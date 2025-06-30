Добровольцям "Контракту 18-24" нададуть 12 місяців відстрочки, - Міноборони

Міноборони ініціює зміни, що передбачатимуть 12-місячну відстрочку від мобілізації добровольців, які відслужили за "Контрактом 18–24".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, відповідний законопроєкт схвалили на засіданні уряду 27 червня.

У Міноборони пояснили, що раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову.

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Тепер поправки до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність.

"Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію", - йдеться в повідомленні.

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