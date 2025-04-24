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Новини поставки зброї
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Дрони в ЗСУ постачаються, але від потреб це дуже мінімальні цифри, - Бутусов

Дронів на фронті не вистачає. Бутусов назвав цифри

Наразі на фронт державою не постачаються дрони Mavic.

Про це в інтерв'ю Громадському радіо заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Постачаються дрони. Постачаються, наприклад, FPV. Але від потреб - це дуже мінімальні цифри. Мавіки розвідувальні зараз не постачаються взагалі. Хоча це основний засіб розвідки та спостереження за полем бою. Тобто, я кажу про те, що є напрямки в розвитку дронів, які взагалі не розвиваються", - пояснив журналіст.

Бутусов навів як приклад звіт Міноборони.

"Офіційні цифри. Заявлено, що поставлено близько 400 тис. дронів від початку року. Це про що каже? Це каже про те, що у нас близько 400 підрозділів, щонайменше, військових частин рівня бригада, батальйон, рота, які отримали за перші 3,5 місяці року отримали по тисячі дронів. На бригаду по 300 дронів. Це вже каже, що ця цифра не зовсім має величезний характер. Велика кількість військових частин ці дрони не отримує взагалі. Хтось отримує, а хтось взагалі не отримує", - наголосив він.

Він зазначив, що 3 ОШБр взагалі не отримує дронів від держави від початку року.

Дивіться: У Міноборони відсутня відповідальність. За це я і критикував Умєрова, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

поставки (270) Бутусов Юрій (3593) дрони (4714)


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А як же про мільйони дронів і тисячі ракет що заявляв "найвеличніший" ?
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24.04.2025 15:53 Відповісти
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24.04.2025 15:54 Відповісти
Саботажників до стінки !
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24.04.2025 15:55 Відповісти
ось найвеличніший уїбан ********** прошвирнеться до рамафоси в африку, підпише трансконтинентальну угоду із ґарантування безпеки й всього іншог, й буде посполитим радість... а дрони? та х...й на них, на ці дрони... хай байден розбирається, ну, не байден, так трамп-пампам, вони ж у всьому винні....
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24.04.2025 15:59 Відповісти
навіщо ж бригаду прирівнювати до роти? чи у нас 400(?) бригад???
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24.04.2025 18:07 Відповісти
 
 