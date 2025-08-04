УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9528 відвідувачів онлайн
Новини Засідання Ставки Зеленський відвідав Вовчанський напрямок
485 7

Зеленський збере Ставку 5 серпня за підсумками візиту на Харківщину. ВIДЕО

У вівторок, 5 серпня, президент Володимир Зеленський проведе засідання Ставки верховного головнокомандувача. 

Про це він повідомив у відеозверненні за підсумками зустрічі з військовими у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра збираю Ставку. Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових", - повідомив глава держави.

Зеленський розповів, що під час візиту на Харківщину провів розмови з бійцями 57-ї та 92-ї бригад.

"Сьогодні – Харків, Харківщина, дуже сильні наші люди. Спочатку – бойові бригади. Вовчанський напрямок, 57-ма бригада. Далі – позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади. Дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта", - сказав очільник держави.

Дивіться також: Зеленський відвідав поранених воїнів у медичному закладі Харкова. ВIДЕО

Президент також відзначив військових державними нагородами.

"В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад – передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно – за своїми потребами, за своїм вибором – купувати також пікапи, інші необхідні засоби", - наголосив президент.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 4 серпня відвідав військових, які захищають Україну від російської агресії на Вовчанському напрямку Харківської області.

Дивіться також: Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців: Бійці тримають непросту ділянку фронту. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24963) Ставка (150) Харківська область (1404)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єрмак, мабуть, геть не спить…клопочеться, щоб «усьо ж було, як па дамашнєму», одні свої, по сімейному??.
показати весь коментар
04.08.2025 19:09 Відповісти
свої в нього на росії.
показати весь коментар
04.08.2025 19:12 Відповісти
Це що, тепер новий формат гундосиків - "Ставка", серія №хххх! А будуть ще й серії про "Санкції РНБО", серія №100500!
Як воно не намагається грати фейсом(пєйсами чи пісюном), а ні на президента, ні на главкома воно явно не тягне. Та і не може, бо шут може в'їхати в палац короля, але тоді палац перетворюється в...шапіто чи балаган. Що зараз ми і маємо на Банковій.
показати весь коментар
04.08.2025 19:52 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
показати весь коментар
04.08.2025 19:55 Відповісти
Ставка, це як у кіно дитинства Зелькі про війну та німців. Зеля - це тіпа Сталін, для вживання в образ Бубочка даже вчинив катастрофу в 2022 році а-ля 1941 рік. "Не паддавайтесь на правакации праклятых англосаксов!
показати весь коментар
04.08.2025 19:56 Відповісти
СТАВКА, и, ж. 1. іст. Старовинна російська назва похідного намету, який ставили для старшого воєначальника (полководця) в пункті, звідки він мав керувати військом під час бою.
показати весь коментар
04.08.2025 20:46 Відповісти
Чепушило мародерное.
показати весь коментар
04.08.2025 20:54 Відповісти
 
 