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Новости Контракт 18-24
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Подразделения с контрактниками 18-24 показывают эффективные результаты, - Умеров

Умеров рассказал о результатах контракта 18-24

Военные командиры высоко оценили выдержку, профессионализм и решительность молодых военнослужащих, которые присоединились к Силам обороны по контракту "18-24".

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что примерно две недели назад Минобороны получило структурированные обратные отчеты с фронта, которые подтвердили: несмотря на скепсис, подразделения с контрактниками 18-24 показывают эффективные результаты. Это стало важным моральным толчком для всей системы.

Умеров отметил, что"Контракт 18-24" постоянно анализируется по трем критериям:

  • финансовые условия;
  • количественный состав;
  • качество подготовки.

И добавил, что Минобороны готово совершенствовать мотивационный пакет и предлагать еще больше стимулов для молодых людей, которые принимают решение заключить контракт.

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"Контрактники 18-24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя - и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. И государство это будет делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта", - подчеркнул Умеров.

При этом министр обороны отметил, что "Контракт 18-24" - это добровольная программа. Любое решение относительно возраста принимается исключительно на политическом уровне, и пока никаких изменений не планируется.

Автор: 

контракт (437) ВСУ (6735) Умеров Рустем (590)


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Топ комментарии
+24
підрозділи з синками депутатів, прокурорів , суддів покажуть ще кращі результати .
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27.06.2025 11:15 Ответить
+14
у м'ясних штикових з лопатами?
чи з бракованими мінами?
чи з 10 млн + 8 млн дронами?
які саме, ефективні результати? кацапи побігли назад на болота, не озираючись?
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27.06.2025 11:22 Ответить
+5
Так званий міністр оборони який нізащо не відповідає я не памятаю що б він хоч раз був поблизу фронту, він виконує обовязки заступника Єрмака по так званій дипломатії.
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27.06.2025 11:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
підрозділи з синками депутатів, прокурорів , суддів покажуть ще кращі результати .
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27.06.2025 11:15 Ответить
В рулетці чи Блек Джеку?
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27.06.2025 11:31 Ответить
в 711 бригаді
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27.06.2025 11:51 Ответить
Так званий міністр оборони який нізащо не відповідає я не памятаю що б він хоч раз був поблизу фронту, він виконує обовязки заступника Єрмака по так званій дипломатії.
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27.06.2025 11:19 Ответить
у м'ясних штикових з лопатами?
чи з бракованими мінами?
чи з 10 млн + 8 млн дронами?
які саме, ефективні результати? кацапи побігли назад на болота, не озираючись?
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27.06.2025 11:22 Ответить
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27.06.2025 12:25 Ответить
та, про шо ти говориш....
звісно всі українці, за те що б рідна батьківщина процвітала.
ось, сформувався новий клас мільйонерів, представник тцк.
нічого виробляють. не створюють робочі місця. не платять податки. викрадають людей на вулицях.
торговці посполитими.
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27.06.2025 12:40 Ответить
ти точно з родини вертухаїв нквс !
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27.06.2025 12:42 Ответить
З давнього козацького роду, прадід в УПА був. А ти з роду страусів, чи мояхатаскрайників?
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27.06.2025 14:56 Ответить
ЦЕ ПІДРОЗДІЛИ - а твої "ефективні результати" ДЕ?

в USA разом з сім'єю?
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27.06.2025 11:27 Ответить
Стабільні ефективні чудові результати. Надої зросли у 6 разів.

1 центр рекрутингу Сухопутних військ: представництва в регіонах демонструють чудові результати Джерело: https://censor.net/ua/n3560041

"Контракт 18-24": У ЗСУ стабільне зростання кількості охочих служити в армії, - Сухопутні війська Джерело: https://censor.net/ua/n3556259
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27.06.2025 11:34 Ответить
Всі хто придумав цей призов - Суки ви кончені!
Своїх дітей відправляйте,а не бідних!
Де тільки бачу цю рекламу,зриваю і в мусорку.Рекомендую і іншим українцям так робити.
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27.06.2025 12:14 Ответить
А рекламні листівки ВКС РФ не розклеюєш?
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27.06.2025 12:23 Ответить
правильно делаешь, а лучше эти призывы в конче -заспе перевешивать
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27.06.2025 12:50 Ответить
Ворог має значні успіхи в просуванні в районі Шевченка, Бурлацького та Вільного Поля Джерело: https://censor.net/ua/n3560160
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Наочний приклад оборони і ефективності умориша + сирника
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27.06.2025 12:41 Ответить
а в чому новина. притомним лідям і так зрозуміло, що 18-25 ефективніше у виконанні бойових завдань ніж 25-60. Може це новина особисто для Умєрова?
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27.06.2025 13:55 Ответить
 
 