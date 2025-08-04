Зеленский на Харьковщине обсудил с воинами оборону Липцев: Бойцы держат непростой участок фронта. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский на Харьковщине встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Бойцы держат непростой участок фронта - Липцы. Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания", - рассказал президент.
Кроме этого, Зеленский обсудил с военными положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Глава государства отметил, что все проговоренные вопросы будем прорабатывать и решать.
Кроме этого, президент отметил защитников государственными наградами.
"Честь для меня - поблагодарить тех, кто защищает нашу землю. Отметил защитников государственными наградами. Спасибо за службу и за то, что не даете врагу реализовать свои планы и эффективно уничтожаете его", - говорится в сообщении.
Напомним, что президент Владимир Зеленский 4 августа посетил военных, которые защищают Украину от российской агрессии на Волчанском направлении Харьковской области.
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