Росіяни намагаються обходити Вовчанськ із західного та східного флангів, - ОТУ "Харків"

Місто Вовчанськ на Харківщині залишається важливою, але не стратегічною ціллю для росіян, вони намагаються обходити його з флангів на заході та сході.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

"Не маючи можливості досягти успіху в самому Вовчанську, росіяни намагаються обходити місто з флангів. Якщо говорити про захід від Вовчанська, то через Гатище намагаються атакувати. Якщо говорити про схід від Вовчанська, то вони намагаються йти через Тихе, Вовчанські Хутори і таким чином обходити місто з флангів", - розповів речник.

Водночас він наголосив, що Вовчанськ усе ще залишається важливою, але не стратегічною ціллю для ворога.

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"Вовчанськ - це, безумовно, важлива ціль, але стратегічною вона точно не є, навіть для росіян. Це вже певні воєнні нюанси, що є стратегічною, тактичною або оперативною ціллю. Коли у травні минулого року росіяни розпочали новий наступ на Харківщину з метою створення так званої буферної зони, Вовчанськ був і на цей момент залишається їхньою головною ціллю. Але за понад рік кровопролитних боїв, і враховуючи те, що у Вовчанськ вони зайшли фактично вже після перших днів нового наступу на Харківщину, за понад рік боїв так і не змогли взяти місто", - розповів Шамшин.

Він додав, що Сили оборони України утримують позиції на північному березі річки Вовча - ближче до державного кордону з РФ.

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"Наші підрозділи перебувають на північному березі річки Вовча, ближче до кордону з Російською Федерацією, і утримують деяку ділянку на території агрегатного заводу. Ворог там намагається атакувати і вдень, і вночі. На територію заводу проникають російські штурмовики-піхотинці і вони докладають усіх зусиль, щоб витиснути наші підрозділи за природний рубіж річки Вовча на південний берег, але зробити їм це так і не вдається", - зауважив Шамшин.