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Новости Фото Бои в Волчанске зеленский посетил Волчанск
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Зеленский посетил Волчанское направление: Военные фиксируют здесь наемников РФ из Китая, стран Африки и Азии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский посетил военных, защищающих Украину от российской агрессии на Волчанском направлении Харьковской области.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня был рядом с теми, кто защищает нашу страну на Волчанском направлении, - воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", - рассказал президент.

военные

Зеленский говорил с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев.

военные

"Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад. Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - заявил глава государства.

военные

Кроме этого, президент отметил наших защитников государственными наградами.

военные

"Для меня честь - быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, воюете, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга", - добавил президент.

военные

военные

военные

военные

Читайте также: Россияне пытаются обходить Волчанск с западного и восточного флангов, - ОТГ "Харків"

Автор: 

Зеленский Владимир (21434) награда (1834) боевые действия (4633) Волчанск (426) Харьковская область (1390) Чугуевский район (190)


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Топ комментарии
+11
Просто сциться без криші ходить.Маленьке,продажне,підле і дуже сциклеве.
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04.08.2025 17:22 Ответить
+11
бачите, який у нас зе!гундос героїчний!
десь швендається в посадках під вовчанськом. без снаряги. навіть без броніка. і всі навколо такі ж самі. невмирущі рейнджери.
на якій студії таки красиві декорації з таким якісним поставленим світлом?
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04.08.2025 17:26 Ответить
+9
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза

Військові дізналися, що новий міністр оборони запустив зміну кольору польового однострою, з ММ14 (піксель) на Multicam. І тепер у всіх військових єдине питання - Яка причина?
Пояснюю. Бо це схема. Тупа банальна схема кримздінгу шмигаліону гривень з бюджету.
Ви порахуйте, скільки треба бюджетних грошей, щоб переодягнути армію? Уявили? І не треба забувати, що в МО працюють лише альтруїсти, яким невідомо слово відкат.
До речі, новий міністр оборони поставлений на цю посаду, щоб саме таким і займатися в інтересах групи, яка пролобіювала його призначення. І коли ви дізнаєтесь в яку суму це вильється бюджету, то офігієте.
Цікаво, буде як в схемі "слуги" Кузнєцова з екс-очільником Луганської області Гайдаєм, які закладали 30 відсотків на дрони? Чи як в схемі "слуги" Задорожного, який вимагав у жителів Сумщині 10% від кошторису водогіну, щоб їм не заважати? Чи буде по схемі Богдана Хмельницького з Міноборони, який вже 5 підозру в корупції отримав?
Ну, так, коли немає грошей на дрони, РЕБи та автівки, то переодягнути мільйон військових - це першочергове.
Взагалі, після подібної схеми новопризначений міністр оборони повинен, як мінімум, йти нах. І разом з ним ті, хто в схемі у всіх структурах. А як максимум... Хоча про який максимум йде мова, якщо навіть за яйця по 17 гривень ніхто не відповів. І ця історія в черговий раз підтверджує, що клептократична влада налаштована лише на схематоз.
Впевнений, що зараз ми почуємо шмигаліон виправданням від МО і пояснення чому необхідно негайно замінити форму. Але чесного визнання про схеми не буде. І схему будуть намагатися протягнути. На жаль.
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04.08.2025 17:32 Ответить
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Втомився красти, і хоче додому, на ту сторону?
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04.08.2025 17:13 Ответить
бляха він кудись їздить без свого Є...
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04.08.2025 17:14 Ответить
Він і срати без нього не ходе
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04.08.2025 17:16 Ответить
Ходять чутки шо він без нього і до Ленкі у ліжко без нього не ходить.
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04.08.2025 17:20 Ответить
Просто сциться без криші ходить.Маленьке,продажне,підле і дуже сциклеве.
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04.08.2025 17:22 Ответить
Десь під Бояркою?
І дЕрьмак теж тут.
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04.08.2025 17:14 Ответить
*******!!!.
В кущі вони його срати водили а заодно і відосік вечірній запиляли((??
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04.08.2025 17:15 Ответить
Ох, пиз.. вовчанську
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04.08.2025 17:15 Ответить
З язика зняли!
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04.08.2025 17:20 Ответить
без свого коханого нікуди, з яким спить та грає у .еніс
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04.08.2025 17:17 Ответить
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04.08.2025 17:26 Ответить
бачите, який у нас зе!гундос героїчний!
десь швендається в посадках під вовчанськом. без снаряги. навіть без броніка. і всі навколо такі ж самі. невмирущі рейнджери.
на якій студії таки красиві декорації з таким якісним поставленим світлом?
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04.08.2025 17:26 Ответить
Ух,який мужній та брутальний у нас президент.Пишаюся ним.(Розчулено сякається у смарагдовий носовий платок.)
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04.08.2025 17:33 Ответить
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза

Військові дізналися, що новий міністр оборони запустив зміну кольору польового однострою, з ММ14 (піксель) на Multicam. І тепер у всіх військових єдине питання - Яка причина?
Пояснюю. Бо це схема. Тупа банальна схема кримздінгу шмигаліону гривень з бюджету.
Ви порахуйте, скільки треба бюджетних грошей, щоб переодягнути армію? Уявили? І не треба забувати, що в МО працюють лише альтруїсти, яким невідомо слово відкат.
До речі, новий міністр оборони поставлений на цю посаду, щоб саме таким і займатися в інтересах групи, яка пролобіювала його призначення. І коли ви дізнаєтесь в яку суму це вильється бюджету, то офігієте.
Цікаво, буде як в схемі "слуги" Кузнєцова з екс-очільником Луганської області Гайдаєм, які закладали 30 відсотків на дрони? Чи як в схемі "слуги" Задорожного, який вимагав у жителів Сумщині 10% від кошторису водогіну, щоб їм не заважати? Чи буде по схемі Богдана Хмельницького з Міноборони, який вже 5 підозру в корупції отримав?
Ну, так, коли немає грошей на дрони, РЕБи та автівки, то переодягнути мільйон військових - це першочергове.
Взагалі, після подібної схеми новопризначений міністр оборони повинен, як мінімум, йти нах. І разом з ним ті, хто в схемі у всіх структурах. А як максимум... Хоча про який максимум йде мова, якщо навіть за яйця по 17 гривень ніхто не відповів. І ця історія в черговий раз підтверджує, що клептократична влада налаштована лише на схематоз.
Впевнений, що зараз ми почуємо шмигаліон виправданням від МО і пояснення чому необхідно негайно замінити форму. Але чесного визнання про схеми не буде. І схему будуть намагатися протягнути. На жаль.
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04.08.2025 17:32 Ответить
Прикмета хєрова,бо як де коли не появиться ЗЕленський там проблема!Та ще з Єрмаком.Він з ним мабуть і срати ходить?
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04.08.2025 17:34 Ответить
Погана прикмета для Вовчанська, ой яка погана , бо де цей бідоносець з'являється стається біда.
Ось воно бігало в фонтані м. Маріуполя
і як наслідок, у Маріуполі кацапськіські окупанти розібрали та вивезли фонтан з Театрального скверу
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04.08.2025 17:34 Ответить
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04.08.2025 17:35 Ответить
Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану . країн Африки. а також шефа рашистської агентури при "зезеденті" "козирного"
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04.08.2025 17:37 Ответить
Московіти це кодло мерзотників які завжди прагнули воювати чужими руками. "Рускіх" взагалі як нації не існує і у них немає етнічної території. Є Кримінальна група московітів-паразитів, які висмоктують ресурси народів підкорених іншими пригнобленими народами. Фашистський режим на чолі з черговим ****** це єдина форма політичного та соціального існування в **********. Вони живуть між голодом і ситістю, але щойно наїдяться то відразу хочуть зжерти ще більше. Це екстенсивна модель уявної величі за розмірами загарбаного. Все що є в ********** вкрадено у сусідів і придбано за кордоном за ресурси пригноблених народів...
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04.08.2025 17:37 Ответить
Блть, то умеров з арахамією, дрон привозили...
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04.08.2025 17:38 Ответить
Все що б віцдволікти увагу від кримінальних справ своїх друзів : міндіча ,шурми ,гончарова ітп. Не переживайте прильоту туди не буде.
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04.08.2025 17:41 Ответить
Срака-мотика Вовчанському напрямку.
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04.08.2025 17:44 Ответить
Війна буде довгою і тому вже давно наші посольства повинні пропонувати роботу в ЗСУ за 3 тисячі доларів та отримання громадянства України в країнах Африки, Азії та латинської Америки. Три тисячі доларів це приблизно 125 тисяч гривень. Це звичайні виплати в зоні бойових дій. Зарплата 24 плюс бойові 100 тисяч, а зараз якраз в Африці мільйони чоловіків голодують. Залужний відверто в інтерв'ю сказав, що війна до 2034 реальна. У нас доречі добровольці з Болівії вже є цілі взводи, але їх приїзд організовують та оплачують волонтери , а не державні установи. Чому росіяни спромоглися мати більше 20 тисяч найманців в армії на постійній основі, а ми ні? Невже Зеленський тупіше Путіна?
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04.08.2025 17:48 Ответить
ти - ворог України.
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04.08.2025 18:06 Ответить
Ти диви. Як його військові ******* і поважають.
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04.08.2025 18:10 Ответить
 
 