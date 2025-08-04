УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8910 відвідувачів онлайн
Новини Фото Бої у Вовчанську Зеленський відвідав Вовчанський напрямок
2 807 27

Зеленський відвідав Вовчанський напрямок: Військові фіксують тут найманців РФ з Китаю, країн Африки та Азії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відвідав військових, які захищають Україну від російської агресії на Вовчанському напрямку Харківської області.

Про це глава держави повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка", - розповів президент.

військові

Зеленський говорив із командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв.

військові

"Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - заявив очільник держави.

військові

Крім цього, президент відзначив наших захисників державними нагородами.

військові

"Для мене честь – бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного", - додав президент.

військові

військові

військові

військові

Читайте також: Росіяни намагаються обходити Вовчанськ із західного та східного флангів, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Зеленський Володимир (24963) нагорода (1297) бойові дії (4396) Вовчанськ (454) Харківська область (1404) Чугуївський район (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Просто сциться без криші ходить.Маленьке,продажне,підле і дуже сциклеве.
показати весь коментар
04.08.2025 17:22 Відповісти
+15
бачите, який у нас зе!гундос героїчний!
десь швендається в посадках під вовчанськом. без снаряги. навіть без броніка. і всі навколо такі ж самі. невмирущі рейнджери.
на якій студії таки красиві декорації з таким якісним поставленим світлом?
показати весь коментар
04.08.2025 17:26 Відповісти
+12
Десь під Бояркою?
І дЕрьмак теж тут.
показати весь коментар
04.08.2025 17:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Втомився красти, і хоче додому, на ту сторону?
показати весь коментар
04.08.2025 17:13 Відповісти
бляха він кудись їздить без свого Є...
показати весь коментар
04.08.2025 17:14 Відповісти
Він і срати без нього не ходе
показати весь коментар
04.08.2025 17:16 Відповісти
Ходять чутки шо він без нього і до Ленкі у ліжко без нього не ходить.
показати весь коментар
04.08.2025 17:20 Відповісти
Просто сциться без криші ходить.Маленьке,продажне,підле і дуже сциклеве.
показати весь коментар
04.08.2025 17:22 Відповісти
Десь під Бояркою?
І дЕрьмак теж тут.
показати весь коментар
04.08.2025 17:14 Відповісти
*******!!!.
В кущі вони його срати водили а заодно і відосік вечірній запиляли((??
показати весь коментар
04.08.2025 17:15 Відповісти
Ох, пиз.. вовчанську
показати весь коментар
04.08.2025 17:15 Відповісти
З язика зняли!
показати весь коментар
04.08.2025 17:20 Відповісти
без свого коханого нікуди, з яким спить та грає у .еніс
показати весь коментар
04.08.2025 17:17 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2025 17:26 Відповісти
бачите, який у нас зе!гундос героїчний!
десь швендається в посадках під вовчанськом. без снаряги. навіть без броніка. і всі навколо такі ж самі. невмирущі рейнджери.
на якій студії таки красиві декорації з таким якісним поставленим світлом?
показати весь коментар
04.08.2025 17:26 Відповісти
Ух,який мужній та брутальний у нас президент.Пишаюся ним.(Розчулено сякається у смарагдовий носовий платок.)
показати весь коментар
04.08.2025 17:33 Відповісти
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза

