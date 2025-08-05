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Новини Індустрія дронів
1 091 23

Зеленський провів Ставку: доручив відчутно збільшити закупівлю дронів та розширити програму "Контракт 18-24"

Засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів окремі наради з військовим командуванням та урядовцями, а також також засідання Ставки верховного головнокомандувача. 

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше – дійсно, вже стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів", - зазначив Зеленський.

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Також він доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Гроші, за словами Зеленського, на це є.

"Про це кажуть у більшості бригад – це значно більше можливостей купувати пікапи. Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко", - наголошує глава держави.

Також йшлося про контракти 18–24.

"Програма має бути розширена. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі", - додав Зеленський.

Також читайте: "Контракт 18-24": Добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби

Також, як зазначив Зеленський, обговорювалося чутливе питання затягування виконання рішень про нагородження.

"На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також.

Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки – до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання", - резюмує глава держави.

Також читайте: "Контракт 18-24": Добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби

Раніше повідомлялося, що Зеленський збере Ставку 5 серпня за підсумками візиту на Харківщину.

Автор: 

Зеленський Володимир (24973) контракт (422) ЗСУ (7811) Ставка (150)


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Топ коментарі
+4
Яка ментальна та розумова прірва, між полковником Верхоглядом і отим, чотириразовим ухилянтом, на посаді Президента України??!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/

04 серпня 2025, 08:04 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4311781.html Як козаки боснійців врятували

Влітку 1995 р., рівно 30-ть років тому, в місті Жепа, на території колишної Югославії, підрозділ українських миротворців на чолі з полковником Верхоглядом, врятував від сербських бойовиків місцеве населення.
Буквально поруч, в Сребрениці, голанські миротворці, налякавшись погроз Ратко Младича, втекли, що призвело до різанини - близько 8 тис босняків було вбито.
А полковник Верхогляд не злякався. Й українські вояки не злякалися.
Вони послали прокремлівських сербських бойовиків туди, куди через 30 років послав руський воєнний корабль наш воїн на острові Зміїний.
Тоді ані Європа, ані США, ані Кацапія не помітили цього факту й не зрозуміли що й до чого. Зрозуміли пізніш, у 2022 році.
Сподіваюсь, що зрозуміли.

Р.S. Тодішній президент України, Кучма не наважився нагородити Верхогляда званням Героя України, бо це не сподобалося б Москві, яка була на боці сербів.
Дякую Олександрові Клубаню за ексклюзивне фото полковника Миколи Верхогляда:
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05.08.2025 15:57 Відповісти
+3
Видно, як ПРАВДА очі коле, отим неукам-ухилянтам, з Урядового кварталу!
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05.08.2025 16:05 Відповісти
+2
Цікавлять друзі на кшталт баканова, рєзнікова, богдана, лисого з володьками та гевками-ткачами...
Коли в чергу до ТЦК, Володю?
Країна мрій, *****!
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05.08.2025 16:00 Відповісти
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Яка ментальна та розумова прірва, між полковником Верхоглядом і отим, чотириразовим ухилянтом, на посаді Президента України??!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/

04 серпня 2025, 08:04 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4311781.html Як козаки боснійців врятували

Влітку 1995 р., рівно 30-ть років тому, в місті Жепа, на території колишної Югославії, підрозділ українських миротворців на чолі з полковником Верхоглядом, врятував від сербських бойовиків місцеве населення.
Буквально поруч, в Сребрениці, голанські миротворці, налякавшись погроз Ратко Младича, втекли, що призвело до різанини - близько 8 тис босняків було вбито.
А полковник Верхогляд не злякався. Й українські вояки не злякалися.
Вони послали прокремлівських сербських бойовиків туди, куди через 30 років послав руський воєнний корабль наш воїн на острові Зміїний.
Тоді ані Європа, ані США, ані Кацапія не помітили цього факту й не зрозуміли що й до чого. Зрозуміли пізніш, у 2022 році.
Сподіваюсь, що зрозуміли.

