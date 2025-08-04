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Новини Відео Медична допомога пораненим
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Зеленський відвідав поранених воїнів у медичному закладі Харкова. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів Харкова, де наші воїни проходять лікування та реабілітацію після поранень.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Також Зеленський відзначив їх державними нагородами.

"Дякую за службу й захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни.

Відзначив і наших бойових медиків – за професіоналізм, за підтримку, за щоденну допомогу нашим хлопцям і дівчатам на шляху до відновлення. Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині. Дякую за службу Україні", - зауважив глава держави.

Автор: 

лікарня (1373) Зеленський Володимир (24963) поранення (2829) Харків (5829) військовослужбовці (4869) Харківська область (1404) Харківський район (491)


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Воно в Харькові??? Ну хоч якась користь...сьогодні обстрілів не буде
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04.08.2025 16:28 Відповісти
100%. Хай залишається в Харкові ночувати - то хоть поспим спокійно.
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04.08.2025 16:44 Відповісти
такий натовп холуїв у формі.
і десь там на задньому плані пару керівників лікарні.
де лікарі? де медсестри? де пацієнти, чи там тільки п'ятьом дозволили прийняти участь у шойлі "голобородько в лікарні"?
і оце: ляп ляп ляп! ляп ляп ляп. браво браво! ще ще ще....
птьфу, ***!!!!
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04.08.2025 16:35 Відповісти
Цікаво, блазень-пересидент розповів хлопцям, як сам https://youtu.be/tnf6imONmt8 отримував повістки?
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04.08.2025 17:08 Відповісти
Ну, блазень міг би розважити поранених театральною мініатюрою. Наприклад, у нього переконливо получився б цей діалог з фільму "Джентельмени удачі":

- А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли......
- Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала!
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04.08.2025 17:41 Відповісти
 
 