Зеленский созовет Ставку 5 августа по итогам визита на Харьковщину. ВИДЕО

Во вторник, 5 августа, президент Владимир Зеленский проведет заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в видеообращении по итогам встречи с военными в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра собираю Ставку. Обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных", - сообщил глава государства.

Зеленский рассказал, что во время визита в Харьковскую область провел беседы с бойцами 57-й и 92-й бригад.

"Сегодня - Харьков, Харьковщина, очень сильные наши люди. Сначала - боевые бригады. Волчанское направление, 57-я бригада. Далее - позиции 92-й отдельной штурмовой бригады. Очень эффективные бригады. Спасибо вам, воины, за каждого уничтоженного оккупанта", - сказал глава государства.

Смотрите также: Зеленский посетил раненых воинов в медицинском учреждении Харькова. ВИДЕО

Президент также отметил военных государственными наградами.

"В обеих бригадах очень откровенно поговорили. И о том, как уже работают важные решения, которые были приняты, - в частности, о прямом финансировании для бригад, прежде всего - финансирование на дроны. Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же самостоятельно - по своим потребностям, по своему выбору - покупать также пикапы, другие необходимые средства", - подчеркнул президент.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 4 августа посетил военных, которые защищают Украину от российской агрессии на Волчанском направлении Харьковской области.

Смотрите также: Зеленский на Харьковщине обсудил с воинами оборону Липцев: Бойцы держат непростой участок фронта. ФОТОрепортаж