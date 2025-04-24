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У Міноборони відсутня відповідальність. За це я і критикував Умєрова, - Бутусов. ВIДЕО

Відсутність відповідальності є основною проблемою, через яку виникають корупційні скандали.

Про це в інтерв'ю Громадському радіо заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я критикував Умєрова не через те, що він замість однієї людини, яка нічого не знає про боєприпаси, призначив іншу, яка так само нічого не знає про боєприпаси. У мене питання виключно про відповідальність. Коли я зустрічався з Умєровим у грудні, я йому казав: "Чому у Вас відсутні документи планування?". 

Що таке документ планування: хочеш купити боєприпаси, значить хтось має написати, що "нам потрібні ці види боєприпасів, тому що...". Це має писати Міністерство оборони, тому що Командування сил логістики у нас пише просто потребу", - пояснив журналіст.

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Міноборони, якщо немає можливості купити все необхідне, має обрати частку, обрати в кого, де та коли, додав Бутусов.

"У нас відповідальність та планування нічим не регламентовано. Якщо в тебе є зв'язки у владі, ти можеш робити все. Можеш на 350 млрд укласти контракти на озброєння і в тебе корупційні скандали весь рік. Бо частину не поставили, вкрали гроші, а частину купили непотріб, який не стріляє та не вибухає. Потім 20 млрд виділяються на оборонні споруди, які ніхто не займає. За цю безвідповідальність я і критикую владу. Такої відповідальності за рішення у владі немає. Це основна проблема, через яку і виникають всі журналістські розслідування", - підсумував Бутусов.

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Автор: 

Міноборони (7379) Бутусов Юрій (3595) Умєров Рустем (613)


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Топ коментарі
+7
Відкрию Бутусову секрет: не тільки в Міноборони відсутня відповідальність.
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24.04.2025 15:19
+6
За все відповідає Зеленський .Кожен корупційний скандал , кожен стратегічний пройоб на фронті це все результат його злочинної кадрової політики .Зрозуміло що Єрмак та інші ФСБшні кроти тримають Зеленського як маріонетку яка грає роль президента , а вони тим часом нещадно грабують країну .
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24.04.2025 15:18
+2
У ЗСУ вже давно гуляє прислів'я: Не так страшна війна, як комбат-довбо**б.
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24.04.2025 16:43
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УМЄРОВ десятиріччя з 2002р піднімав бізнес Ахметова , як один з кращих менеджерів - все йшло на підготовку до війни- вся робота ПР, усі народні республіки на території-вотчині Ахмєтова... Й що тепер, в кабміні Ахмєтова він буде працювати на Україну ЗА Україну ? Зараз його величезна родина та сім"я під волею Трмпа у США ...
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24.04.2025 17:50 Відповісти
Раніше в армії було простіше - я начальник ти дурак, ти начальник я дурак
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24.04.2025 15:09 Відповісти
Бутусов:
-Чому у Вас відсутні документи планування?
умєров:
-А шо це таке?
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24.04.2025 15:11 Відповісти
Сміщно, два речення, що складаються цілком з вигаданних слів за вийнятком прийменників
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24.04.2025 15:27 Відповісти
А в кого.з влади є відповідальність?
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24.04.2025 15:14 Відповісти
За все відповідає Зеленський .Кожен корупційний скандал , кожен стратегічний пройоб на фронті це все результат його злочинної кадрової політики .Зрозуміло що Єрмак та інші ФСБшні кроти тримають Зеленського як маріонетку яка грає роль президента , а вони тим часом нещадно грабують країну .
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24.04.2025 15:18 Відповісти
Відкрию Бутусову секрет: не тільки в Міноборони відсутня відповідальність.
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24.04.2025 15:19 Відповісти
Ну-ну,татар не можна критикувати! Вони недоторкані. Але,з історії,найганебніші вчинки робили татари заради грошей. Тому їх і не допускали до казни. Свіжий приклад-Татарстан та Шаймієв,якого купили кацапи.
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24.04.2025 15:20 Відповісти
А ще спитай Умєрова про його спеціальність- начебто людина навчалась,а спеціальності не має. Цікаво,правда? Відрахували? Чи "він сам пішов?"
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24.04.2025 15:23 Відповісти
Навіть не цікаво.
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24.04.2025 15:37 Відповісти
Невелике уточнення пане Бутусов - "У (підставте назву будь-якого українського державного органу) відсутня відповідальність."
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24.04.2025 15:41 Відповісти
У ЗСУ вже давно гуляє прислів'я: Не так страшна війна, як комбат-довбо**б.
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24.04.2025 16:43 Відповісти
Чому немає законів про відповідальність, мабуть це питання і до ВР
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24.04.2025 17:05 Відповісти
Закони є; прокурорів сміливих немає, бо бояться нєпильную та хлєбную роботу втратити.
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24.04.2025 17:48 Відповісти
 
 