Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой FPV-дронов, - BBC
Силы обороны Украины сталкиваются с нехваткой FPV-дронов. По сравнению с прошлым годом количество запусков беспилотников в подразделениях существенно уменьшилось.
Об этом пишет издание ВВС Украина, которое пообщалось с десятками офицеров ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Собеседники издания в первую очередь говорят о "провисании" в качестве и количестве FPV-дронов, которые должны обеспечить создание и удержание "killzone", то есть "мертвой" территории глубиной 10-15 км на линии фронта, которая бы сделала невозможным продвижение российской пехоты.
Отмечается, что почти 500 подразделений БПЛА, которые функционируют в Силах обороны, имеют смешанную модель обеспечения дронами. Условно ее можно назвать 30/30/30.
То есть примерно треть беспилотников воинские части получают напрямую от Минобороны, а остальное покупают сами или получают от волонтерских фондов.
"Главное "проседание" этой весной случилась с той третью, которую должно было обеспечить централизованное снабжение от государства", - говорится в материале.
Командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин отмечает, что ситуация существенно изменилась по сравнению с прошлым годом.
"В прошлом году мы себе спокойно позволяли уничтожать в день по 11-17 единиц техники. Мы могли себе позволять использовать, если были активные боевые действия, в день по 100 FPV-шек, и их качество было более-менее нормальное, то есть 7-8 из 10 попадали в цель. Что у нас сейчас? Сейчас бригада у нас по нарядам может в месяц получить всего 200-300 FPV-шок", - рассказал военный.
Комбат говорит, что сейчас потребность подразделения в месяц составляет 2200-2500 дронов, но от государства он получает "очень малое количество".
Большинство БПЛА бойцы батальона вынуждены покупать сами непосредственно у производителей, говорится в статье.
Также военный сетует на большое количество некачественных FPV-дронов, которые стали к ним поступать.
Бойцы вынуждены за собственные средства докупать определенные детали, чтобы дрон мог летать на том участке фронта, где стоит подразделение. Все это отнимает много сил и финансов.
В статье говорится, что, в отличие от Украины, Россия смогла наладить централизованное производство FPV-дронов, создавая специализированные военные подразделения и совершенствуя технологии, в частности, в сфере дальнобойных беспилотных систем.
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з ЗЄлєнським ми паБєдім !
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Он Порох з Кличком з шкур пнуться з тими дронами, а зелений їх постійно посадити хоче..пдр..
чи капітуляція ?
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Окрім економічних та політичних зашкварів зеленої плісняви й згадати нічого. А буратінка досі при владі. На яку "перемогу" ми очікуємо? По Дніпру? Так, боюся, і цього не буде.
а до кінця літа буде побудована "Зірка Смерті"
Розумієте яка річ, це тупо совєтська армія! Типу є наказ влучити і пана командира не їбе, що там РЕБ працює, що сніг валить і дрон навіть половину не пролітає.... Йде тупо витрата дронів і ось коли витратить штук 5-10 на ціль з нулевим результатом, раптом пригадує, що потрібно писати звіти по витраті дронів....
"Україна це не ми"
наївні
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Але усіх комбригів та генералів з власною думкою Сирник давно познімав, останній кого вигнала генеральска мафія це Драпатий.
Тому дронів не буде, змін у тцк не буде, змін на фронті не буде, а буде продовжуватись могилізація українців в промислових масштабах.
Зараз потужний Умеров вам роскаже, що потенційно у майбутньому Шапітолій зможе виробляти квадриліони дронів на рік.