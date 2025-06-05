"Контракт 18-24": В ВСУ стабильный рост количества желающих служить в армии, - Сухопутные войска

В рамках кампании "Контракт 18-24" фиксируется стабильное увеличение количества молодых украинцев, желающих подписать контракт на военную службу.

Об этом сообщила младший лейтенант Алла Пунько, офицер отделения дистанционного найма 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы наблюдаем положительную динамику, ведь расширился список бригад и расширился список должностей около месяца назад, поэтому приобщаются люди в возрасте от 18 до 24 лет, и мы наблюдаем, что количество желающих увеличивается или остается на стабильном уровне. То есть все зависит от дня недели", - отметила Пунько.

Она объяснила, что контрактники проходят усиленную базовую военную подготовку, во время которой на каждого выделяется 200 тысяч гривен дополнительного материального обеспечения. После этого предусмотрено профессиональное обучение по выбранной специальности и подготовка в составе малых тактических групп непосредственно в боевых подразделениях.

Пунько также отметила, что отдельных требований к физической подготовке нет, но служба предполагает наличие хорошей физической формы.

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