Зеленський відвідав Вовчанський напрямок: Військові фіксують тут найманців РФ з Китаю, країн Африки та Азії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський відвідав військових, які захищають Україну від російської агресії на Вовчанському напрямку Харківської області.
Про це глава держави повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка", - розповів президент.
Зеленський говорив із командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв.
"Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - заявив очільник держави.
Крім цього, президент відзначив наших захисників державними нагородами.
"Для мене честь – бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного", - додав президент.
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І дЕрьмак теж тут.
В кущі вони його срати водили а заодно і відосік вечірній запиляли((??
десь швендається в посадках під вовчанськом. без снаряги. навіть без броніка. і всі навколо такі ж самі. невмирущі рейнджери.
на якій студії таки красиві декорації з таким якісним поставленим світлом?
Військові дізналися, що новий міністр оборони запустив зміну кольору польового однострою, з ММ14 (піксель) на Multicam. І тепер у всіх військових єдине питання - Яка причина?
Пояснюю. Бо це схема. Тупа банальна схема кримздінгу шмигаліону гривень з бюджету.
Ви порахуйте, скільки треба бюджетних грошей, щоб переодягнути армію? Уявили? І не треба забувати, що в МО працюють лише альтруїсти, яким невідомо слово відкат.
До речі, новий міністр оборони поставлений на цю посаду, щоб саме таким і займатися в інтересах групи, яка пролобіювала його призначення. І коли ви дізнаєтесь в яку суму це вильється бюджету, то офігієте.
Цікаво, буде як в схемі "слуги" Кузнєцова з екс-очільником Луганської області Гайдаєм, які закладали 30 відсотків на дрони? Чи як в схемі "слуги" Задорожного, який вимагав у жителів Сумщині 10% від кошторису водогіну, щоб їм не заважати? Чи буде по схемі Богдана Хмельницького з Міноборони, який вже 5 підозру в корупції отримав?
Ну, так, коли немає грошей на дрони, РЕБи та автівки, то переодягнути мільйон військових - це першочергове.
Взагалі, після подібної схеми новопризначений міністр оборони повинен, як мінімум, йти нах. І разом з ним ті, хто в схемі у всіх структурах. А як максимум... Хоча про який максимум йде мова, якщо навіть за яйця по 17 гривень ніхто не відповів. І ця історія в черговий раз підтверджує, що клептократична влада налаштована лише на схематоз.
Впевнений, що зараз ми почуємо шмигаліон виправданням від МО і пояснення чому необхідно негайно замінити форму. Але чесного визнання про схеми не буде. І схему будуть намагатися протягнути. На жаль.
Ось воно бігало в фонтані м. Маріуполя
і як наслідок, у Маріуполі кацапськіські окупанти розібрали та вивезли фонтан з Театрального скверу