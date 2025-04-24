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Новости Видео Просроченные контракты Минобороны на оружие
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У Минобороны отсутствует ответственность. За это я и критиковал Умерова, - Бутусов. ВИДЕО

Отсутствие ответственности является основной проблемой, из-за которой возникают коррупционные скандалы.

Об этом в интервью Громадському радио заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я критиковал Умерова не из-за того, что он вместо одного человека, который ничего не знает о боеприпасах, назначил другого, который так же ничего не знает о боеприпасах. У меня вопрос исключительно об ответственности. Когда я встречался с Умеровым в декабре, я ему говорил: "Почему у Вас отсутствуют документы планирования?".

Что такое документ планирования: хочешь купить боеприпасы, значит кто-то должен написать, что "нам нужны эти виды боеприпасов, потому что...". Это должно писать Министерство обороны, потому что Командование сил логистики у нас пишет просто потребность", - сказал журналис

Минобороны, если нет возможности купить все необходимое, должно выбрать долю, выбрать у кого, где и когда, добавил Бутусов.

"У нас ответственность и планирование ничем не регламентировано. Если у тебя есть связи во власти, ты можешь делать все. Можешь на 350 млрд заключить контракты на вооружение - и у тебя коррупционные скандалы весь год. Потому что часть не поставили, украли деньги, а часть - купили хлам, который не стреляет и не взрывается. Затем 20 млрд выделяются на оборонительные сооружения, которые никто не занимает. За эту безответственность я и критикую власть. Такой ответственности за решения во власти нет. Это основная проблема, из-за которой и возникают все журналистские расследования", - подытожил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дебиторская задолженность по оружейным контрактам Минобороны - 51 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем при Резникове, - Шабунин

Автор: 

Минобороны (9336) Бутусов Юрий (4362) Умеров Рустем (531)


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Топ комментарии
+7
Відкрию Бутусову секрет: не тільки в Міноборони відсутня відповідальність.
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24.04.2025 15:19
+5
За все відповідає Зеленський .Кожен корупційний скандал , кожен стратегічний пройоб на фронті це все результат його злочинної кадрової політики .Зрозуміло що Єрмак та інші ФСБшні кроти тримають Зеленського як маріонетку яка грає роль президента , а вони тим часом нещадно грабують країну .
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24.04.2025 15:18
+2
У ЗСУ вже давно гуляє прислів'я: Не так страшна війна, як комбат-довбо**б.
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24.04.2025 16:43
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УМЄРОВ десятиріччя з 2002р піднімав бізнес Ахметова , як один з кращих менеджерів - все йшло на підготовку до війни- вся робота ПР, усі народні республіки на території-вотчині Ахмєтова... Й що тепер, в кабміні Ахмєтова він буде працювати на Україну ЗА Україну ? Зараз його величезна родина та сім"я під волею Трмпа у США ...
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24.04.2025 17:50 Ответить
Раніше в армії було простіше - я начальник ти дурак, ти начальник я дурак
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24.04.2025 15:09 Ответить
Бутусов:
-Чому у Вас відсутні документи планування?
умєров:
-А шо це таке?
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24.04.2025 15:11 Ответить
Сміщно, два речення, що складаються цілком з вигаданних слів за вийнятком прийменників
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24.04.2025 15:27 Ответить
А в кого.з влади є відповідальність?
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24.04.2025 15:14 Ответить
За все відповідає Зеленський .Кожен корупційний скандал , кожен стратегічний пройоб на фронті це все результат його злочинної кадрової політики .Зрозуміло що Єрмак та інші ФСБшні кроти тримають Зеленського як маріонетку яка грає роль президента , а вони тим часом нещадно грабують країну .
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24.04.2025 15:18 Ответить
Відкрию Бутусову секрет: не тільки в Міноборони відсутня відповідальність.
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24.04.2025 15:19 Ответить
Ну-ну,татар не можна критикувати! Вони недоторкані. Але,з історії,найганебніші вчинки робили татари заради грошей. Тому їх і не допускали до казни. Свіжий приклад-Татарстан та Шаймієв,якого купили кацапи.
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24.04.2025 15:20 Ответить
А ще спитай Умєрова про його спеціальність- начебто людина навчалась,а спеціальності не має. Цікаво,правда? Відрахували? Чи "він сам пішов?"
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24.04.2025 15:23 Ответить
Навіть не цікаво.
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24.04.2025 15:37 Ответить
Невелике уточнення пане Бутусов - "У (підставте назву будь-якого українського державного органу) відсутня відповідальність."
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24.04.2025 15:41 Ответить
У ЗСУ вже давно гуляє прислів'я: Не так страшна війна, як комбат-довбо**б.
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24.04.2025 16:43 Ответить
Чому немає законів про відповідальність, мабуть це питання і до ВР
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24.04.2025 17:05 Ответить
Закони є; прокурорів сміливих немає, бо бояться нєпильную та хлєбную роботу втратити.
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24.04.2025 17:48 Ответить
 
 