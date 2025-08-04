Зеленский посетил раненых воинов в медицинском учреждении Харькова. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из медицинских учреждений Харькова, где наши воины проходят лечение и реабилитацию после ранений.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, он пообщался с защитниками, которые обороняли Украину на разных направлениях: Покровском, Волчанском, Купянском. Также Зеленский отметил их государственными наградами.
"Спасибо за службу и защиту нашей страны. Гордимся, что у нас такие сильные воины.
Отметил и наших боевых медиков - за профессионализм, за поддержку, за ежедневную помощь нашим ребятам и девушкам на пути к восстановлению. Спасибо за важную работу здесь, на Харьковщине. Спасибо за службу Украине", - отметил глава государства.
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і десь там на задньому плані пару керівників лікарні.
де лікарі? де медсестри? де пацієнти, чи там тільки п'ятьом дозволили прийняти участь у шойлі "голобородько в лікарні"?
і оце: ляп ляп ляп! ляп ляп ляп. браво браво! ще ще ще....
птьфу, ***!!!!
- А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли......
- Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала!