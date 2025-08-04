Зеленский посетил Волчанское направление: Военные фиксируют здесь наемников РФ из Китая, стран Африки и Азии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский посетил военных, защищающих Украину от российской агрессии на Волчанском направлении Харьковской области.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня был рядом с теми, кто защищает нашу страну на Волчанском направлении, - воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", - рассказал президент.
Зеленский говорил с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев.
"Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад. Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - заявил глава государства.
Кроме этого, президент отметил наших защитников государственными наградами.
"Для меня честь - быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, воюете, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга", - добавил президент.
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І дЕрьмак теж тут.
В кущі вони його срати водили а заодно і відосік вечірній запиляли((??
десь швендається в посадках під вовчанськом. без снаряги. навіть без броніка. і всі навколо такі ж самі. невмирущі рейнджери.
на якій студії таки красиві декорації з таким якісним поставленим світлом?
Військові дізналися, що новий міністр оборони запустив зміну кольору польового однострою, з ММ14 (піксель) на Multicam. І тепер у всіх військових єдине питання - Яка причина?
Пояснюю. Бо це схема. Тупа банальна схема кримздінгу шмигаліону гривень з бюджету.
Ви порахуйте, скільки треба бюджетних грошей, щоб переодягнути армію? Уявили? І не треба забувати, що в МО працюють лише альтруїсти, яким невідомо слово відкат.
До речі, новий міністр оборони поставлений на цю посаду, щоб саме таким і займатися в інтересах групи, яка пролобіювала його призначення. І коли ви дізнаєтесь в яку суму це вильється бюджету, то офігієте.
Цікаво, буде як в схемі "слуги" Кузнєцова з екс-очільником Луганської області Гайдаєм, які закладали 30 відсотків на дрони? Чи як в схемі "слуги" Задорожного, який вимагав у жителів Сумщині 10% від кошторису водогіну, щоб їм не заважати? Чи буде по схемі Богдана Хмельницького з Міноборони, який вже 5 підозру в корупції отримав?
Ну, так, коли немає грошей на дрони, РЕБи та автівки, то переодягнути мільйон військових - це першочергове.
Взагалі, після подібної схеми новопризначений міністр оборони повинен, як мінімум, йти нах. І разом з ним ті, хто в схемі у всіх структурах. А як максимум... Хоча про який максимум йде мова, якщо навіть за яйця по 17 гривень ніхто не відповів. І ця історія в черговий раз підтверджує, що клептократична влада налаштована лише на схематоз.
Впевнений, що зараз ми почуємо шмигаліон виправданням від МО і пояснення чому необхідно негайно замінити форму. Але чесного визнання про схеми не буде. І схему будуть намагатися протягнути. На жаль.
Ось воно бігало в фонтані м. Маріуполя
і як наслідок, у Маріуполі кацапськіські окупанти розібрали та вивезли фонтан з Театрального скверу