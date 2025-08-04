УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8910 відвідувачів онлайн
Новини Фото Бойові дії на Харківщині
926 14

Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців: Бійці тримають непросту ділянку фронту. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський на Харківщині зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці тримають непросту ділянку фронту – Липці. Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги", - розповів президент.

військові

Окрім цього, Зеленський обговорив із військовими позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. Глава держави зазначив, що всі проговорені питання будемо опрацьовувати та вирішувати.

військові

Окрім цього, президент відзначив захисників державними нагородами.

військові

"Честь для мене – подякувати тим, хто боронить нашу землю. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую за службу і за те, що не даєте ворогу реалізувати свої плани та ефективно знищуєте його", - йдеться у повідомленні.

військові

військові

військові

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 4 серпня відвідав військових, які захищають Україну від російської агресії на Вовчанському напрямку Харківської області.

Дивіться також: Зеленський відвідав Вовчанський напрямок: Військові фіксують тут найманців РФ з Китаю, країн Африки та Азії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24963) бойові дії (4396) ЗСУ (7811) Харківська область (1404) Харківський район (491) Липці (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Хоче підняти те, що впало - дутий рейтинг? 🤔
Досвід чоловіків 90+ показує, що це не можливо.
показати весь коментар
04.08.2025 18:02 Відповісти
+2
На фото відібрані відбірні зраколизи.Людині з самоповагою огидно до лайна навіть підходити.
показати весь коментар
04.08.2025 18:06 Відповісти
+2
це і є його робота. бо за цуциком потрібно приглядати.
показати весь коментар
04.08.2025 18:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоче підняти те, що впало - дутий рейтинг? 🤔
Досвід чоловіків 90+ показує, що це не можливо.
показати весь коментар
04.08.2025 18:02 Відповісти
Фахівець з обороних питан сумашедшАгА розряду.
І жнець і кравець і піпіськой ігрець і на шкіряній дудці дудець! Все вміє!
показати весь коментар
04.08.2025 18:05 Відповісти
На фото відібрані відбірні зраколизи.Людині з самоповагою огидно до лайна навіть підходити.
показати весь коментар
04.08.2025 18:06 Відповісти
та нехай би ще розповів про свої теми, схеми, велику прихватизацію поки хлопці вмирають
показати весь коментар
04.08.2025 18:08 Відповісти
Чи у Єрмака роботи нема?Що не виїзд,чи вихід з Банкової і він,смотрящий,як цуцик слідом.
показати весь коментар
04.08.2025 18:09 Відповісти
це і є його робота. бо за цуциком потрібно приглядати.
показати весь коментар
04.08.2025 18:38 Відповісти
рука-літцо блд
показати весь коментар
04.08.2025 18:19 Відповісти
Ось бачите, військові поважають Президента.
показати весь коментар
04.08.2025 18:31 Відповісти
поважають? невже? вони в нього закохані.
показати весь коментар
04.08.2025 18:47 Відповісти
Не перебільшуйте.
показати весь коментар
04.08.2025 18:49 Відповісти
Розказав, що потрібно зупинити ворога, і масштабувати виробництво кейси дронів. Бо Ліпецька фабрика. А Порошенко купив закон, який знищував незалежність НАБУ, САП і ОП. Але Зеленські вчасно втрутився, і зробив хід діджігіталізацією, і взагалі.

показати весь коментар
04.08.2025 18:33 Відповісти
Зошитів та ручок не вистачає шоб все записувать за зелено ліким, як за ким чим іном....
показати весь коментар
04.08.2025 18:35 Відповісти
Зеля - це показуха і лицемірство.
показати весь коментар
04.08.2025 18:37 Відповісти
Так це, пересидент, тепер замість шоу від РНБОУ - «заслухав на засіданні СТАВКИ», тепер нове шоу-«Я НА ПЕРЕДОВІЙ, заслухав», когось!!?? Уся челядь, з РНБОУ, ставки, опу, КМУ, Міноборони, що бере участь у цьому дійстві, ухилянта, ще і посвідчення собі злампічать, як УБД??
показати весь коментар
04.08.2025 18:48 Відповісти
 
 