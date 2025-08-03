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Новини Фото Обмін полоненими
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Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі: Є домовленість про обмін 1200 полонених. ФОТО

Сьогодні, 3 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський обговорив із з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком переговорний трек, зокрема виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед ключових питань - продовження обмінів військовополоненими.

"Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу.

Андрій Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають нашій дипломатії, зокрема контакти з американською стороною, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в Росію", - інформує Зеленський.

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Зеленський Умєров та Єрмак

З Умєровим вони також обговорили наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці. Зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці.

"Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно", - зазначив глава держави.

Автор: 

військовополонені (1038) Зеленський Володимир (24942) обмін (1265) переговори з Росією (1348) Ставка (149) Умєров Рустем (716)


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Топ коментарі
+14
Картина"Три носаті виродки здають країну"
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03.08.2025 13:23 Відповісти
+12
Ви ж розумієте, що вся ця миротворча суєта тепер для відволікання уваги від того, що ЗЄ по суті просрав Європу?
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03.08.2025 13:24 Відповісти
+8
Три тварюки під вікном
Пряли зраду потайком.
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03.08.2025 13:29 Відповісти
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Картина"Три носаті виродки здають країну"
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03.08.2025 13:23 Відповісти
Гарно б це дивилося ... на нарах
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03.08.2025 13:23 Відповісти
У петлях краще
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03.08.2025 13:52 Відповісти
Ви ж розумієте, що вся ця миротворча суєта тепер для відволікання уваги від того, що ЗЄ по суті просрав Європу?
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03.08.2025 13:24 Відповісти
За цими, нарадами та самітами, пересидент, геть забув, про контроль за покарання, отих осіб, міндіча шурми чернишова шуфрича каламойського трубіцина, та ще, з добру сотню, усіляких там, служок та інших мародерів на крові з посавідченням інвалідності+пенсіонерів+УБД…
Геть увесь, у роботі, заради отого благоденствія…з 2019 року!!!
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03.08.2025 13:31 Відповісти
Ееее, ране, Європу просрали ********, а Zе з дЕрьмаком поставили жирну таку крапку у цьому процесі Майже поставили.
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03.08.2025 13:32 Відповісти
Картіна, мазана не пензлем, нехудожником прутіним: «Трус, Бивалий і Балбес» !!
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03.08.2025 13:26 Відповісти
Три тварюки під вікном
Пряли зраду потайком.
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03.08.2025 13:29 Відповісти
А чого для обговорення не запросили Чернишова??? Хоча б з Шурмою порадилися!!
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03.08.2025 13:34 Відповісти
Три мудаки за одним столом. Ішак вдає, що він найголовніший.
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03.08.2025 13:38 Відповісти
окулярів не вистача
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03.08.2025 13:45 Відповісти
Піськограй до чого тут дєрьмак??
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03.08.2025 13:51 Відповісти
Ну він же потужний перемовник. 😁

Правда у пристойних країнах цього упиря вже не хочуть бачити.
А от зливати Роісє воно вміє вправно.
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03.08.2025 13:58 Відповісти
трі баґатиря,***(((
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03.08.2025 14:06 Відповісти
а може все таки підійти до питання безпеки держави по-серйозному, потужно та незламно? Зібрати ще пару десятків "форумів миру" та підписати ще пару десятків "безпекових угод" з Камеруном чи з Зімбабве? Доречі, це вже буде "стамбул 3" чи "стамбул 4"? І як всі ці "стамбули" наблизили Україну до миру, на відміну від "поганого Мінську"?
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03.08.2025 14:09 Відповісти
І який результат обговорення ???
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03.08.2025 14:10 Відповісти
🤮🤮🤮
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03.08.2025 14:17 Відповісти
Долгоносики мародерные,вид вымирающий в Украине.
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03.08.2025 14:21 Відповісти
Знову ці виродки щось мудрують по здачі України ,ворог знищує Україну ,ворог щоденно убиває десятки мирних українців ,воро наступає ,дочекайтесь вже хоч 8 серпня ,це не влада.
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03.08.2025 14:25 Відповісти
Картина "узурпація" , художник с мракобіс
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03.08.2025 14:29 Відповісти
 
 