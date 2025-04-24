У Міноборони відсутня відповідальність. За це я і критикував Умєрова, - Бутусов. ВIДЕО

Відсутність відповідальності є основною проблемою, через яку виникають корупційні скандали.

Про це в інтерв'ю Громадському радіо заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я критикував Умєрова не через те, що він замість однієї людини, яка нічого не знає про боєприпаси, призначив іншу, яка так само нічого не знає про боєприпаси. У мене питання виключно про відповідальність. Коли я зустрічався з Умєровим у грудні, я йому казав: "Чому у Вас відсутні документи планування?".

Що таке документ планування: хочеш купити боєприпаси, значить хтось має написати, що "нам потрібні ці види боєприпасів, тому що...". Це має писати Міністерство оборони, тому що Командування сил логістики у нас пише просто потребу", - пояснив журналіст.

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Міноборони, якщо немає можливості купити все необхідне, має обрати частку, обрати в кого, де та коли, додав Бутусов.

"У нас відповідальність та планування нічим не регламентовано. Якщо в тебе є зв'язки у владі, ти можеш робити все. Можеш на 350 млрд укласти контракти на озброєння і в тебе корупційні скандали весь рік. Бо частину не поставили, вкрали гроші, а частину купили непотріб, який не стріляє та не вибухає. Потім 20 млрд виділяються на оборонні споруди, які ніхто не займає. За цю безвідповідальність я і критикую владу. Такої відповідальності за рішення у владі немає. Це основна проблема, через яку і виникають всі журналістські розслідування", - підсумував Бутусов.

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