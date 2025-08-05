Зеленський провів Ставку: доручив відчутно збільшити закупівлю дронів та розширити програму "Контракт 18-24"
Президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів окремі наради з військовим командуванням та урядовцями, а також також засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Перше – дійсно, вже стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів", - зазначив Зеленський.
Також він доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Гроші, за словами Зеленського, на це є.
"Про це кажуть у більшості бригад – це значно більше можливостей купувати пікапи. Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко", - наголошує глава держави.
Також йшлося про контракти 18–24.
"Програма має бути розширена. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі", - додав Зеленський.
Також, як зазначив Зеленський, обговорювалося чутливе питання затягування виконання рішень про нагородження.
"На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також.
Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки – до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання", - резюмує глава держави.
Раніше повідомлялося, що Зеленський збере Ставку 5 серпня за підсумками візиту на Харківщину.
Будь ласка, зачекайте...
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
04 серпня 2025, 08:04 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4311781.html Як козаки боснійців врятували
Влітку 1995 р., рівно 30-ть років тому, в місті Жепа, на території колишної Югославії, підрозділ українських миротворців на чолі з полковником Верхоглядом, врятував від сербських бойовиків місцеве населення.
Буквально поруч, в Сребрениці, голанські миротворці, налякавшись погроз Ратко Младича, втекли, що призвело до різанини - близько 8 тис босняків було вбито.
А полковник Верхогляд не злякався. Й українські вояки не злякалися.
Вони послали прокремлівських сербських бойовиків туди, куди через 30 років послав руський воєнний корабль наш воїн на острові Зміїний.
Тоді ані Європа, ані США, ані Кацапія не помітили цього факту й не зрозуміли що й до чого. Зрозуміли пізніш, у 2022 році.
Сподіваюсь, що зрозуміли.
Р.S. Тодішній президент України, Кучма не наважився нагородити Верхогляда званням Героя України, бо це не сподобалося б Москві, яка була на боці сербів.
Дякую Олександрові Клубаню за ексклюзивне фото полковника Миколи Верхогляда:
Коли в чергу до ТЦК, Володю?
Країна мрій, *****!
Самі то, вони, нє мєсниє, тимчасові!!! У приймах, на заробітках…, як і бакай у Кучми!!
На жаль, в Україні створена СИСТЕМА бусифікації, яка просто не сумісна з контрактною. До того ж, ТЦК наразі мають великий вплив та великі гроші і вони навряд чи зацікавлен в зміні системи.
Як Зеленський буде це виправляти хз. Прості рішення тому й програшні, що заводять ситуацію у тупік. Бусифікація - очевидно приймалася саме в концепції "простих рішень". Як тепер усе це розрулювати невідомо. Але розрулювати потрібно. Бо або в Україні до зими буде контрактна система мобілізації, або буде катастрофа. Це очевидно.
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Against drones (Copy by english)
(According to the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrsky) "Last week, Ukrainian President Volodymyr Zelensky instructed the Ministry of Defense to urgently conclude large contracts for the supply of already tested interceptor models. The goal is to increase their production to 1,000 units per day, despite the urgent need for $6 billion in additional funding."
According to the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrsky, interceptor drones are already demonstrating up to 70% effectiveness against enemy targets. They are cheap (up to $5,000 per unit), can reach speeds of about 300 km/h and operate at altitudes of up to 5,000 meters. The main requirement is to detonate the target upon contact.
The only thing more stupid is -
(C) "Intercepting Shaheeds with the help of MiG 29!!!???
Yes, for this, just fuel and one missile cost more than 10 "Shaheeds"
I have already suggested to your stupid government thieves - (C) hook up a drone (the cheapest Mavic with a beacon) carrying a cardboard rocket launcher loaded with a net to a Chinese hydrogen-inflated balloon for ten dollars + $5 net and $3 black powder.
A jeep with such a set is sent on a collision course/to intercept the strike drones/"Shaheeds"
There are 10 sets in the car. The crew is one drone driver, of medium qualification; two assistants/security and a driver
The ball and motors of drone , working together, pull the entire assembly to a height of 3-6 km. Several sets are released simultaneously and, with the correction of the drone driver, create a barrage zone.
Then (when the strike drones/"Shaheeds" are visually detected near the kill zone), the enterseptors drones are unhooked and the drone driver leads the drones in the right direction, with a decrease and acceleration, to the target.
The unhooked cylinders having beacon / balls with hydrogen give a the direction of the wind
The net is shot towards the strike drones/"Shaheeds"and a parachute / counter-mass go avey in the opposite direction ...
On the net there is an additional pellet of plastic's explosives with a tension fuse from an anti-personnel mine (for work against to jet drones).
The interceptor drone / mavic whole descends with parachute to the ground ... the main thing that it not was stolen there ... (
Дотримуймося Українці, інформГігієни, бо гадить московіт, як не в себе!
https://www.youtube.com/watch?v=bregMnP2Ecc