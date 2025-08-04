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Новости Заседания Ставки зеленский посетил Волчанск
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Зеленский созовет Ставку 5 августа по итогам визита на Харьковщину. ВИДЕО

Во вторник, 5 августа, президент Владимир Зеленский проведет заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в видеообращении по итогам встречи с военными в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра собираю Ставку. Обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных", - сообщил глава государства.

Зеленский рассказал, что во время визита в Харьковскую область провел беседы с бойцами 57-й и 92-й бригад.

"Сегодня - Харьков, Харьковщина, очень сильные наши люди. Сначала - боевые бригады. Волчанское направление, 57-я бригада. Далее - позиции 92-й отдельной штурмовой бригады. Очень эффективные бригады. Спасибо вам, воины, за каждого уничтоженного оккупанта", - сказал глава государства.

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Президент также отметил военных государственными наградами.

"В обеих бригадах очень откровенно поговорили. И о том, как уже работают важные решения, которые были приняты, - в частности, о прямом финансировании для бригад, прежде всего - финансирование на дроны. Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же самостоятельно - по своим потребностям, по своему выбору - покупать также пикапы, другие необходимые средства", - подчеркнул президент.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 4 августа посетил военных, которые защищают Украину от российской агрессии на Волчанском направлении Харьковской области.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21434) Ставка (141) Харьковская область (1390)


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Єрмак, мабуть, геть не спить…клопочеться, щоб «усьо ж було, як па дамашнєму», одні свої, по сімейному??.
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04.08.2025 19:09 Ответить
свої в нього на росії.
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04.08.2025 19:12 Ответить
Це що, тепер новий формат гундосиків - "Ставка", серія №хххх! А будуть ще й серії про "Санкції РНБО", серія №100500!
Як воно не намагається грати фейсом(пєйсами чи пісюном), а ні на президента, ні на главкома воно явно не тягне. Та і не може, бо шут може в'їхати в палац короля, але тоді палац перетворюється в...шапіто чи балаган. Що зараз ми і маємо на Банковій.
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04.08.2025 19:52 Ответить
Геть обкуреного ішака!
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04.08.2025 19:55 Ответить
Ставка, це як у кіно дитинства Зелькі про війну та німців. Зеля - це тіпа Сталін, для вживання в образ Бубочка даже вчинив катастрофу в 2022 році а-ля 1941 рік. "Не паддавайтесь на правакации праклятых англосаксов!
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04.08.2025 19:56 Ответить
СТАВКА, и, ж. 1. іст. Старовинна російська назва похідного намету, який ставили для старшого воєначальника (полководця) в пункті, звідки він мав керувати військом під час бою.
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04.08.2025 20:46 Ответить
 
 