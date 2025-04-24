Дроны в ВСУ поставляются, но от потребностей - это очень минимальные цифры, - Бутусов
Сейчас на фронт государством не поставляются дроны Mavic.
Об этом в интервью Громадському радио заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Поставляются дроны. Поставляются, например, FPV. Но от потребностей - это очень минимальные цифры. Мавики разведывательные сейчас не поставляются вообще. Хотя это - основное средство разведки и наблюдения за полем боя. То есть, я говорю о том, что есть направления в развитии дронов, которые вообще не развиваются", - пояснил журналист.
Бутусов привел в пример отчет Минобороны.
"Официальные цифры. Заявлено, что поставлено около 400 тыс. дронов с начала года. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас около 400 подразделений, по меньшей мере, воинских частей уровня бригада, батальон, рота, которые за первые 3,5 месяца года получили по тысяче дронов. На бригаду - по 300 дронов. Это уже говорит, что эта цифра имеет какой-то огромный характер. Большое количество воинских частей эти дроны не получает вообще. Кто-то получает, а кто-то - вообще не получает", - подчеркнул он.
Он отметил, что 3-я ОШБр вообще не получает дронов от государства с начала года.
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