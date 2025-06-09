В "Резерв+" можно будет подписать контракт с ВСУ: функция появится до конца 2025 года
Министерство обороны Украины планирует до конца 2025 года расширить функционал приложения "Резерв+", позволив подписания контракта с Вооруженными силами Украины в онлайн-режиме.
Об этом в интервью DOU сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.
"До конца года в "Резерв+" мы воплотим также смартконтракты. Можно будет присоединиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы ознакамливаемся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто", - отметила Черногоренко.
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Та й взагалі, такі речі, так, телефоном - не укладають. Зрештою, у вас навіть немає свідчення, що то саме та людина щось там сама "уклала", знаходячись в доброму здоров'ї та при тверезій пам'яті.
Такі "ініціативи" більше схожі на чергове шахрайство та злочин.