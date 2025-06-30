Добровольцам "Контракт 18-24" предоставят 12 месяцев отсрочки, - Минобороны

Минобороны инициирует изменения, предусматривающие 12-месячную отсрочку от мобилизации добровольцев, отслуживших по "Контракт 18-24".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства 27 июня.

В Минобороны сказали, что ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова.

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Теперь поправки в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность.

"Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка предоставит возможность добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию", - говорится в сообщении.

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