Зеленский посетил раненых воинов в медицинском учреждении Харькова. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из медицинских учреждений Харькова, где наши воины проходят лечение и реабилитацию после ранений.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он пообщался с защитниками, которые обороняли Украину на разных направлениях: Покровском, Волчанском, Купянском. Также Зеленский отметил их государственными наградами.

"Спасибо за службу и защиту нашей страны. Гордимся, что у нас такие сильные воины.

Отметил и наших боевых медиков - за профессионализм, за поддержку, за ежедневную помощь нашим ребятам и девушкам на пути к восстановлению. Спасибо за важную работу здесь, на Харьковщине. Спасибо за службу Украине", - отметил глава государства.