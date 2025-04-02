Держспецзв’язку передала військовим 352,5 тис. дронів за три місяці 2025 року

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації за І квартал 2025 року забезпечила передачу Збройним Силам України та іншим органам сектору безпеки та оборони 352,5 тисячі безпілотних систем різного типу. Серед них у березні – понад 167 тис.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

"За цей самий період підрозділи, які беруть участь у програмі заохочення Бонус+, вже отримали понад 35 тисяч безпілотників", - ідеться у повідомленні.

Також тривають закупівлі та передачі захисникам наземних роботизованих комплексів (НРК). Вже підписано контракти на постачання цього року понад 1,5 тисячі безпілотників. Планується підписання договорів на постачання до кінця поточного року ще майже 500 комплексів.

У І кварталі майже 200 НРК вже було передано органам сектору безпеки й оборони.

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