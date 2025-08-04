Зеленський відвідав поранених воїнів у медичному закладі Харкова. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів Харкова, де наші воїни проходять лікування та реабілітацію після поранень.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, він поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Також Зеленський відзначив їх державними нагородами.
"Дякую за службу й захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни.
Відзначив і наших бойових медиків – за професіоналізм, за підтримку, за щоденну допомогу нашим хлопцям і дівчатам на шляху до відновлення. Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині. Дякую за службу Україні", - зауважив глава держави.
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і десь там на задньому плані пару керівників лікарні.
де лікарі? де медсестри? де пацієнти, чи там тільки п'ятьом дозволили прийняти участь у шойлі "голобородько в лікарні"?
і оце: ляп ляп ляп! ляп ляп ляп. браво браво! ще ще ще....
птьфу, ***!!!!
- А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли......
- Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала!