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Зеленский посетил раненых воинов в медицинском учреждении Харькова. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из медицинских учреждений Харькова, где наши воины проходят лечение и реабилитацию после ранений.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он пообщался с защитниками, которые обороняли Украину на разных направлениях: Покровском, Волчанском, Купянском. Также Зеленский отметил их государственными наградами.

"Спасибо за службу и защиту нашей страны. Гордимся, что у нас такие сильные воины.

Отметил и наших боевых медиков - за профессионализм, за поддержку, за ежедневную помощь нашим ребятам и девушкам на пути к восстановлению. Спасибо за важную работу здесь, на Харьковщине. Спасибо за службу Украине", - отметил глава государства.

Автор: 

больница (1448) Зеленский Владимир (21434) ранение (3410) Харьков (7706) военнослужащие (6239) Харьковская область (1390) Харьковский район (487)


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Воно в Харькові??? Ну хоч якась користь...сьогодні обстрілів не буде
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04.08.2025 16:28 Ответить
100%. Хай залишається в Харкові ночувати - то хоть поспим спокійно.
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04.08.2025 16:44 Ответить
такий натовп холуїв у формі.
і десь там на задньому плані пару керівників лікарні.
де лікарі? де медсестри? де пацієнти, чи там тільки п'ятьом дозволили прийняти участь у шойлі "голобородько в лікарні"?
і оце: ляп ляп ляп! ляп ляп ляп. браво браво! ще ще ще....
птьфу, ***!!!!
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04.08.2025 16:35 Ответить
Цікаво, блазень-пересидент розповів хлопцям, як сам https://youtu.be/tnf6imONmt8 отримував повістки?
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04.08.2025 17:08 Ответить
Ну, блазень міг би розважити поранених театральною мініатюрою. Наприклад, у нього переконливо получився б цей діалог з фільму "Джентельмени удачі":

- А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли......
- Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала!
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04.08.2025 17:41 Ответить
Где только этот наводчик появляется,там сразу прилёты!
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04.08.2025 18:21 Ответить
 
 