Підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати, - Умєров

Військові командири високо оцінили витримку, професіоналізм і рішучість молодих військовослужбовців, які доєднались до Сил оборони за контрактом "18-24".

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема зазначається, що приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані зворотні звіти з фронту, які підтвердили: попри скепсис, підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати. Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи.

Умєров наголосив, що "Контракт 18-24" постійно аналізується за трьома критеріями:

фінансові умови;

кількісний склад;

якість підготовки.

Та додав, що Міноборони готове вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які приймають рішення укласти контракт.

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"Контрактники 18-24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту", - наголосив Умєров.

При цьому міністр оборони зазначив, що "Контракт 18-24" - це добровільна програма. Будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні, і наразі жодних змін не планується.