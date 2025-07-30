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Новини Контракт 18-24
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Програму "Контракт 18-24" поширили на фахівців наземних роботизованих комплексів, - Паліса

Український НРК

Програму військової служби "18-24" розширили не лише для операторів повітряних безпілотників, а й для фахівців наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.

"Після запуску програми "18-24" командири не раз просили поширити її на фахівців БпЛА. Сьогодні переходимо до реалізації цього рішення за дорученням Президента, адже дрони відіграють на фронті вирішальну роль. Ключове те, що нові умови охоплюють не лише операторів повітряних платформ, а й фахівців наземних роботизованих комплексів. Пріоритет — мотивованій молоді, що керуватиме цією технікою", - написав Паліса у фейсбуці.

Він нагадав, що контракт для операторів безпілотних систем передбачає 24 місяці служби, з яких щонайменше 12 — безпосередня участь у бойових діях. Такий термін забезпечує якісну підготовку та повну інтеграцію в бригаду. Мільйон гривень виплачується поетапно — трьома траншами.

Після виконання умов контракту військовослужбовці протягом року не підлягають призову. Додатково надається іпотека під 0 % та право виїзду за кордон після служби.

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Підготовка триватиме до чотирьох місяців: до 45 діб базового курсу, до 60 діб фахової підготовки (з урахуванням чинних сертифікатів) і 14 діб адаптаційного курсу.

"Перелік підрозділів і конкретних посад, що підпадають під новий контракт, буде оголошено окремо: нормативну базу Уряд уже затвердив, військове командування деталізує решту нюансів", - зазначив Паліса.

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контракт (421) робот (117) ЗСУ (7795) Паліса Павло (31)


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але, за потреби, всіх переведуть у штурм.
як фахівців з ппо, дронів, реб.....
навіть, діловодів.
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30.07.2025 21:06 Відповісти
Це разводняк, спочатку шукають діловодів, кухарів, операторів, комірників ...в потім миттєво попадаєш або в піхоту, штурм , або в сапери...
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30.07.2025 21:08 Відповісти
Знайомого , який з кінця 22 року був в пво місяць тому , насильно перевели в сапери і погнали в Польщу проходити фах.
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30.07.2025 21:09 Відповісти
Мільйон за за 24 місяця 3-ма траншами?
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30.07.2025 21:11 Відповісти
 
 