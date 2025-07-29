Россияне пытаются обойти Волчанск с западного и восточного флангов, - ОТГ "Харьков"

Город Волчанск на Харьковщине остается важной, но не стратегической целью для россиян, они пытаются обходить его с флангов на западе и востоке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

"Не имея возможности достичь успеха в самом Волчанске, россияне пытаются обходить город с флангов. Если говорить о западе от Волчанска, то через Гатище пытаются атаковать. Если говорить о востоке от Волчанска, то они пытаются идти через Тихое, Волчанские Хутора и таким образом обходить город с флангов", - рассказал спикер.

В то же время он подчеркнул, что Волчанск все еще остается важной, но не стратегической целью для врага.

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"Волчанск - это, безусловно, важная цель, но стратегической она точно не является, даже для россиян. Это уже определенные военные нюансы, что является стратегической, тактической или оперативной целью. Когда в мае прошлого года россияне начали новое наступление на Харьковщину с целью создания так называемой буферной зоны, Волчанск был и на данный момент остается их главной целью. Но за более чем год кровопролитных боев, и учитывая то, что в Волчанск они зашли фактически уже после первых дней нового наступления на Харьковщину, за более чем год боев так и не смогли взять город", - рассказал Шамшин.

Он добавил, что Силы обороны Украины удерживают позиции на северном берегу реки Волчья - ближе к государственной границе с РФ.

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"Наши подразделения находятся на северном берегу реки Волчья, ближе к границе с Российской Федерацией, и удерживают некоторый участок на территории агрегатного завода. Враг там пытается атаковать и днем, и ночью. На территорию завода проникают российские штурмовики-пехотинцы и они прилагают все усилия, чтобы вытеснить наши подразделения за естественный рубеж реки Волчья на южный берег, но сделать им это так и не удается", - отметил Шамшин.