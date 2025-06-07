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Новости Поставки дронов
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Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой FPV-дронов, - BBC

Военные жалуются на нехватку дронов

Силы обороны Украины сталкиваются с нехваткой FPV-дронов. По сравнению с прошлым годом количество запусков беспилотников в подразделениях существенно уменьшилось.

Об этом пишет издание ВВС Украина, которое пообщалось с десятками офицеров ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседники издания в первую очередь говорят о "провисании" в качестве и количестве FPV-дронов, которые должны обеспечить создание и удержание "killzone", то есть "мертвой" территории глубиной 10-15 км на линии фронта, которая бы сделала невозможным продвижение российской пехоты.

Отмечается, что почти 500 подразделений БПЛА, которые функционируют в Силах обороны, имеют смешанную модель обеспечения дронами. Условно ее можно назвать 30/30/30.

То есть примерно треть беспилотников воинские части получают напрямую от Минобороны, а остальное покупают сами или получают от волонтерских фондов.

"Главное "проседание" этой весной случилась с той третью, которую должно было обеспечить централизованное снабжение от государства", - говорится в материале.

Командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин отмечает, что ситуация существенно изменилась по сравнению с прошлым годом.

"В прошлом году мы себе спокойно позволяли уничтожать в день по 11-17 единиц техники. Мы могли себе позволять использовать, если были активные боевые действия, в день по 100 FPV-шек, и их качество было более-менее нормальное, то есть 7-8 из 10 попадали в цель. Что у нас сейчас? Сейчас бригада у нас по нарядам может в месяц получить всего 200-300 FPV-шок", - рассказал военный.

Читайте также: Дроны в ВСУ поставляются, но от потребностей это очень минимальные цифры, - Бутусов

Комбат говорит, что сейчас потребность подразделения в месяц составляет 2200-2500 дронов, но от государства он получает "очень малое количество".

Большинство БПЛА бойцы батальона вынуждены покупать сами непосредственно у производителей, говорится в статье.

Также военный сетует на большое количество некачественных FPV-дронов, которые стали к ним поступать.

Бойцы вынуждены за собственные средства докупать определенные детали, чтобы дрон мог летать на том участке фронта, где стоит подразделение. Все это отнимает много сил и финансов.

В статье говорится, что, в отличие от Украины, Россия смогла наладить централизованное производство FPV-дронов, создавая специализированные военные подразделения и совершенствуя технологии, в частности, в сфере дальнобойных беспилотных систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французские компании будут производить дроны в Украине, - Лекорню

Автор: 

поставки (223) ВСУ (6694) дроны (4107)


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Топ комментарии
+49
Зеленський! Де мільйон дронів від держспецзв"язку? Миши з'їли?
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07.06.2025 02:08 Ответить
+34
Зелена сволота тягне країну в прірву.
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07.06.2025 02:24 Ответить
+27
Йому не треба мільйон дронів. Йому треба мільйон бусифікованих.
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07.06.2025 02:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Китай контролює близько 90% світового ринку комерційних дронів, приблизно 2млн дронів щороку, так що хватить для всіх хто заплатить.
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07.06.2025 02:01 Ответить
Зеленський! Де мільйон дронів від держспецзв"язку? Миши з'їли?
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07.06.2025 02:08 Ответить
Йому не треба мільйон дронів. Йому треба мільйон бусифікованих.
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07.06.2025 02:27 Ответить
міліард дєрєвов на місці зруйнованого Каховськогл водосховища

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
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07.06.2025 03:34 Ответить
ні-кріси які знаходяться при владі...
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07.06.2025 07:17 Ответить
зеленський маладец, пообіцяв на цей рік- 4млн., а в наступному- Ще більше...
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07.06.2025 08:07 Ответить
Весь мир что не может скинуться и купить у китайцев эти грёбанные дроны???
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07.06.2025 02:08 Ответить
Так, як зелені крадуть?? Ні..не можуть.

Он Порох з Кличком з шкур пнуться з тими дронами, а зелений їх постійно посадити хоче..пдр..
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07.06.2025 03:21 Ответить
Боневтік Потужно Брехливий ввів незаконні, неконституційні санкції, щоб Порошенко не купував ні дрони, ні РЕБи, само воно ніколи не купить, його тимчасова задача -тирити, мародерити і брехати, а якщо шухєр - то втекти до тих країн, які не видають своїх громадян, не просто так вони приймали закони про декілька громадянсв. Думали для вас?
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07.06.2025 03:32 Ответить
Та вони ржуть з нас, бо є закон про екстрадицію.
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07.06.2025 03:59 Ответить
ТП!!Не всі країни підтримують угоду про екстрадицію!!!
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07.06.2025 05:56 Ответить
Умєров не все ще продав?
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07.06.2025 02:10 Ответить
на верху знають краще що роблять
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07.06.2025 02:17 Ответить
Так і кажуть - робіть шашлики - 2-3 тижні
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07.06.2025 02:24 Ответить
це не смішно, бо фінансування ЗСУ закладено на півроку, а потім - мир...

