Зеленський збере Ставку 5 серпня за підсумками візиту на Харківщину. ВIДЕО
У вівторок, 5 серпня, президент Володимир Зеленський проведе засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це він повідомив у відеозверненні за підсумками зустрічі з військовими у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра збираю Ставку. Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових", - повідомив глава держави.
Зеленський розповів, що під час візиту на Харківщину провів розмови з бійцями 57-ї та 92-ї бригад.
"Сьогодні – Харків, Харківщина, дуже сильні наші люди. Спочатку – бойові бригади. Вовчанський напрямок, 57-ма бригада. Далі – позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади. Дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта", - сказав очільник держави.
Президент також відзначив військових державними нагородами.
"В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад – передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно – за своїми потребами, за своїм вибором – купувати також пікапи, інші необхідні засоби", - наголосив президент.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 4 серпня відвідав військових, які захищають Україну від російської агресії на Вовчанському напрямку Харківської області.
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Як воно не намагається грати фейсом(пєйсами чи пісюном), а ні на президента, ні на главкома воно явно не тягне. Та і не може, бо шут може в'їхати в палац короля, але тоді палац перетворюється в...шапіто чи балаган. Що зараз ми і маємо на Банковій.