Програму "Контракт 18-24" розширять. Потрібно залучати молодь для роботи з дронами, - Зеленський

Кабмін готує розширення програми "Контракт 18-24", щоб залучати мотивованих молодих бійців для роботи з безпілотниками.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені щодо проєктних рішень. Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають. Також уряд уже підготував розширення програми контрактів 18-24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами", - зазначив він.

Свириденко найближчим часом представить цю програму.

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"Сьогодні ж я підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт – законопроєкт фактично про повагу – для воїнів, які відзначаються "Хрестом бойових заслуг". Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород "Хрест бойових заслуг" буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького", - розповів Зеленський.

За його словами, станом на сьогодні "Хрестом бойових заслуг" відзначені 318 воїнів.

"Кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування", - додав голова держави.

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