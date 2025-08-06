Зустріч Путіна з Віткоффом завершилася у Кремлі: розмова тривала 3 години

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на пресслужбу Кремля, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, зустріч Путіна та Віткоффа тривала близько трьох годин.

Кортеж спецпосланця США Віткоффа покинув Кремль, додають російські ЗМІ.

"Діалог переможе", – так прокоментував переговірник диктатора Кирило Дмитрієв переговори Путіна і Віткоффа.

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Раніше ЗМІ повідомили, що спецпредставник президента США Стів Віткофф прибуде з візитом до Росії у середу, 6 серпня. У нього буде окрема зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Пізніше Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами.