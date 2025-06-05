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Новости Контракт 18-24
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"Контракт 18-24": В ВСУ стабильный рост количества желающих служить в армии, - Сухопутные войска

контракт,зсу

В рамках кампании "Контракт 18-24" фиксируется стабильное увеличение количества молодых украинцев, желающих подписать контракт на военную службу.

Об этом сообщила младший лейтенант Алла Пунько, офицер отделения дистанционного найма 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы наблюдаем положительную динамику, ведь расширился список бригад и расширился список должностей около месяца назад, поэтому приобщаются люди в возрасте от 18 до 24 лет, и мы наблюдаем, что количество желающих увеличивается или остается на стабильном уровне. То есть все зависит от дня недели", - отметила Пунько.

Она объяснила, что контрактники проходят усиленную базовую военную подготовку, во время которой на каждого выделяется 200 тысяч гривен дополнительного материального обеспечения. После этого предусмотрено профессиональное обучение по выбранной специальности и подготовка в составе малых тактических групп непосредственно в боевых подразделениях.

Пунько также отметила, что отдельных требований к физической подготовке нет, но служба предполагает наличие хорошей физической формы.

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Автор: 

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Топ комментарии
+8
І стабільне зростання кількості підозрілих бусів на вулицях.
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05.06.2025 10:54 Ответить
+8
18-24: кількість охочих збільшується, запрошуємо, одноразова виплата і так далі.
25-60: куди побіг с*ка, пакуй його!
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05.06.2025 10:55 Ответить
+8
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05.06.2025 10:59 Ответить
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І стабільне зростання кількості підозрілих бусів на вулицях.
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05.06.2025 10:54 Ответить
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05.06.2025 10:54 Ответить
18-24: кількість охочих збільшується, запрошуємо, одноразова виплата і так далі.
25-60: куди побіг с*ка, пакуй його!
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05.06.2025 10:55 Ответить
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05.06.2025 10:59 Ответить
Тобто, бусифікація вже не потрібна? Добровольців цілком вистачає?
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05.06.2025 11:04 Ответить
Несамовито росте процент жиров у маслє, кури не перестають доїтися, довольні в всих *****...
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05.06.2025 11:04 Ответить
престіж крепчає
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05.06.2025 11:13 Ответить
в ефірі телемарафону - цим все сказано. У тому зачарованому місці все як у казці зростає, покращується обростає жирком
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05.06.2025 12:14 Ответить
Це добре, а шо то за чоловіки, які вилазять із автобуса на північному мості?!?!
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05.06.2025 12:41 Ответить
 
 