У Минобороны отсутствует ответственность. За это я и критиковал Умерова, - Бутусов. ВИДЕО

Отсутствие ответственности является основной проблемой, из-за которой возникают коррупционные скандалы.

Об этом в интервью Громадському радио заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я критиковал Умерова не из-за того, что он вместо одного человека, который ничего не знает о боеприпасах, назначил другого, который так же ничего не знает о боеприпасах. У меня вопрос исключительно об ответственности. Когда я встречался с Умеровым в декабре, я ему говорил: "Почему у Вас отсутствуют документы планирования?".

Что такое документ планирования: хочешь купить боеприпасы, значит кто-то должен написать, что "нам нужны эти виды боеприпасов, потому что...". Это должно писать Министерство обороны, потому что Командование сил логистики у нас пишет просто потребность", - сказал журналис

Минобороны, если нет возможности купить все необходимое, должно выбрать долю, выбрать у кого, где и когда, добавил Бутусов.

"У нас ответственность и планирование ничем не регламентировано. Если у тебя есть связи во власти, ты можешь делать все. Можешь на 350 млрд заключить контракты на вооружение - и у тебя коррупционные скандалы весь год. Потому что часть не поставили, украли деньги, а часть - купили хлам, который не стреляет и не взрывается. Затем 20 млрд выделяются на оборонительные сооружения, которые никто не занимает. За эту безответственность я и критикую власть. Такой ответственности за решения во власти нет. Это основная проблема, из-за которой и возникают все журналистские расследования", - подытожил Бутусов.

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