати будь-які прояви свавілля влади, перемішані з систематичним порушенням норм Конституції?
"Всім розвішавши вуха слухать наш шмарафон і малчать!" - так буде правильно?
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24.07.2025 08:10 Ответить
я впізнав тебе. лютий прихильник будь якої влади! агресивний антимайданівець, будь якого народного супротиву.
залишилось почати впарювати тезу: ви бачите чим закінчився майдан 2013.... знову таке хочете?
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24.07.2025 09:24 Ответить
Не нравился вам Порошенко, жрите избиратели Вовину перемирие, сдал ещё больше территорий чем получил в 2019 году
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24.07.2025 01:08 Ответить
До чого тут виборці?? Пдра просто поставили на посаду, намалював відсотки. Вивчайте статистику.
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24.07.2025 01:56 Ответить
А ми ставимо якісь ультиматуми?
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24.07.2025 01:42 Ответить
Про що можна говорити з людоїдами? Про рецепти приготування людського м'яса?
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24.07.2025 01:56 Ответить
ТА ТИ ШО!!!!! ЧЕСНО???? А це не то що було уже 900 разів до цього?)

ЗЕ просто легалізує Пуйла виставляючи його дипломатом от і все
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24.07.2025 02:11 Ответить
Трускавецька освіта боком вилазить .
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24.07.2025 06:02 Ответить
Шо, опять?! 🤪🤣🤡😂🥳😅
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24.07.2025 06:53 Ответить
 
 