Зеленський відвідав Вовчанський напрямок: Військові фіксують тут найманців РФ з Китаю, країн Африки та Азії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відвідав військових, які захищають Україну від російської агресії на Вовчанському напрямку Харківської області.

Про це глава держави повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка", - розповів президент.

Зеленський говорив із командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв.

"Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - заявив очільник держави.

Крім цього, президент відзначив наших захисників державними нагородами.

"Для мене честь – бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного", - додав президент.

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