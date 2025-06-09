В "Резерв+" можно будет подписать контракт с ВСУ: функция появится до конца 2025 года

Министерство обороны Украины планирует до конца 2025 года расширить функционал приложения "Резерв+", позволив подписания контракта с Вооруженными силами Украины в онлайн-режиме.

Об этом в интервью DOU сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года в "Резерв+" мы воплотим также смартконтракты. Можно будет присоединиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы ознакамливаемся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто", - отметила Черногоренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой FPV-дронов, - BBC