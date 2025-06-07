УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5623 відвідувача онлайн
Новини постачання дронів
619 13

Українська армія стикається із серйозною нестачею FPV-дронів, - BBC

Військові скаржаться на брак дронів

Сили оборони України стикаються з нестачею FPV-дронів. У порівнянні з минулим роком кількість запусків безпілотників у підрозділах суттєво зменшилася.

Про це пише видання ВВС Україна, яке поспілкувалося з десятками офіцерів ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання в першу чергу говорять про "провисання" в якості і кількості FPV-дронів, які мають забезпечити створення і утримання "killzone", тобто "мертвої" території глибиною 10-15 км на лінії фронту, яка б унеможливила просування російської піхоти.

Зазначається, що майже 500 підрозділів БпЛА, які функціонують в Силах оборони, мають змішану модель забезпечення дронами. Умовно її можна назвати 30/30/30.

Тобто приблизно третину безпілотників військові частини отримують напряму від Міноборони, а інше купують самі або отримують від волонтерських фондів.

"Головне "просідання" цієї весни трапилась з тією третиною, яку мало забезпечити централізоване постачання від держави", - йдеться у матеріалі.

Командир батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Варакін зазначає, що ситуація суттєво змінилася порівняно з минулим роком.

"Минулого року ми собі спокійно дозволяли нищити в день по 11-17 одиниць техніки. Ми могли собі дозволяти використовувати, якщо були активні бойові дії, на день по 100 FPV-шок, і їх якість була більш-менш нормальна, тобто 7-8 з 10 влучали в ціль. Що у нас зараз? Зараз бригада у нас по нарядах може на місяць отримати усього 200-300 FPV-шок", - розповів військовий.

Читайте також: Дрони в ЗСУ постачаються, але від потреб це дуже мінімальні цифри, - Бутусов

Комбат каже, що зараз потреба підрозділу на місяць складає 2200-2500 дронів, але від держави він отримує "дуже малу кількість".

Більшість БпЛА бійці батальйону змушені купувати самі безпосередньо у виробників, йдеться у статті.

Також військовий нарікає на велику кількість неякісних FPV-дронів, які стали до них надходити. 

Бійці змушені за власні кошти докупляти певні деталі, щоб дрон міг літати на тій ділянці фронту, де стоїть підрозділ. Все це забирає багато сил і фінансів.

У статті йдеться, що, на відміну від України, Росія змогла налагодити централізоване виробництво FPV-дронів, створюючи спеціалізовані військові підрозділи та вдосконалюючи технології, зокрема, в сфері дальнобійних безпілотних систем.

Читайте також: Держспецзв’язку передала військовим 352,5 тис. дронів за три місяці 2025 року

Автор: 

поставки (272) ЗСУ (7668) дрони (4903)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Зеленський! Де мільйон дронів від держспецзв"язку? Миши з'їли?
показати весь коментар
07.06.2025 02:08 Відповісти
+4
Зелена сволота тягне країну в прірву.
показати весь коментар
07.06.2025 02:24 Відповісти
+4
Мільйони потужних відосіків
показати весь коментар
07.06.2025 02:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китай контролює близько 90% світового ринку комерційних дронів, приблизно 2млн дронів щороку, так що хватить для всіх хто заплатить.
показати весь коментар
07.06.2025 02:01 Відповісти
Зеленський! Де мільйон дронів від держспецзв"язку? Миши з'їли?
показати весь коментар
07.06.2025 02:08 Відповісти
Йому не треба мільйон дронів. Йому треба мільйон бусифікованих.
показати весь коментар
07.06.2025 02:27 Відповісти
Весь мир что не может скинуться и купить у китайцев эти грёбанные дроны???
показати весь коментар
07.06.2025 02:08 Відповісти
Умєров не все ще продав?
показати весь коментар
07.06.2025 02:10 Відповісти
на верху знають краще що роблять
показати весь коментар
07.06.2025 02:17 Відповісти
Так і кажуть - робіть шашлики - 2-3 тижні
показати весь коментар
07.06.2025 02:24 Відповісти
Зелена сволота тягне країну в прірву.
показати весь коментар
07.06.2025 02:24 Відповісти
Мільйонну.
показати весь коментар
07.06.2025 02:34 Відповісти
Мільйони потужних відосіків
показати весь коментар
07.06.2025 02:25 Відповісти
ВВС не дивиться телеарафьйон? У нас виробляється мульони дронів ще з 2024 роу.
показати весь коментар
07.06.2025 02:27 Відповісти
та неправда .. вже трильйони.. а післязавтра на зельоні квінтильйони перейдемо

а до кінця літа буде побудована "Зірка Смерті"
показати весь коментар
07.06.2025 02:36 Відповісти
зельоні гниди на чолі з Оманською Гнидою просто знищують Україну
показати весь коментар
07.06.2025 02:37 Відповісти
 
 