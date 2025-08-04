Зеленський відвідав поранених воїнів у медичному закладі Харкова. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів Харкова, де наші воїни проходять лікування та реабілітацію після поранень.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Також Зеленський відзначив їх державними нагородами.

"Дякую за службу й захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни.

Відзначив і наших бойових медиків – за професіоналізм, за підтримку, за щоденну допомогу нашим хлопцям і дівчатам на шляху до відновлення. Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині. Дякую за службу Україні", - зауважив глава держави.