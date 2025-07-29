УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10221 відвідувач онлайн
Новини Контракт 18-24
1 688 24

Програму "Контракт 18-24" розширять. Потрібно залучати молодь для роботи з дронами, - Зеленський

Зеленський розповів про розширення програми Контракт 18-24

Кабмін готує розширення програми "Контракт 18-24", щоб залучати мотивованих молодих бійців для роботи з безпілотниками.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені щодо проєктних рішень. Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають. Також уряд уже підготував розширення програми контрактів 18-24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами", - зазначив він.

Свириденко найближчим часом представить цю програму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Добровольцям "Контракту 18-24" нададуть 12 місяців відстрочки, - Міноборони

"Сьогодні ж я підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт – законопроєкт фактично про повагу – для воїнів, які відзначаються "Хрестом бойових заслуг". Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород "Хрест бойових заслуг" буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького", - розповів Зеленський.

За його словами, станом на сьогодні "Хрестом бойових заслуг" відзначені 318 воїнів.

"Кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування", - додав голова держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати, - Умєров

Автор: 

Зеленський Володимир (24917) контракт (419) підготовка (195) ЗСУ (7788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Операторами дронів можуть бути кому за 50-55+.
Молодь 18-24, як фізично здорових, краще використобувати на полі бою.
показати весь коментар
29.07.2025 20:28 Відповісти
+4
Схоже на жалюгідні потуги перед виборами або перед імпічментом.
показати весь коментар
29.07.2025 20:22 Відповісти
+4
"розширення програми контрактів 18-24". І як ця розширена програма називається? Бусифікація+?
показати весь коментар
29.07.2025 20:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За попередньою версією контракту скількох залучили? Тисяч 5 буде хоча б?
показати весь коментар
29.07.2025 20:20 Відповісти
Схоже на жалюгідні потуги перед виборами або перед імпічментом.
показати весь коментар
29.07.2025 20:22 Відповісти
Операторами дронів можуть бути кому за 50-55+.
Молодь 18-24, як фізично здорових, краще використобувати на полі бою.
показати весь коментар
29.07.2025 20:28 Відповісти
Використовувати це вони бігом. А застосовувати то ще вміти треба.
показати весь коментар
29.07.2025 20:38 Відповісти
Навпаки, найкращі військові (піхота, дрони та решта) - це молоді. В них краще здоров'я, більша фізична сила та швидкість реакції. Після 25 років людина вже стає слабшою з кожним роком - подивіться на спортсменів.
показати весь коментар
29.07.2025 20:41 Відповісти
правильно- сразу в окоп
показати весь коментар
29.07.2025 21:23 Відповісти
"Потрібно залучати молодь для роботи з дронами"
А що, після 18-24 уже старички? Це ейджизм)
показати весь коментар
29.07.2025 20:30 Відповісти
Старі пердуни нехай мруть за копійки.
показати весь коментар
29.07.2025 20:36 Відповісти
Почав з молоді, продовжив хрестом.
Ідіот, жене цветы. Детям мороженое.
показати весь коментар
29.07.2025 20:37 Відповісти
Таварісчь Свірідєнка щось там пукнула, відригнула сказала?
показати весь коментар
29.07.2025 20:32 Відповісти
Нарешті дійшло ,шо потрібно мобілізувати з 18 ,а не після 50 .
показати весь коментар
29.07.2025 20:36 Відповісти
Та можна і з 14, так ?
показати весь коментар
29.07.2025 22:08 Відповісти
а дронами коли почнеш забезпечувати? чи порошенко знову?
показати весь коментар
29.07.2025 20:42 Відповісти
"розширення програми контрактів 18-24". І як ця розширена програма називається? Бусифікація+?
показати весь коментар
29.07.2025 20:43 Відповісти
Вакансій операторів дронів безліч, море просто.
А чмоні поховались від тцк і сидять як щурі.
https://lobbyx.army/?sphere=bpla
показати весь коментар
29.07.2025 20:46 Відповісти
Думаю, якби ви поклали зп від 20 тис за вакансію, наприклад, двірника з графіком роботи 24/7 без вихідних, то результат був би такий же.
показати весь коментар
29.07.2025 21:09 Відповісти
Ну звісно, для чмонів різниці немає - що захищатись від вбивць, що мести мітлою.
і ЗП - від 50.
показати весь коментар
29.07.2025 21:48 Відповісти
расширят-16-24?
показати весь коментар
29.07.2025 21:21 Відповісти
скільки дітей депутатів і кабміну туди пішло
показати весь коментар
29.07.2025 21:28 Відповісти
вони всі батальйоні Монако і лондонському ТРО .
показати весь коментар
29.07.2025 22:10 Відповісти
Чудово! Діточки Умерова, Мосійчук та інших вже мчать зза кордону підписувати контракти"
показати весь коментар
29.07.2025 21:45 Відповісти
Чому Шашличний так боїться заборонити призов чоловіків 50+?
показати весь коментар
29.07.2025 22:20 Відповісти
 
 