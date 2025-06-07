Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой FPV-дронов, - BBC

Силы обороны Украины сталкиваются с нехваткой FPV-дронов. По сравнению с прошлым годом количество запусков беспилотников в подразделениях существенно уменьшилось.

Об этом пишет издание ВВС Украина, которое пообщалось с десятками офицеров ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседники издания в первую очередь говорят о "провисании" в качестве и количестве FPV-дронов, которые должны обеспечить создание и удержание "killzone", то есть "мертвой" территории глубиной 10-15 км на линии фронта, которая бы сделала невозможным продвижение российской пехоты.

Отмечается, что почти 500 подразделений БПЛА, которые функционируют в Силах обороны, имеют смешанную модель обеспечения дронами. Условно ее можно назвать 30/30/30.

То есть примерно треть беспилотников воинские части получают напрямую от Минобороны, а остальное покупают сами или получают от волонтерских фондов.

"Главное "проседание" этой весной случилась с той третью, которую должно было обеспечить централизованное снабжение от государства", - говорится в материале.

Командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин отмечает, что ситуация существенно изменилась по сравнению с прошлым годом.

"В прошлом году мы себе спокойно позволяли уничтожать в день по 11-17 единиц техники. Мы могли себе позволять использовать, если были активные боевые действия, в день по 100 FPV-шек, и их качество было более-менее нормальное, то есть 7-8 из 10 попадали в цель. Что у нас сейчас? Сейчас бригада у нас по нарядам может в месяц получить всего 200-300 FPV-шок", - рассказал военный.

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Комбат говорит, что сейчас потребность подразделения в месяц составляет 2200-2500 дронов, но от государства он получает "очень малое количество".

Большинство БПЛА бойцы батальона вынуждены покупать сами непосредственно у производителей, говорится в статье.

Также военный сетует на большое количество некачественных FPV-дронов, которые стали к ним поступать.

Бойцы вынуждены за собственные средства докупать определенные детали, чтобы дрон мог летать на том участке фронта, где стоит подразделение. Все это отнимает много сил и финансов.

В статье говорится, что, в отличие от Украины, Россия смогла наладить централизованное производство FPV-дронов, создавая специализированные военные подразделения и совершенствуя технологии, в частности, в сфере дальнобойных беспилотных систем.

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