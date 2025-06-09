У "Резерв+" можна буде підписати контракт із ЗСУ: функція з’явиться до кінця 2025 року

Міністерство оборони України планує до кінця 2025 року розширити функціонал застосунку "Резерв+", дозволивши підписання контракту зі Збройними силами України в онлайн-режимі.

Про це в інтерв’ю DOU повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця року в "Резерв+" ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто", - зазначила Черногоренко.

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