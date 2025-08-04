Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців: Бійці тримають непросту ділянку фронту. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський на Харківщині зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці тримають непросту ділянку фронту – Липці. Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги", - розповів президент.

Окрім цього, Зеленський обговорив із військовими позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. Глава держави зазначив, що всі проговорені питання будемо опрацьовувати та вирішувати.

Окрім цього, президент відзначив захисників державними нагородами.

"Честь для мене – подякувати тим, хто боронить нашу землю. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую за службу і за те, що не даєте ворогу реалізувати свої плани та ефективно знищуєте його", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 4 серпня відвідав військових, які захищають Україну від російської агресії на Вовчанському напрямку Харківської області.

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