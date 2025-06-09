У "Резерв+" можна буде підписати контракт із ЗСУ: функція з’явиться до кінця 2025 року
Міністерство оборони України планує до кінця 2025 року розширити функціонал застосунку "Резерв+", дозволивши підписання контракту зі Збройними силами України в онлайн-режимі.
Про це в інтерв’ю DOU повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.
"До кінця року в "Резерв+" ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто", - зазначила Черногоренко.
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Та й взагалі, такі речі, так, телефоном - не укладають. Зрештою, у вас навіть немає свідчення, що то саме та людина щось там сама "уклала", знаходячись в доброму здоров'ї та при тверезій пам'яті.
Такі "ініціативи" більше схожі на чергове шахрайство та злочин.