чи капітуляція ?

.
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07.06.2025 03:36 Ответить
Звісно ж, що капітуляція. Це визначилося ще з 19-го , коли обрали прокремлівського буратінку. Одне не зрозуміло, як військові досі терплять його у той час, коли він їх відверто згодовує кацапні. "Вагнергейт", цемах, Оман, потужна "підготовка" ЗСУ до приходу кацапні, реакція на попередження західних партнерів, розмінування та здача Півдня разом з найпотужнішою АЕС у Європі...
Окрім економічних та політичних зашкварів зеленої плісняви й згадати нічого. А буратінка досі при владі. На яку "перемогу" ми очікуємо? По Дніпру? Так, боюся, і цього не буде.
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07.06.2025 09:55 Ответить
Оооо,ще одне розумово відстале недоробло зелене хрокнуло,купи собі хоча б 50 грамів мізків,можна курячих,ай кью сразу підвищіться в 2 рази
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07.06.2025 09:40 Ответить
Зелена сволота тягне країну в прірву.
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07.06.2025 02:24 Ответить
Мільйонну.
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07.06.2025 02:34 Ответить
Мільйони потужних відосіків
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07.06.2025 02:25 Ответить
ВВС не дивиться телеарафьйон? У нас виробляється мульони дронів ще з 2024 роу.
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07.06.2025 02:27 Ответить
та неправда .. вже трильйони.. а післязавтра на зельоні квінтильйони перейдемо

а до кінця літа буде побудована "Зірка Смерті"
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07.06.2025 02:36 Ответить
Навіть те що виробляємо і особливо те що централізовано закупається, якість м'яко кажучи, не дуже: долітали до ворога 1/3 (акумулятор не дотягував, втрата зв'язку через РЕБ....дощ, сніг), а влучань 1/10 (1/3 в того, що долетіло тупо не спрацьовує).
Розумієте яка річ, це тупо совєтська армія! Типу є наказ влучити і пана командира не їбе, що там РЕБ працює, що сніг валить і дрон навіть половину не пролітає.... Йде тупо витрата дронів і ось коли витратить штук 5-10 на ціль з нулевим результатом, раптом пригадує, що потрібно писати звіти по витраті дронів....
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07.06.2025 03:56 Ответить
Коли бачиш, що для добивання вже безногого росіянина використовуються ще парочка дронів-камікадзе, замість того, щоб повісити його на бюджет агресора, такий брак дронів можна зрозуміти.
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07.06.2025 09:58 Ответить
зельоні гниди на чолі з Оманською Гнидою просто знищують Україну
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07.06.2025 02:37 Ответить
А що змінилося порівняно з минулим роком? А **** Умэров поставив дружбанчика завідувати всіма закупками для Міноборони. Це дружбанчик нічим окрім корупції невідомий.
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07.06.2025 03:08 Ответить
Саботажники умєрова.То браковані міни, то снаряди, тепер неякісні дрони.І все, як з "гуся вода"
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07.06.2025 03:12 Ответить
До Умерова був Гезніков, який намаклював на яйцях, снарядах, ГЗМ, формі для військових на мільярди і гарно поїхав за кордон. А до Гезнікова було Таран, який не профінансував ракетні програми, на пускові "Нептун" ставив муляжі, а зараз такий цінний кадр десь в Європі, незмінний посол. Я так розумію 73%, що вам на Україну пох, аби тільки добре йшли справи у Боневтіка?
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07.06.2025 03:37 Ответить
73% думають:

"Україна це не ми"