Р.S. Тодішній президент України, Кучма не наважився нагородити Верхогляда званням Героя України, бо це не сподобалося б Москві, яка була на боці сербів.
Дякую Олександрові Клубаню за ексклюзивне фото полковника Миколи Верхогляда:
показати весь коментар
05.08.2025 15:57 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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05.08.2025 15:59 Відповісти
в Україні цей ресурс заблоковано.
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05.08.2025 16:00 Відповісти
Видно, як ПРАВДА очі коле, отим неукам-ухилянтам, з Урядового кварталу!
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05.08.2025 16:05 Відповісти
Та справа в тому, що цей "ЖЖ" - це ресурс, який на до 2022-го був на 90% **************, касапський. Тільки окремі автори - там були проукраїнські. Я часто там до повномасштабної пасся в блогах Олега Леусенка, але його, та інших українців там забанили самі касапи. Як ще там Горський залишився - просто цікаво.
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05.08.2025 17:26 Відповісти
Про допустимі відкати при закупівлях для ЗСУ офіційно не йшлося? Чи про відкати - в непублічній частині РНБО?
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05.08.2025 15:59 Відповісти
Цікавлять друзі на кшталт баканова, рєзнікова, богдана, лисого з володьками та гевками-ткачами...
Коли в чергу до ТЦК, Володю?
Країна мрій, *****!
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05.08.2025 16:00 Відповісти
Прихвостням на посадах, від стефанчуків+зеленського, не на часі Україну захищати, крипту треба бадяжити та ТЦК з лайном мішати!!!
Самі то, вони, нє мєсниє, тимчасові!!! У приймах, на заробітках…, як і бакай у Кучми!!
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05.08.2025 16:09 Відповісти
"Про це кажуть у більшості бригад - це значно більше можливостей купувати пікапи. Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Ти не правіий "зепоцріот" фінансування для закупівлі пікапів для ЗСУ ,має бути в три рази.а може і в десять раз більшим від фінансування закупівлі пікапів для репресивної міліцейської машини в Україні...
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05.08.2025 16:02 Відповісти
Бонуси 18-24 мають бути для ВСІХ добровольців. Плюс, ще можна додати можливість йти на окремі вузькоспеціалізовані посади без традиційної БЗВП (ну або зі спеціалізованим навчанням)
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05.08.2025 16:03 Відповісти
Контрактна система - це не просто бонуси. Це саме СИСТЕМА. Мотивація, чіткі терміни служби, соціальна підтримка під час та після контрактну, можливості після завершення служби продовжити карьеру військового, в тому числі поза межами України або у спецслужбах. Багато чого. Наприклад, можливість почати карьеру у політиці чи владних інституціях. Це теж бонус, який країна повинна пропонувати контрактникам. І мотивація для самих контрактників. Спеціальна пільгова іпотека, пенсійна надбавка. Тобто, контрактна армія - це велика розгалужена свого роду корпорація, в якій все працює на максимальну ефективність своєї діяльності. На відміну від бусифікованої, яка за своєю суттю є феодальною рекрутованою, причому де факто, пожиттєво армією, кпд якої буде вкрай низьким за будь-яких умов.
На жаль, в Україні створена СИСТЕМА бусифікації, яка просто не сумісна з контрактною. До того ж, ТЦК наразі мають великий вплив та великі гроші і вони навряд чи зацікавлен в зміні системи.
Як Зеленський буде це виправляти хз. Прості рішення тому й програшні, що заводять ситуацію у тупік. Бусифікація - очевидно приймалася саме в концепції "простих рішень". Як тепер усе це розрулювати невідомо. Але розрулювати потрібно. Бо або в Україні до зими буде контрактна система мобілізації, або буде катастрофа. Це очевидно.
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05.08.2025 16:40 Відповісти
до офісу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

mailto:[email protected] [email protected]

mailto:[email protected] [email protected]