Військові дізналися, що новий міністр оборони запустив зміну кольору польового однострою, з ММ14 (піксель) на Multicam. І тепер у всіх військових єдине питання - Яка причина?
Пояснюю. Бо це схема. Тупа банальна схема кримздінгу шмигаліону гривень з бюджету.
Ви порахуйте, скільки треба бюджетних грошей, щоб переодягнути армію? Уявили? І не треба забувати, що в МО працюють лише альтруїсти, яким невідомо слово відкат.
До речі, новий міністр оборони поставлений на цю посаду, щоб саме таким і займатися в інтересах групи, яка пролобіювала його призначення. І коли ви дізнаєтесь в яку суму це вильється бюджету, то офігієте.
Цікаво, буде як в схемі "слуги" Кузнєцова з екс-очільником Луганської області Гайдаєм, які закладали 30 відсотків на дрони? Чи як в схемі "слуги" Задорожного, який вимагав у жителів Сумщині 10% від кошторису водогіну, щоб їм не заважати? Чи буде по схемі Богдана Хмельницького з Міноборони, який вже 5 підозру в корупції отримав?
Ну, так, коли немає грошей на дрони, РЕБи та автівки, то переодягнути мільйон військових - це першочергове.
Взагалі, після подібної схеми новопризначений міністр оборони повинен, як мінімум, йти нах. І разом з ним ті, хто в схемі у всіх структурах. А як максимум... Хоча про який максимум йде мова, якщо навіть за яйця по 17 гривень ніхто не відповів. І ця історія в черговий раз підтверджує, що клептократична влада налаштована лише на схематоз.
Впевнений, що зараз ми почуємо шмигаліон виправданням від МО і пояснення чому необхідно негайно замінити форму. Але чесного визнання про схеми не буде. І схему будуть намагатися протягнути. На жаль.
показати весь коментар
04.08.2025 17:32 Відповісти
Прикмета хєрова,бо як де коли не появиться ЗЕленський там проблема!Та ще з Єрмаком.Він з ним мабуть і срати ходить?
показати весь коментар
04.08.2025 17:34 Відповісти
Погана прикмета для Вовчанська, ой яка погана , бо де цей бідоносець з'являється стається біда.
Ось воно бігало в фонтані м. Маріуполя
і як наслідок, у Маріуполі кацапськіські окупанти розібрали та вивезли фонтан з Театрального скверу
показати весь коментар
04.08.2025 17:34 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2025 17:35 Відповісти
Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану . країн Африки. а також шефа рашистської агентури при "зезеденті" "козирного"
показати весь коментар
04.08.2025 17:37 Відповісти
Московіти це кодло мерзотників які завжди прагнули воювати чужими руками. "Рускіх" взагалі як нації не існує і у них немає етнічної території. Є Кримінальна група московітів-паразитів, які висмоктують ресурси народів підкорених іншими пригнобленими народами. Фашистський режим на чолі з черговим ****** це єдина форма політичного та соціального існування в **********. Вони живуть між голодом і ситістю, але щойно наїдяться то відразу хочуть зжерти ще більше. Це екстенсивна модель уявної величі за розмірами загарбаного. Все що є в ********** вкрадено у сусідів і придбано за кордоном за ресурси пригноблених народів...
показати весь коментар
04.08.2025 17:37 Відповісти
Блть, то умеров з арахамією, дрон привозили...
показати весь коментар
04.08.2025 17:38 Відповісти
Все що б віцдволікти увагу від кримінальних справ своїх друзів : міндіча ,шурми ,гончарова ітп. Не переживайте прильоту туди не буде.
показати весь коментар
04.08.2025 17:41 Відповісти
Срака-мотика Вовчанському напрямку.
показати весь коментар
04.08.2025 17:44 Відповісти
Війна буде довгою і тому вже давно наші посольства повинні пропонувати роботу в ЗСУ за 3 тисячі доларів та отримання громадянства України в країнах Африки, Азії та латинської Америки. Три тисячі доларів це приблизно 125 тисяч гривень. Це звичайні виплати в зоні бойових дій. Зарплата 24 плюс бойові 100 тисяч, а зараз якраз в Африці мільйони чоловіків голодують. Залужний відверто в інтерв'ю сказав, що війна до 2034 реальна. У нас доречі добровольці з Болівії вже є цілі взводи, але їх приїзд організовують та оплачують волонтери , а не державні установи. Чому росіяни спромоглися мати більше 20 тисяч найманців в армії на постійній основі, а ми ні? Невже Зеленський тупіше Путіна?
показати весь коментар
04.08.2025 17:48 Відповісти
ти - ворог України.
показати весь коментар
04.08.2025 18:06 Відповісти
Ти диви. Як його військові ******* і поважають.
показати весь коментар
04.08.2025 18:10 Відповісти
на)(уя воно туди поперлось?! там де воно позувало вже 3,14дорами окуповано.
показати весь коментар
04.08.2025 18:55 Відповісти
 
 