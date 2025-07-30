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Новости Контракт 18-24
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Программа "Контракт 18-24" распространена на специалистов наземных роботизированных комплексов, - Палиса

Украинский НРК

Программу военной службы "18-24" расширили не только для операторов воздушных беспилотников, но и для специалистов наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.

"После запуска программы "18-24" командиры не раз просили распространить ее на специалистов БпЛА. Сегодня переходим к реализации этого решения по поручению Президента, ведь дроны играют на фронте решающую роль. Ключевое то, что новые условия охватывают не только операторов воздушных платформ, но и специалистов наземных роботизированных комплексов. Приоритет - мотивированной молодежи, которая будет управлять этой техникой", - написал Палиса в фейсбуке.

Он напомнил, что контракт для операторов беспилотных систем предусматривает 24 месяца службы, из которых не менее 12 - непосредственное участие в боевых действиях. Такой срок обеспечивает качественную подготовку и полную интеграцию в бригаду. Миллион гривен выплачивается поэтапно - тремя траншами.

После выполнения условий контракта военнослужащие в течение года не подлежат призыву. Дополнительно предоставляется ипотека под 0% и право выезда за границу после службы.

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Подготовка продлится до четырех месяцев: до 45 суток базового курса, до 60 суток профессиональной подготовки (с учетом действующих сертификатов) и 14 суток адаптационного курса.

"Перечень подразделений и конкретных должностей, подпадающих под новый контракт, будет объявлен отдельно: нормативную базу Правительство уже утвердило, военное командование детализирует остальные нюансы", - отметил Палиса.

Автор: 

контракт (441) робот (62) ВСУ (6798) Палиса Павел (31)


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але, за потреби, всіх переведуть у штурм.
як фахівців з ппо, дронів, реб.....
навіть, діловодів.
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30.07.2025 21:06 Ответить
Це разводняк, спочатку шукають діловодів, кухарів, операторів, комірників ...в потім миттєво попадаєш або в піхоту, штурм , або в сапери...
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30.07.2025 21:08 Ответить
Знайомого , який з кінця 22 року був в пво місяць тому , насильно перевели в сапери і погнали в Польщу проходити фах.
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30.07.2025 21:09 Ответить
Мільйон за за 24 місяця 3-ма траншами?
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30.07.2025 21:11 Ответить
 
 