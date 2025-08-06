Зустріч Путіна з Віткоффом завершилася у Кремлі: розмова тривала 3 години
У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.
Про це пишуть росЗМІ із посиланням на пресслужбу Кремля, передає Цензор.НЕТ.
За їхніми словами, зустріч Путіна та Віткоффа тривала близько трьох годин.
Кортеж спецпосланця США Віткоффа покинув Кремль, додають російські ЗМІ.
"Діалог переможе", – так прокоментував переговірник диктатора Кирило Дмитрієв переговори Путіна і Віткоффа.
Раніше ЗМІ повідомили, що спецпредставник президента США Стів Віткофф прибуде з візитом до Росії у середу, 6 серпня. У нього буде окрема зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Пізніше Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами.
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А взагалі, я думаю китайці вже свого узкоокого клона замінили. Бо інекше ніяк не пояснити здачу рф в повну залежність китаю.
Про що може домовитись шахрай з чикістом? Тільки про грощі, та їхню кількість, хоча все одно одне одного наїпуть.
Но не покинул Москву (2) - из Кремля он направился в американское посольство. В посольствах обычно находится защищённый канал связи на случай, если нужно что-то быстро передать. Интересно.
Что касается результатов встречи с Путиным (а точнее, их отсутствия), мы скорее всего узнаем об этом уже по прибытии Уиткоффа в Вашингтон. Как правило, Белый дом не спешит с заявлениями сразу после этих встреч. Разве что если инсайдеры что-то пронюхают.
- Пєчєнєгі, половци, забираєм свойо, нас кінулі, убівают рускіх, НАТА расширяєтся, нас винуділі...
хвуйло встиг розповісти тільки про скіфів та печенегів