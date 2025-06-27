Подразделения с контрактниками 18-24 показывают эффективные результаты, - Умеров
Военные командиры высоко оценили выдержку, профессионализм и решительность молодых военнослужащих, которые присоединились к Силам обороны по контракту "18-24".
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, отмечается, что примерно две недели назад Минобороны получило структурированные обратные отчеты с фронта, которые подтвердили: несмотря на скепсис, подразделения с контрактниками 18-24 показывают эффективные результаты. Это стало важным моральным толчком для всей системы.
Умеров отметил, что"Контракт 18-24" постоянно анализируется по трем критериям:
- финансовые условия;
- количественный состав;
- качество подготовки.
И добавил, что Минобороны готово совершенствовать мотивационный пакет и предлагать еще больше стимулов для молодых людей, которые принимают решение заключить контракт.
"Контрактники 18-24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя - и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. И государство это будет делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта", - подчеркнул Умеров.
При этом министр обороны отметил, что "Контракт 18-24" - это добровольная программа. Любое решение относительно возраста принимается исключительно на политическом уровне, и пока никаких изменений не планируется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи з бракованими мінами?
чи з 10 млн + 8 млн дронами?
які саме, ефективні результати? кацапи побігли назад на болота, не озираючись?
звісно всі українці, за те що б рідна батьківщина процвітала.
ось, сформувався новий клас мільйонерів, представник тцк.
нічого виробляють. не створюють робочі місця. не платять податки. викрадають людей на вулицях.
торговці посполитими.
в USA разом з сім'єю?
1 центр рекрутингу Сухопутних військ: представництва в регіонах демонструють чудові результати Джерело: https://censor.net/ua/n3560041
"Контракт 18-24": У ЗСУ стабільне зростання кількості охочих служити в армії, - Сухопутні війська Джерело: https://censor.net/ua/n3556259
Своїх дітей відправляйте,а не бідних!
Де тільки бачу цю рекламу,зриваю і в мусорку.Рекомендую і іншим українцям так робити.
-----------------------------------------------------------------------------------
Наочний приклад оборони і ефективності умориша + сирника