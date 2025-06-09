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У "Резерв+" можна буде підписати контракт із ЗСУ: функція з’явиться до кінця 2025 року

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

Міністерство оборони України планує до кінця 2025 року розширити функціонал застосунку "Резерв+", дозволивши підписання контракту зі Збройними силами України в онлайн-режимі.

Про це в інтерв’ю DOU повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця року в "Резерв+" ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто", - зазначила Черногоренко.

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Автор: 

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Швидше б вже Катерино, а то всі хто не може потрапити у поле зору ТЦКшних бусів втомилися оновлювати AppleStore
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09.06.2025 13:11 Відповісти
А потім що потім - людям, які "ні сном, ні духом" - будуть надходити чергові "листи щастя", з яких вони дізнаються, що "уклали контракт з ЗСУ" (який вони, насправді, не укладали)? - Бо його "хтось" уклав за них?
Та й взагалі, такі речі, так, телефоном - не укладають. Зрештою, у вас навіть немає свідчення, що то саме та людина щось там сама "уклала", знаходячись в доброму здоров'ї та при тверезій пам'яті.
Такі "ініціативи" більше схожі на чергове шахрайство та злочин.
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09.06.2025 14:13 Відповісти
Чекайте поки прийдуть кацапи і мобілізують вас до себе. Не схочете - посадять на яму з усіма тонкощами та умовами.
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09.06.2025 14:56 Відповісти
навіть питати не будуть і підуть вони як слухняне стадо, що сміялося над цапами
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09.06.2025 15:13 Відповісти
 
 