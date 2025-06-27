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Новини Контракт 18-24
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Підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати, - Умєров

Умеров розповів про результати контракту 18-24

Військові командири високо оцінили витримку, професіоналізм і рішучість молодих військовослужбовців, які доєднались до Сил оборони за контрактом "18-24".

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема зазначається, що приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані зворотні звіти з фронту, які підтвердили: попри скепсис, підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати. Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи.

Умєров наголосив, що "Контракт 18-24" постійно аналізується за трьома критеріями:

  • фінансові умови;
  • кількісний склад;
  •  якість підготовки.

Та додав, що Міноборони готове вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які приймають рішення укласти контракт. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24": У ЗСУ стабільне зростання кількості охочих служити в армії, - Сухопутні війська

"Контрактники 18-24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту", - наголосив Умєров.

При цьому міністр оборони зазначив, що "Контракт 18-24" - це добровільна програма. Будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні, і наразі жодних змін не планується.

Автор: 

контракт (414) ЗСУ (7717) Умєров Рустем (673)


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Топ коментарі
+24
підрозділи з синками депутатів, прокурорів , суддів покажуть ще кращі результати .
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27.06.2025 11:15 Відповісти
+14
у м'ясних штикових з лопатами?
чи з бракованими мінами?
чи з 10 млн + 8 млн дронами?
які саме, ефективні результати? кацапи побігли назад на болота, не озираючись?
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27.06.2025 11:22 Відповісти
+5
Так званий міністр оборони який нізащо не відповідає я не памятаю що б він хоч раз був поблизу фронту, він виконує обовязки заступника Єрмака по так званій дипломатії.
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27.06.2025 11:19 Відповісти
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підрозділи з синками депутатів, прокурорів , суддів покажуть ще кращі результати .
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27.06.2025 11:15 Відповісти
В рулетці чи Блек Джеку?
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27.06.2025 11:31 Відповісти
в 711 бригаді
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27.06.2025 11:51 Відповісти
Так званий міністр оборони який нізащо не відповідає я не памятаю що б він хоч раз був поблизу фронту, він виконує обовязки заступника Єрмака по так званій дипломатії.
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27.06.2025 11:19 Відповісти
у м'ясних штикових з лопатами?
чи з бракованими мінами?
чи з 10 млн + 8 млн дронами?
які саме, ефективні результати? кацапи побігли назад на болота, не озираючись?
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27.06.2025 11:22 Відповісти
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27.06.2025 12:25 Відповісти
та, про шо ти говориш....
звісно всі українці, за те що б рідна батьківщина процвітала.
ось, сформувався новий клас мільйонерів, представник тцк.
нічого виробляють. не створюють робочі місця. не платять податки. викрадають людей на вулицях.
торговці посполитими.
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27.06.2025 12:40 Відповісти
ти точно з родини вертухаїв нквс !
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27.06.2025 12:42 Відповісти
З давнього козацького роду, прадід в УПА був. А ти з роду страусів, чи мояхатаскрайників?
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27.06.2025 14:56 Відповісти
ЦЕ ПІДРОЗДІЛИ - а твої "ефективні результати" ДЕ?

в USA разом з сім'єю?
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27.06.2025 11:27 Відповісти
Стабільні ефективні чудові результати. Надої зросли у 6 разів.

1 центр рекрутингу Сухопутних військ: представництва в регіонах демонструють чудові результати Джерело: https://censor.net/ua/n3560041

"Контракт 18-24": У ЗСУ стабільне зростання кількості охочих служити в армії, - Сухопутні війська Джерело: https://censor.net/ua/n3556259
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27.06.2025 11:34 Відповісти
Всі хто придумав цей призов - Суки ви кончені!
Своїх дітей відправляйте,а не бідних!
Де тільки бачу цю рекламу,зриваю і в мусорку.Рекомендую і іншим українцям так робити.
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27.06.2025 12:14 Відповісти
А рекламні листівки ВКС РФ не розклеюєш?
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27.06.2025 12:23 Відповісти
правильно делаешь, а лучше эти призывы в конче -заспе перевешивать
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27.06.2025 12:50 Відповісти
Ворог має значні успіхи в просуванні в районі Шевченка, Бурлацького та Вільного Поля Джерело: https://censor.net/ua/n3560160
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Наочний приклад оборони і ефективності умориша + сирника
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27.06.2025 12:41 Відповісти
а в чому новина. притомним лідям і так зрозуміло, що 18-25 ефективніше у виконанні бойових завдань ніж 25-60. Може це новина особисто для Умєрова?
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27.06.2025 13:55 Відповісти
 
 