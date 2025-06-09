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В "Резерв+" можно будет подписать контракт с ВСУ: функция появится до конца 2025 года

Более 1 млн человек авторизовались в Резерв+

Министерство обороны Украины планирует до конца 2025 года расширить функционал приложения "Резерв+", позволив подписания контракта с Вооруженными силами Украины в онлайн-режиме.

Об этом в интервью DOU сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года в "Резерв+" мы воплотим также смартконтракты. Можно будет присоединиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы ознакамливаемся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто", - отметила Черногоренко.

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Швидше б вже Катерино, а то всі хто не може потрапити у поле зору ТЦКшних бусів втомилися оновлювати AppleStore
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09.06.2025 13:11 Ответить
А потім що потім - людям, які "ні сном, ні духом" - будуть надходити чергові "листи щастя", з яких вони дізнаються, що "уклали контракт з ЗСУ" (який вони, насправді, не укладали)? - Бо його "хтось" уклав за них?
Та й взагалі, такі речі, так, телефоном - не укладають. Зрештою, у вас навіть немає свідчення, що то саме та людина щось там сама "уклала", знаходячись в доброму здоров'ї та при тверезій пам'яті.
Такі "ініціативи" більше схожі на чергове шахрайство та злочин.
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09.06.2025 14:13 Ответить
 
 