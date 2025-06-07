Українська армія стикається із серйозною нестачею FPV-дронів, - BBC

Сили оборони України стикаються з нестачею FPV-дронів. У порівнянні з минулим роком кількість запусків безпілотників у підрозділах суттєво зменшилася.

Про це пише видання ВВС Україна, яке поспілкувалося з десятками офіцерів ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання в першу чергу говорять про "провисання" в якості і кількості FPV-дронів, які мають забезпечити створення і утримання "killzone", тобто "мертвої" території глибиною 10-15 км на лінії фронту, яка б унеможливила просування російської піхоти.

Зазначається, що майже 500 підрозділів БпЛА, які функціонують в Силах оборони, мають змішану модель забезпечення дронами. Умовно її можна назвати 30/30/30.

Тобто приблизно третину безпілотників військові частини отримують напряму від Міноборони, а інше купують самі або отримують від волонтерських фондів.

"Головне "просідання" цієї весни трапилась з тією третиною, яку мало забезпечити централізоване постачання від держави", - йдеться у матеріалі.

Командир батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Варакін зазначає, що ситуація суттєво змінилася порівняно з минулим роком.

"Минулого року ми собі спокійно дозволяли нищити в день по 11-17 одиниць техніки. Ми могли собі дозволяти використовувати, якщо були активні бойові дії, на день по 100 FPV-шок, і їх якість була більш-менш нормальна, тобто 7-8 з 10 влучали в ціль. Що у нас зараз? Зараз бригада у нас по нарядах може на місяць отримати усього 200-300 FPV-шок", - розповів військовий.

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Комбат каже, що зараз потреба підрозділу на місяць складає 2200-2500 дронів, але від держави він отримує "дуже малу кількість".

Більшість БпЛА бійці батальйону змушені купувати самі безпосередньо у виробників, йдеться у статті.

Також військовий нарікає на велику кількість неякісних FPV-дронів, які стали до них надходити.

Бійці змушені за власні кошти докупляти певні деталі, щоб дрон міг літати на тій ділянці фронту, де стоїть підрозділ. Все це забирає багато сил і фінансів.

У статті йдеться, що, на відміну від України, Росія змогла налагодити централізоване виробництво FPV-дронів, створюючи спеціалізовані військові підрозділи та вдосконалюючи технології, зокрема, в сфері дальнобійних безпілотних систем.

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