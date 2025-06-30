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Добровольцям "Контракту 18-24" нададуть 12 місяців відстрочки, - Міноборони
Міноборони ініціює зміни, що передбачатимуть 12-місячну відстрочку від мобілізації добровольців, які відслужили за "Контрактом 18–24".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, відповідний законопроєкт схвалили на засіданні уряду 27 червня.
У Міноборони пояснили, що раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову.
Тепер поправки до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність.
"Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 іван наві
показати весь коментар30.06.2025 17:28 Відповісти Посилання
+8 ростислав
показати весь коментар30.06.2025 17:48 Відповісти Посилання
+6 Ned Stark
показати весь коментар30.06.2025 17:29 Відповісти Посилання
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(сякається розчулено)
В бусифіковані воювати не будуть, як би телемарафон не брехав
- тепер зрозуміло чому бажаючих так не багато ...))
У мене більше немає питань, чому в ЗСУ нестача кадрів.