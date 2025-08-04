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Новости Фото Боевые действия на Харьковщине
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Зеленский на Харьковщине обсудил с воинами оборону Липцев: Бойцы держат непростой участок фронта. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский на Харьковщине встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Бойцы держат непростой участок фронта - Липцы. Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания", - рассказал президент.

военные

Кроме этого, Зеленский обсудил с военными положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Глава государства отметил, что все проговоренные вопросы будем прорабатывать и решать.

военные

Кроме этого, президент отметил защитников государственными наградами.

военные

"Честь для меня - поблагодарить тех, кто защищает нашу землю. Отметил защитников государственными наградами. Спасибо за службу и за то, что не даете врагу реализовать свои планы и эффективно уничтожаете его", - говорится в сообщении.

военные

военные

военные

Напомним, что президент Владимир Зеленский 4 августа посетил военных, которые защищают Украину от российской агрессии на Волчанском направлении Харьковской области.

Смотрите также: Зеленский посетил Волчанское направление: Военные фиксируют здесь наемников РФ из Китая, стран Африки и Азии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21434) боевые действия (4633) ВСУ (6813) Харьковская область (1390) Харьковский район (487) Липцы (16)


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Топ комментарии
+2
Хоче підняти те, що впало - дутий рейтинг? 🤔
Досвід чоловіків 90+ показує, що це не можливо.
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04.08.2025 18:02 Ответить
+1
На фото відібрані відбірні зраколизи.Людині з самоповагою огидно до лайна навіть підходити.
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04.08.2025 18:06 Ответить
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Хоче підняти те, що впало - дутий рейтинг? 🤔
Досвід чоловіків 90+ показує, що це не можливо.
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04.08.2025 18:02 Ответить
Фахівець з обороних питан сумашедшАгА розряду.
І жнець і кравець і піпіськой ігрець і на шкіряній дудці дудець! Все вміє!
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04.08.2025 18:05 Ответить
На фото відібрані відбірні зраколизи.Людині з самоповагою огидно до лайна навіть підходити.
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04.08.2025 18:06 Ответить
та нехай би ще розповів про свої теми, схеми, велику прихватизацію поки хлопці вмирають
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04.08.2025 18:08 Ответить
Чи у Єрмака роботи нема?Що не виїзд,чи вихід з Банкової і він,смотрящий,як цуцик слідом.
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04.08.2025 18:09 Ответить
це і є його робота. бо за цуциком потрібно приглядати.
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04.08.2025 18:38 Ответить
рука-літцо блд
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04.08.2025 18:19 Ответить
Ось бачите, військові поважають Президента.
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04.08.2025 18:31 Ответить
Розказав, що потрібно зупинити ворога, і масштабувати виробництво кейси дронів. Бо Ліпецька фабрика. А Порошенко купив закон, який знищував незалежність НАБУ, САП і ОП. Але Зеленські вчасно втрутився, і зробив хід діджігіталізацією, і взагалі.

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04.08.2025 18:33 Ответить
Зошитів та ручок не вистачає шоб все записувать за зелено ліким, як за ким чим іном....
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04.08.2025 18:35 Ответить
Зеля - це показуха і лицемірство.
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04.08.2025 18:37 Ответить
 
 