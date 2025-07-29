Програму "Контракт 18-24" розширять. Потрібно залучати молодь для роботи з дронами, - Зеленський
Кабмін готує розширення програми "Контракт 18-24", щоб залучати мотивованих молодих бійців для роботи з безпілотниками.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ж Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені щодо проєктних рішень. Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають. Також уряд уже підготував розширення програми контрактів 18-24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами", - зазначив він.
Свириденко найближчим часом представить цю програму.
"Сьогодні ж я підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт – законопроєкт фактично про повагу – для воїнів, які відзначаються "Хрестом бойових заслуг". Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород "Хрест бойових заслуг" буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького", - розповів Зеленський.
За його словами, станом на сьогодні "Хрестом бойових заслуг" відзначені 318 воїнів.
"Кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування", - додав голова держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молодь 18-24, як фізично здорових, краще використобувати на полі бою.
А що, після 18-24 уже старички? Це ейджизм)
Ідіот, жене цветы. Детям мороженое.
пукнула, відригнуласказала?
А чмоні поховались від тцк і сидять як щурі.
https://lobbyx.army/?sphere=bpla
і ЗП - від 50.