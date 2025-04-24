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Новости поставки оружия
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Дроны в ВСУ поставляются, но от потребностей - это очень минимальные цифры, - Бутусов

Дронов на фронте не хватает. Бутусов назвал цифры

Сейчас на фронт государством не поставляются дроны Mavic.

Об этом в интервью Громадському радио заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Поставляются дроны. Поставляются, например, FPV. Но от потребностей - это очень минимальные цифры. Мавики разведывательные сейчас не поставляются вообще. Хотя это - основное средство разведки и наблюдения за полем боя. То есть, я говорю о том, что есть направления в развитии дронов, которые вообще не развиваются", - пояснил журналист.

Бутусов привел в пример отчет Минобороны.

"Официальные цифры. Заявлено, что поставлено около 400 тыс. дронов с начала года. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас около 400 подразделений, по меньшей мере, воинских частей уровня бригада, батальон, рота, которые за первые 3,5 месяца года получили по тысяче дронов. На бригаду - по 300 дронов. Это уже говорит, что эта цифра имеет какой-то огромный характер. Большое количество воинских частей эти дроны не получает вообще. Кто-то получает, а кто-то - вообще не получает", - подчеркнул он.

Он отметил, что 3-я ОШБр вообще не получает дронов от государства с начала года.

Смотрите: В Минобороны отсутствует ответственность. За это я и критиковал Умерова, - Бутусов. ВИДЕО

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А як же про мільйони дронів і тисячі ракет що заявляв "найвеличніший" ?
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24.04.2025 15:53 Ответить
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24.04.2025 15:54 Ответить
Саботажників до стінки !
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24.04.2025 15:55 Ответить
ось найвеличніший уїбан ********** прошвирнеться до рамафоси в африку, підпише трансконтинентальну угоду із ґарантування безпеки й всього іншог, й буде посполитим радість... а дрони? та х...й на них, на ці дрони... хай байден розбирається, ну, не байден, так трамп-пампам, вони ж у всьому винні....
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24.04.2025 15:59 Ответить
навіщо ж бригаду прирівнювати до роти? чи у нас 400(?) бригад???
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24.04.2025 18:07 Ответить
 
 