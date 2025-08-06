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Новини Візит Віткоффа до РФ
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Зустріч Путіна з Віткоффом завершилася у Кремлі: розмова тривала 3 години

Путін зустрівся з Віткоффом 6 серпня

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на пресслужбу Кремля, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, зустріч Путіна та Віткоффа тривала близько трьох годин.

Кортеж спецпосланця США Віткоффа покинув Кремль, додають російські ЗМІ.

"Діалог переможе", – так прокоментував переговірник диктатора Кирило Дмитрієв переговори Путіна і Віткоффа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін та Віткофф розпочали зустріч у Кремлі. ВIДЕО

Раніше ЗМІ повідомили, що спецпредставник президента США Стів Віткофф прибуде з візитом до Росії у середу, 6 серпня. У нього буде окрема зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Пізніше Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами.

Автор: 

кремль (533) путін володимир (24389) росія (67072) Віткофф Стів (118)


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Топ коментарі
+9
а якщо не полетять, то значить прийняли умови ху йла. і тоді у Білому домі будуть тиснути вже на Зелю.
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06.08.2025 15:09 Відповісти
+5
шось той дмітрієв роздухарілся.. Зараз мабуть Чуб буде напосідати на Найвеличнішого, щоб той погодився на перемир'я в небі.
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06.08.2025 15:07 Відповісти
+4
Якщо зараз знову полетять шахеди на Київ, то нічого вони знову не домовилися...
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06.08.2025 15:04 Відповісти
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Якщо зараз знову полетять шахеди на Київ, то нічого вони знову не домовилися...
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06.08.2025 15:04 Відповісти
а якщо не полетять, то значить прийняли умови ху йла. і тоді у Білому домі будуть тиснути вже на Зелю.
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06.08.2025 15:09 Відповісти
Тобто шахеди сьогодні це добрий знак?
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06.08.2025 15:24 Відповісти
ну де ж добрий... добрий знак - це коли згорить кремль разом із тими упоротими імперськими кацапами.
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06.08.2025 15:31 Відповісти
кремль у вогні - це не знак, це знамення! І на жаль, малоймовірне... Тому краще вангувати по звичних речах..
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06.08.2025 15:33 Відповісти
теж правильно. )
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06.08.2025 15:36 Відповісти
- Вова, яйця по 17 грн. візьмешь?
- Че так дорога?
- тоді ти не потянеш, у тебя нет козирів
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06.08.2025 15:26 Відповісти
шось той дмітрієв роздухарілся.. Зараз мабуть Чуб буде напосідати на Найвеличнішого, щоб той погодився на перемир'я в небі.
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06.08.2025 15:07 Відповісти
Шось якось швидко розбіглися.
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06.08.2025 15:11 Відповісти
Договорились что ***** месяц будет копить ракеты и шахеды
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06.08.2025 15:12 Відповісти
Зачекаємо що скаже білий дім!!! Віткоф, це бивший гангстер, і як перемовник повний нуль, чекати чогось від нього немає сенсу, дали йому листа щоб відвіз в мокшанію і все, а решта це блаблаблабла!!!
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06.08.2025 15:16 Відповісти
Трамп після докладу агента путіна віткофа візме під козирёк, бо він теж агент ***** і у підсумку не буде ні санкцій ні зброї
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06.08.2025 16:53 Відповісти
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06.08.2025 15:16 Відповісти
їх семеро всього - раз на тиждень зміна
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06.08.2025 15:19 Відповісти
знайдіть 10 відмінностей - путін з лукашенком і з витковим
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06.08.2025 15:19 Відповісти
Я так вважаю его с Витковим накачали батоксом
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06.08.2025 15:20 Відповісти
трійник двійника.
А взагалі, я думаю китайці вже свого узкоокого клона замінили. Бо інекше ніяк не пояснити здачу рф в повну залежність китаю.
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06.08.2025 15:21 Відповісти
Верблюже пальто без пальта. Мабуть на болотах спекотно.
Про що може домовитись шахрай з чикістом? Тільки про грощі, та їхню кількість, хоча все одно одне одного наїпуть.
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06.08.2025 15:26 Відповісти
Американці на чолі з пдфілом давно ведуть спільний сценарій з кремлем. Щоб довго не писати пнх.
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06.08.2025 15:27 Відповісти
.!.
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06.08.2025 16:19 Відповісти
Стив Уиткофф покинул Кремль (1). Встреча с Путиным длилась около трёх часов, началась около 11:50, завершилась около 14:50.

Но не покинул Москву (2) - из Кремля он направился в американское посольство. В посольствах обычно находится защищённый канал связи на случай, если нужно что-то быстро передать. Интересно.

Что касается результатов встречи с Путиным (а точнее, их отсутствия), мы скорее всего узнаем об этом уже по прибытии Уиткоффа в Вашингтон. Как правило, Белый дом не спешит с заявлениями сразу после этих встреч. Разве что если инсайдеры что-то пронюхают.
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06.08.2025 15:35 Відповісти
Три години:
- Пєчєнєгі, половци, забираєм свойо, нас кінулі, убівают рускіх, НАТА расширяєтся, нас винуділі...
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06.08.2025 15:46 Відповісти
планета поделена!
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06.08.2025 15:53 Відповісти
На балу у Сатаны. Именно так можно назвать сие действо...
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06.08.2025 16:13 Відповісти
за три зодини
хвуйло встиг розповісти тільки про скіфів та печенегів
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06.08.2025 16:17 Відповісти
 
 