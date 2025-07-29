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Новости Контракт 18-24
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Программу "Контракт 18-24" расширят. Нужно привлекать молодежь для работы с дронами, - Зеленский

Зеленский рассказал о расширении программы Контракт 18-24

Кабмин готовит расширение программы "Контракт 18-24", чтобы привлекать мотивированных молодых бойцов для работы с беспилотниками.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня же премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила мне о проектных решениях. В частности, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты нашим воинам и родным павших воинов: были определенные детали, требующие законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат. Также правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18-24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами", - отметил он.

Свириденко в ближайшее время представит эту программу.

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"Сегодня же я подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект - законопроект фактически об уважении - для воинов, которые отмечаются "Крестом боевых заслуг". Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас "Крест боевых заслуг" является отличием, которое имеет символический вес. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград "Крест боевых заслуг" будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого", - рассказал Зеленский.

По его словам, по состоянию на сегодня "Крестом боевых заслуг" отмечены 318 воинов.

"Каждый заслуживает нашей с вами благодарности. Я прошу Верховную Раду Украины оперативно подготовить этот законопроект к голосованию", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21393) контракт (439) подготовка (240) ВСУ (6793)


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Топ комментарии
+3
Операторами дронів можуть бути кому за 50-55+.
Молодь 18-24, як фізично здорових, краще використобувати на полі бою.
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29.07.2025 20:28 Ответить
+2
Схоже на жалюгідні потуги перед виборами або перед імпічментом.
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29.07.2025 20:22 Ответить
+2
"Потрібно залучати молодь для роботи з дронами"
А що, після 18-24 уже старички? Це ейджизм)
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29.07.2025 20:30 Ответить
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За попередньою версією контракту скількох залучили? Тисяч 5 буде хоча б?
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29.07.2025 20:20 Ответить
Схоже на жалюгідні потуги перед виборами або перед імпічментом.
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29.07.2025 20:22 Ответить
Операторами дронів можуть бути кому за 50-55+.
Молодь 18-24, як фізично здорових, краще використобувати на полі бою.
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29.07.2025 20:28 Ответить
Використовувати це вони бігом. А застосовувати то ще вміти треба.
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29.07.2025 20:38 Ответить
Навпаки, найкращі військові (піхота, дрони та решта) - це молоді. В них краще здоров'я, більша фізична сила та швидкість реакції. Після 25 років людина вже стає слабшою з кожним роком - подивіться на спортсменів.
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29.07.2025 20:41 Ответить
"Потрібно залучати молодь для роботи з дронами"
А що, після 18-24 уже старички? Це ейджизм)
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29.07.2025 20:30 Ответить
Старі пердуни нехай мруть за копійки.
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29.07.2025 20:36 Ответить
Почав з молоді, продовжив хрестом.
Ідіот, жене цветы. Детям мороженое.
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29.07.2025 20:37 Ответить
Таварісчь Свірідєнка щось там пукнула, відригнула сказала?
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29.07.2025 20:32 Ответить
Нарешті дійшло ,шо потрібно мобілізувати з 18 ,а не після 50 .
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29.07.2025 20:36 Ответить
а дронами коли почнеш забезпечувати? чи порошенко знову?
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29.07.2025 20:42 Ответить
"розширення програми контрактів 18-24". І як ця розширена програма називається? Бусифікація+?
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29.07.2025 20:43 Ответить
Вакансій операторів дронів безліч, море просто.
А чмоні поховались від тцк і сидять як щурі.
https://lobbyx.army/?sphere=bpla
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29.07.2025 20:46 Ответить
Думаю, якби ви поклали зп від 20 тис за вакансію, наприклад, двірника з графіком роботи 24/7 без вихідних, то результат був би такий же.
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29.07.2025 21:09 Ответить
 
 