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Новини Контракт 18-24
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Добровольцям "Контракту 18-24" нададуть 12 місяців відстрочки, - Міноборони

Відстрочка для молодих добровольців. Міноборони ініціювало зміни

Міноборони ініціює зміни, що передбачатимуть 12-місячну відстрочку від мобілізації добровольців, які відслужили за "Контрактом 18–24".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, відповідний законопроєкт схвалили на засіданні уряду 27 червня.

У Міноборони пояснили, що раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову.

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Тепер поправки до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність.

"Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати, - Умєров

Автор: 

контракт (415) Міноборони (7520)


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Топ коментарі
+8
На решту пох, є багато хто з 22року, то їм нах ротації та відпочинок....
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30.06.2025 17:28 Відповісти
+8
Вже не зросте. Пізно. Проїхали момент.
В бусифіковані воювати не будуть, як би телемарафон не брехав
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30.06.2025 17:48 Відповісти
+6
А чому така дискримінація за віком? Зробіть такі бонуси для ВСІХ добровольців і їх кількість суттєво зросте!
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30.06.2025 17:29 Відповісти
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Добрі які...
(сякається розчулено)
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30.06.2025 17:21 Відповісти
На решту пох, є багато хто з 22року, то їм нах ротації та відпочинок....
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30.06.2025 17:28 Відповісти
А чому така дискримінація за віком? Зробіть такі бонуси для ВСІХ добровольців і їх кількість суттєво зросте!
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30.06.2025 17:29 Відповісти
Вже не зросте. Пізно. Проїхали момент.
В бусифіковані воювати не будуть, як би телемарафон не брехав
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30.06.2025 17:48 Відповісти
І навіть ви станете добровольцем?
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30.06.2025 18:27 Відповісти
такі громадяни ... взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Джерело: https://censor.net/ua/n3560761

- тепер зрозуміло чому бажаючих так не багато ...))
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30.06.2025 17:32 Відповісти
А тем кто с февраля 22?
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30.06.2025 17:41 Відповісти
А тим нічого
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30.06.2025 18:03 Відповісти
++
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30.06.2025 18:06 Відповісти
велика пошана + красные рэволюционные шаровари
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30.06.2025 18:10 Відповісти
ЗЕскотва продовжує вигадувати різні "заманухи" аби тільки впрягти рабів на війну! Своїх дітей чому не мобілізуєте виродки ЗЕбільні!
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30.06.2025 17:52 Відповісти
Наскільки я чув на ці "заманухи" за весь час повелося аж 500 людей 😀👏
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30.06.2025 19:07 Відповісти
Судячи з умов того 'контракту', відстрочка після його завершення майже нікому вже не знадобиться...
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30.06.2025 18:20 Відповісти
Як щедро...
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30.06.2025 18:35 Відповісти
Не зрозуміла. Тобто, юнак підписував контракт, відслужував положений термін, звільняється, а його практично на другий день... бусифікують????
У мене більше немає питань, чому в ЗСУ нестача кадрів.
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30.06.2025 19:01 Відповісти
 
 