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Новини Контракт 18-24
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"Контракт 18-24": Добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби

Верховна Рада змінила умови Контракту 18-24

Програму "18–24" розширено. Молоді добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби.

Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, молодим військовослужбовцям гарантується:

  • право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;
  • збереження місця навчання та стипендії на період проходження служби;
  • надання навчальної відпустки.

"Ці зміни дозволять воїнам одночасно захищати Батьківщину, отримувати підвищені виплати й пільги та формувати освітній фундамент для подальшої професійної реалізації в мирному житті", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Програму "Контракт 18-24" поширили на фахівців наземних роботизованих комплексів, - Паліса

Також цього тижня затверджено необхідні рішення для залучення молоді "18–24" до Сил оборони на посади фахівців безпілотних систем – як повітряних, так і наземних роботизованих комплексів.

Контракт для операторів безпілотних систем передбачає:

  • навчання тривалістю до 4 місяців (базова, фахова та адаптаційна підготовка);
  • 24 місяці служби, з яких не менше 12 – у бойових умовах;
  • виплату 1 мільйона гривень трьома траншами, додатково до регулярного грошового забезпечення;
  • пільги після служби: іпотека під 0%, право виїзду за кордон, відстрочка від подальшого призову тощо.

"Нормативна база вже ухвалена Урядом. Найближчим часом буде оприлюднено перелік підрозділів і посад, що підпадають під дію нових умов", - розповіли в Генштабі.

Також читайте: Програму "Контракт 18-24" розширять. Потрібно залучати молодь для роботи з дронами, - Зеленський

Автор: 

Генштаб ЗС (7028) контракт (421) ЗСУ (7800)


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академічна відпустка зараз називається "навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби Джерело: https://censor.net/ua/n3566369"
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31.07.2025 22:35 Відповісти
Прям почув вздох "полегшення" від цих добровольців. Вже не знають які плюшки дати для 18-24, щоб іх туди затягнути. Вже б одразу дипломи автоматом давали - все одно ризик отримати спеціаліста який ні в чому не тямить, практично нульовий (їм ще вижити потрібно)
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31.07.2025 22:40 Відповісти
чергова маячня . як можно навчатись і одночасно воювати ? кацапи зачекайте мені на сесію треба їхати .
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31.07.2025 22:41 Відповісти
ви що там уже усі *********. яке навчання може там бути? там буде 100% корупція за гроші викладачам буде куплений диплом.
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31.07.2025 22:42 Відповісти
Добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби

Зможуть, але дуже недовго.
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31.07.2025 22:51 Відповісти
Так криворізький урист і мирний час так навчався. За КВН отримав диплом, і навіть в президенти вибився.
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31.07.2025 22:53 Відповісти
Приклад для наслідування. Роби як наш президент!
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31.07.2025 22:59 Відповісти
Ще можна нагороджувати дипломами. Три місяці служби - диплом електрика. Шість місяців - диплом юриста. Рік - медика хірурга.
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31.07.2025 22:57 Відповісти
 
 