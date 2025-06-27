Подразделения с контрактниками 18-24 показывают эффективные результаты, - Умеров

Военные командиры высоко оценили выдержку, профессионализм и решительность молодых военнослужащих, которые присоединились к Силам обороны по контракту "18-24".

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что примерно две недели назад Минобороны получило структурированные обратные отчеты с фронта, которые подтвердили: несмотря на скепсис, подразделения с контрактниками 18-24 показывают эффективные результаты. Это стало важным моральным толчком для всей системы.

Умеров отметил, что"Контракт 18-24" постоянно анализируется по трем критериям:

финансовые условия;

количественный состав;

качество подготовки.

И добавил, что Минобороны готово совершенствовать мотивационный пакет и предлагать еще больше стимулов для молодых людей, которые принимают решение заключить контракт.

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"Контрактники 18-24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя - и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. И государство это будет делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта", - подчеркнул Умеров.

При этом министр обороны отметил, что "Контракт 18-24" - это добровольная программа. Любое решение относительно возраста принимается исключительно на политическом уровне, и пока никаких изменений не планируется.