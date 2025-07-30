Программа "Контракт 18-24" распространена на специалистов наземных роботизированных комплексов, - Палиса

Программу военной службы "18-24" расширили не только для операторов воздушных беспилотников, но и для специалистов наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.

"После запуска программы "18-24" командиры не раз просили распространить ее на специалистов БпЛА. Сегодня переходим к реализации этого решения по поручению Президента, ведь дроны играют на фронте решающую роль. Ключевое то, что новые условия охватывают не только операторов воздушных платформ, но и специалистов наземных роботизированных комплексов. Приоритет - мотивированной молодежи, которая будет управлять этой техникой", - написал Палиса в фейсбуке.

Он напомнил, что контракт для операторов беспилотных систем предусматривает 24 месяца службы, из которых не менее 12 - непосредственное участие в боевых действиях. Такой срок обеспечивает качественную подготовку и полную интеграцию в бригаду. Миллион гривен выплачивается поэтапно - тремя траншами.

После выполнения условий контракта военнослужащие в течение года не подлежат призыву. Дополнительно предоставляется ипотека под 0% и право выезда за границу после службы.

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Подготовка продлится до четырех месяцев: до 45 суток базового курса, до 60 суток профессиональной подготовки (с учетом действующих сертификатов) и 14 суток адаптационного курса.

"Перечень подразделений и конкретных должностей, подпадающих под новый контракт, будет объявлен отдельно: нормативную базу Правительство уже утвердило, военное командование детализирует остальные нюансы", - отметил Палиса.