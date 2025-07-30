Програму "Контракт 18-24" поширили на фахівців наземних роботизованих комплексів, - Паліса

Програму військової служби "18-24" розширили не лише для операторів повітряних безпілотників, а й для фахівців наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.

"Після запуску програми "18-24" командири не раз просили поширити її на фахівців БпЛА. Сьогодні переходимо до реалізації цього рішення за дорученням Президента, адже дрони відіграють на фронті вирішальну роль. Ключове те, що нові умови охоплюють не лише операторів повітряних платформ, а й фахівців наземних роботизованих комплексів. Пріоритет — мотивованій молоді, що керуватиме цією технікою", - написав Паліса у фейсбуці.

Він нагадав, що контракт для операторів безпілотних систем передбачає 24 місяці служби, з яких щонайменше 12 — безпосередня участь у бойових діях. Такий термін забезпечує якісну підготовку та повну інтеграцію в бригаду. Мільйон гривень виплачується поетапно — трьома траншами.

Після виконання умов контракту військовослужбовці протягом року не підлягають призову. Додатково надається іпотека під 0 % та право виїзду за кордон після служби.

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Підготовка триватиме до чотирьох місяців: до 45 діб базового курсу, до 60 діб фахової підготовки (з урахуванням чинних сертифікатів) і 14 діб адаптаційного курсу.

"Перелік підрозділів і конкретних посад, що підпадають під новий контракт, буде оголошено окремо: нормативну базу Уряд уже затвердив, військове командування деталізує решту нюансів", - зазначив Паліса.