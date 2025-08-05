Зеленський провів Ставку: доручив відчутно збільшити закупівлю дронів та розширити програму "Контракт 18-24"

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів окремі наради з військовим командуванням та урядовцями, а також також засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше – дійсно, вже стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі: Є домовленість про обмін 1200 полонених. ФОТО

Також він доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Гроші, за словами Зеленського, на це є.

"Про це кажуть у більшості бригад – це значно більше можливостей купувати пікапи. Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко", - наголошує глава держави.

Також йшлося про контракти 18–24.

"Програма має бути розширена. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі", - додав Зеленський.

Також читайте: "Контракт 18-24": Добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби

Також, як зазначив Зеленський, обговорювалося чутливе питання затягування виконання рішень про нагородження.

"На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також.

Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки – до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання", - резюмує глава держави.

Також читайте: "Контракт 18-24": Добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби

Раніше повідомлялося, що Зеленський збере Ставку 5 серпня за підсумками візиту на Харківщину.