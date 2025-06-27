Підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати, - Умєров
Військові командири високо оцінили витримку, професіоналізм і рішучість молодих військовослужбовців, які доєднались до Сил оборони за контрактом "18-24".
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема зазначається, що приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані зворотні звіти з фронту, які підтвердили: попри скепсис, підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати. Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи.
Умєров наголосив, що "Контракт 18-24" постійно аналізується за трьома критеріями:
- фінансові умови;
- кількісний склад;
- якість підготовки.
Та додав, що Міноборони готове вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які приймають рішення укласти контракт.
"Контрактники 18-24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту", - наголосив Умєров.
При цьому міністр оборони зазначив, що "Контракт 18-24" - це добровільна програма. Будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні, і наразі жодних змін не планується.
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чи з бракованими мінами?
чи з 10 млн + 8 млн дронами?
які саме, ефективні результати? кацапи побігли назад на болота, не озираючись?
звісно всі українці, за те що б рідна батьківщина процвітала.
ось, сформувався новий клас мільйонерів, представник тцк.
нічого виробляють. не створюють робочі місця. не платять податки. викрадають людей на вулицях.
торговці посполитими.
в USA разом з сім'єю?
1 центр рекрутингу Сухопутних військ: представництва в регіонах демонструють чудові результати Джерело: https://censor.net/ua/n3560041
"Контракт 18-24": У ЗСУ стабільне зростання кількості охочих служити в армії, - Сухопутні війська Джерело: https://censor.net/ua/n3556259
Своїх дітей відправляйте,а не бідних!
Де тільки бачу цю рекламу,зриваю і в мусорку.Рекомендую і іншим українцям так робити.
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Наочний приклад оборони і ефективності умориша + сирника