Copy to

до офісу Національне антикорупційне бюро

mailto[email protected] [email protected]

до офісу Спеціалізована антикорупційна прокуратура

mailto:[email protected] [email protected]

до офісу Президента України Володимира Зеленського

mailto[email protected] [email protected]

до офісу TSN mailto:[email protected] [email protected]

до офісу DW mailto:[email protected] [email protected]

до офісу LB UA mailto:[email protected] [email protected]

From Koganitsky Grigory Canada Contact: mailto:[email protected] [email protected]

Against drones (Copy by english)

(According to the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrsky) "Last week, Ukrainian President Volodymyr Zelensky instructed the Ministry of Defense to urgently conclude large contracts for the supply of already tested interceptor models. The goal is to increase their production to 1,000 units per day, despite the urgent need for $6 billion in additional funding."

According to the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrsky, interceptor drones are already demonstrating up to 70% effectiveness against enemy targets. They are cheap (up to $5,000 per unit), can reach speeds of about 300 km/h and operate at altitudes of up to 5,000 meters. The main requirement is to detonate the target upon contact.

The only thing more stupid is -

(C) "Intercepting Shaheeds with the help of MiG 29!!!???
Yes, for this, just fuel and one missile cost more than 10 "Shaheeds"

I have already suggested to your stupid government thieves - (C) hook up a drone (the cheapest Mavic with a beacon) carrying a cardboard rocket launcher loaded with a net to a Chinese hydrogen-inflated balloon for ten dollars + $5 net and $3 black powder.

A jeep with such a set is sent on a collision course/to intercept the strike drones/"Shaheeds"

There are 10 sets in the car. The crew is one drone driver, of medium qualification; two assistants/security and a driver

The ball and motors of drone , working together, pull the entire assembly to a height of 3-6 km. Several sets are released simultaneously and, with the correction of the drone driver, create a barrage zone.

Then (when the strike drones/"Shaheeds" are visually detected near the kill zone), the enterseptors drones are unhooked and the drone driver leads the drones in the right direction, with a decrease and acceleration, to the target.

The unhooked cylinders having beacon / balls with hydrogen give a the direction of the wind

The net is shot towards the strike drones/"Shaheeds"and a parachute / counter-mass go avey in the opposite direction ...

On the net there is an additional pellet of plastic's explosives with a tension fuse from an anti-personnel mine (for work against to jet drones).

The interceptor drone / mavic whole descends with parachute to the ground ... the main thing that it not was stolen there ... (
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05.08.2025 16:05 Відповісти
Як вправно усе змішане, грішне з праведним! Кров, лайно, пісок і цукор!
Дотримуймося Українці, інформГігієни, бо гадить московіт, як не в себе!
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05.08.2025 16:12 Відповісти
Так, скоріше то бот з ольгіно, ніж подляковий...
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05.08.2025 16:30 Відповісти
Ти вже разом з Гайдаєм закупив 1 000 000 дроніа, **** гнусва.
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05.08.2025 16:11 Відповісти
Слуги народу крадуть на дронах для ЗСУ: де межа підлості?
https://www.youtube.com/watch?v=bregMnP2Ecc
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05.08.2025 16:21 Відповісти
Від тебе хоч один дрон як від Петра Олексійовича є?!?
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05.08.2025 16:38 Відповісти
Контракт 18-24 ))) На кожній "ставкі" ЗЕблазень все більше сиру підкладає в мишоловку, ви звернули увагу?
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05.08.2025 16:42 Відповісти
Ге чую гундос..гундос давай
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05.08.2025 16:43 Відповісти
Закупку дронів будуть проводити міндічі і Чернишов? А закупку яєць для армії Резніков?
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05.08.2025 16:56 Відповісти
Нарешті літаки залітали. Вчора гівнокомандувач призначив (нарешті !!!!!!!!!) керівника ВПС !!
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05.08.2025 17:10 Відповісти
 
 