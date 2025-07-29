Программу "Контракт 18-24" расширят. Нужно привлекать молодежь для работы с дронами, - Зеленский

Кабмин готовит расширение программы "Контракт 18-24", чтобы привлекать мотивированных молодых бойцов для работы с беспилотниками.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня же премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила мне о проектных решениях. В частности, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты нашим воинам и родным павших воинов: были определенные детали, требующие законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат. Также правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18-24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами", - отметил он.

Свириденко в ближайшее время представит эту программу.

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"Сегодня же я подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект - законопроект фактически об уважении - для воинов, которые отмечаются "Крестом боевых заслуг". Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас "Крест боевых заслуг" является отличием, которое имеет символический вес. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград "Крест боевых заслуг" будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого", - рассказал Зеленский.

По его словам, по состоянию на сегодня "Крестом боевых заслуг" отмечены 318 воинов.

"Каждый заслуживает нашей с вами благодарности. Я прошу Верховную Раду Украины оперативно подготовить этот законопроект к голосованию", - добавил глава государства.

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