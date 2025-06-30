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Добровольцам "Контракт 18-24" предоставят 12 месяцев отсрочки, - Минобороны
Минобороны инициирует изменения, предусматривающие 12-месячную отсрочку от мобилизации добровольцев, отслуживших по "Контракт 18-24".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства 27 июня.
В Минобороны сказали, что ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова.
Теперь поправки в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность.
"Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка предоставит возможность добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию", - говорится в сообщении.
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+6 іван наві
показать весь комментарий30.06.2025 17:28 Ответить Ссылка
+5 Ned Stark
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+5 ростислав
показать весь комментарий30.06.2025 17:48 Ответить Ссылка
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В бусифіковані воювати не будуть, як би телемарафон не брехав
- тепер зрозуміло чому бажаючих так не багато ...))