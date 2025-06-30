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Новости Контракт 18-24
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Добровольцам "Контракт 18-24" предоставят 12 месяцев отсрочки, - Минобороны

Отсрочка для молодых добровольцев. Минобороны инициировало изменения

Минобороны инициирует изменения, предусматривающие 12-месячную отсрочку от мобилизации добровольцев, отслуживших по "Контракт 18-24".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства 27 июня.

В Минобороны сказали, что ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова.

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Теперь поправки в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность.

"Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка предоставит возможность добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию", - говорится в сообщении.

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контракт (437) Минобороны (9455)


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Топ комментарии
+6
На решту пох, є багато хто з 22року, то їм нах ротації та відпочинок....
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30.06.2025 17:28 Ответить
+5
А чому така дискримінація за віком? Зробіть такі бонуси для ВСІХ добровольців і їх кількість суттєво зросте!
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30.06.2025 17:29 Ответить
+5
Вже не зросте. Пізно. Проїхали момент.
В бусифіковані воювати не будуть, як би телемарафон не брехав
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30.06.2025 17:48 Ответить
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Добрі які...
(сякається розчулено)
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30.06.2025 17:21 Ответить
На решту пох, є багато хто з 22року, то їм нах ротації та відпочинок....
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30.06.2025 17:28 Ответить
А чому така дискримінація за віком? Зробіть такі бонуси для ВСІХ добровольців і їх кількість суттєво зросте!
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30.06.2025 17:29 Ответить
Вже не зросте. Пізно. Проїхали момент.
В бусифіковані воювати не будуть, як би телемарафон не брехав
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30.06.2025 17:48 Ответить
І навіть ви станете добровольцем?
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30.06.2025 18:27 Ответить
такі громадяни ... взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Джерело: https://censor.net/ua/n3560761

- тепер зрозуміло чому бажаючих так не багато ...))
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30.06.2025 17:32 Ответить
А тем кто с февраля 22?
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30.06.2025 17:41 Ответить
А тим нічого
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30.06.2025 18:03 Ответить
++
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30.06.2025 18:06 Ответить
велика пошана + красные рэволюционные шаровари
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30.06.2025 18:10 Ответить
ЗЕскотва продовжує вигадувати різні "заманухи" аби тільки впрягти рабів на війну! Своїх дітей чому не мобілізуєте виродки ЗЕбільні!
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30.06.2025 17:52 Ответить
Судячи з умов того 'контракту', відстрочка після його завершення майже нікому вже не знадобиться...
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30.06.2025 18:20 Ответить
 
 