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Новини Контракт 18-24
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"Контракт 18-24": У ЗСУ стабільне зростання кількості охочих служити в армії, - Сухопутні війська

контракт,зсу

У рамках кампанії "Контракт 18-24" фіксується стабільне збільшення кількості молодих українців, які бажають підписати контракт на військову службу.

Про це повідомила молодший лейтенант Алла Пунько, офіцерка відділення дистанційного найму 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми спостерігаємо позитивну динаміку, адже розширився список бригад і розширився список посад близько місяця тому, тому долучаються люди віком від 18 до 24 років, і ми спостерігаємо, що кількість охочих збільшується або залишається на стабільному рівні. Тобто все залежить від дня тижня", - зазначила Пунько.

Вона пояснила, що контрактники проходять посилену базову військову підготовку, під час якої на кожного виділяється 200 тисяч гривень додаткового матеріального забезпечення. Після цього передбачене фахове навчання за обраною спеціальністю та підготовка в складі малих тактичних груп безпосередньо в бойових підрозділах.

Пунько також зазначила, що окремих вимог до фізичної підготовки немає, але служба передбачає наявність хорошої фізичної форми.

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І стабільне зростання кількості підозрілих бусів на вулицях.
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05.06.2025 10:54 Відповісти
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05.06.2025 10:54 Відповісти
18-24: кількість охочих збільшується, запрошуємо, одноразова виплата і так далі.
25-60: куди побіг с*ка, пакуй його!
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05.06.2025 10:55 Відповісти
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05.06.2025 10:59 Відповісти
Тобто, бусифікація вже не потрібна? Добровольців цілком вистачає?
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05.06.2025 11:04 Відповісти
Несамовито росте процент жиров у маслє, кури не перестають доїтися, довольні в всих *****...
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05.06.2025 11:04 Відповісти
престіж крепчає
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05.06.2025 11:13 Відповісти
 
 