наївні

.
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07.06.2025 03:39 Ответить
Ви всі зрадники! Якщо ви критикуєте владу, значить ви проти України (сказав *** який побудував кар'єру на висміюванні президентів і політиків, який під час війни сміявся з Томосу, блуканні президента по Європі з простягнутою рукою, який оточений регіоналами, і.т.п.). Не на часі. Все після перемоги!
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07.06.2025 05:58 Ответить
А больше ни с чем??? А бракованные мины, а где ракетные программы на 6 году, а провал мобилизации, а повальная коррупция и т.д....так бывает когда на 5 году войны выбираешь четырежды уклониста, малоПИД...роса с бизнесом, майном и офшорами в маЦкве..
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07.06.2025 04:49 Ответить
В Україні корупція дуже велика, але і Запад не відстає продає кацапам свою інформаційну свободу.... коли це Україні мала фпв в достатку?! а коли пишуть що якісь військові щось сказали.... далі можна не читати бо можуть перекрутити слова чи взагалі придумати українського "військового", а щось мовчать що президент сша працює на інтереси мільярдерів, рф, ірана, пв. кореї і ще й тупий як пробка!
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07.06.2025 04:59 Ответить
Ооо,ось він зелений глист, який виправдовує зебанду. Сам ти чи родина живе в Україні?
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07.06.2025 09:35 Ответить
Алеї, музеї та на іншу хрінь гроші завжди є, а на армію, фортифікації - не має або вкрали деверсанти
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07.06.2025 05:33 Ответить
отого уібана що підтримує зеленського аби взяв за ноги - розкрутив,і головою об стовп бетонний шандарахнув.щоб мозок покинув чат.
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07.06.2025 05:43 Ответить
там немає мозку, лайно тільки
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07.06.2025 07:04 Ответить
Це просто ганьба. Скрізь розповідати про мільйони дронів і не спроиогтися налагодити стабільне постачання FPV до війська. Ну я ще можу зрозуміти, коли кажуть, що не вистачає літаків, танків, гелікоптерів. Це все дорого і ми його не виробляємо. Але тут основний засіб ведення війни - дешевий і надзвичайно ефективний - а його не вистачає. Інакше як злочином це назвати не можна...
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07.06.2025 06:02 Ответить
Зате Zелений кешбек ге стикаєтся з трулнощами шодо фінансування.
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07.06.2025 06:12 Ответить
Зате вона не стикається з відсутністю цілого роду військ, командуючого роду військ, штабу командуючого роду військ і штатних посад в командуванні цього роду військ. А також з багаточисельними планами по виробництву, нарощуванню, поглибленню. запровадженню. І обговорення усього цього кожен божий день по "Єдиному марафону" або "Радіо-Ера", в очікуванні Великої Перемоги, яка ос-ось настане.
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07.06.2025 06:14 Ответить
Може йому розподіють, що все постачають, а по факту, розкрадають? Може тепер прочитає новини від BBC і дізнається, як його обманюють, коли розповідають про виробництво мільйонів дронів? Я так розумію, BBC це надрукувала, бо це єдине, що він читає з новин.
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07.06.2025 06:18 Ответить
Треба ще раз підняти зарплату прокурорам і депутатам. Це зміцнить віру в перемогу.
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07.06.2025 07:10 Ответить
Чмо тупориле вештається без толку світом та вішає лапшу у своїх відосіках про неймовірне виробництво власної зброї. Ішак свідомо веде країну до повного краху. З цим обкуреним мудаком жодного прогресу не буде ні вчому. З кожним днем все гірше і гірше.
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07.06.2025 07:19 Ответить
Умєров де дрони? - так мав би сказати комбриг з яйцями, і не один.
Але усіх комбригів та генералів з власною думкою Сирник давно познімав, останній кого вигнала генеральска мафія це Драпатий.
Тому дронів не буде, змін у тцк не буде, змін на фронті не буде, а буде продовжуватись могилізація українців в промислових масштабах.
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07.06.2025 07:47 Ответить
Зеленского брони не цікавлять. Гроші йому давайте, гроші для маєтків.
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07.06.2025 09:00 Ответить
Ну от як можна перемогти з ціми зеленими уйобками, мародерами, саботажниками ,злодюжками та зрадниками? Еге гей, прихильники зебанди, що маєте на це сказати, вам подобається ?
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07.06.2025 09:30 Ответить
Zелена 5 колона робить все, щоб Україна не встояла. Цього не бачать хіба що зачаровані ідіоти, або вороги.
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07.06.2025 09:34 Ответить
Зелене чмо, де мільйон дронів? Пістун хрипатий!!!
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07.06.2025 09:44 Ответить
Та нічого.
Зараз потужний Умеров вам роскаже, що потенційно у майбутньому Шапітолій зможе виробляти квадриліони дронів на рік.
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07.06.2025 09:59 Ответить
І на цьому фоні не дають Порошенку спокійно забезпечувати фронт за власні кошти...
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07.06.2025 10:00 Ответить
 
 