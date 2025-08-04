Зеленский посетил Волчанское направление: Военные фиксируют здесь наемников РФ из Китая, стран Африки и Азии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский посетил военных, защищающих Украину от российской агрессии на Волчанском направлении Харьковской области.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня был рядом с теми, кто защищает нашу страну на Волчанском направлении, - воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", - рассказал президент.

Зеленский говорил с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев.

"Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад. Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - заявил глава государства.

Кроме этого, президент отметил наших защитников государственными наградами.

"Для меня честь - быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, воюете, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга", - добавил президент.

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