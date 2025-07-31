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"Контракт 18-24": Добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби
Програму "18–24" розширено. Молоді добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби.
Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, молодим військовослужбовцям гарантується:
- право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;
- збереження місця навчання та стипендії на період проходження служби;
- надання навчальної відпустки.
"Ці зміни дозволять воїнам одночасно захищати Батьківщину, отримувати підвищені виплати й пільги та формувати освітній фундамент для подальшої професійної реалізації в мирному житті", - йдеться в повідомленні.
Також цього тижня затверджено необхідні рішення для залучення молоді "18–24" до Сил оборони на посади фахівців безпілотних систем – як повітряних, так і наземних роботизованих комплексів.
Контракт для операторів безпілотних систем передбачає:
- навчання тривалістю до 4 місяців (базова, фахова та адаптаційна підготовка);
- 24 місяці служби, з яких не менше 12 – у бойових умовах;
- виплату 1 мільйона гривень трьома траншами, додатково до регулярного грошового забезпечення;
- пільги після служби: іпотека під 0%, право виїзду за кордон, відстрочка від подальшого призову тощо.
"Нормативна база вже ухвалена Урядом. Найближчим часом буде оприлюднено перелік підрозділів і посад, що підпадають під дію нових умов", - розповіли в Генштабі.
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Зможуть, але дуже недовго.