Встреча Путина с Уиткоффом завершилась в Кремле: разговор длился 3 часа
В среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.
Об этом пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает Цензор.НЕТ.
По их словам, встреча Путина и Уиткоффа длилась около трех часов.
Кортеж спецпосланника США Уиткоффа покинул Кремль, добавляют российские СМИ.
"Диалог победит", - так прокомментировал переговорщик диктатора Кирилл Дмитриев переговоры Путина и Уиткоффа.
Ранее СМИ сообщили, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию в среду, 6 августа. У него будет отдельная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Че так дорога?
- тоді ти не потянеш, у тебя нет козирів
А взагалі, я думаю китайці вже свого узкоокого клона замінили. Бо інекше ніяк не пояснити здачу рф в повну залежність китаю.
Про що може домовитись шахрай з чикістом? Тільки про грощі, та їхню кількість, хоча все одно одне одного наїпуть.
Но не покинул Москву (2) - из Кремля он направился в американское посольство. В посольствах обычно находится защищённый канал связи на случай, если нужно что-то быстро передать. Интересно.
Что касается результатов встречи с Путиным (а точнее, их отсутствия), мы скорее всего узнаем об этом уже по прибытии Уиткоффа в Вашингтон. Как правило, Белый дом не спешит с заявлениями сразу после этих встреч. Разве что если инсайдеры что-то пронюхают.
- Пєчєнєгі, половци, забираєм свойо, нас кінулі, убівают рускіх, НАТА расширяєтся, нас винуділі...
хвуйло встиг розповісти тільки про скіфів та печенегів