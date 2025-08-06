В среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, встреча Путина и Уиткоффа длилась около трех часов.

Кортеж спецпосланника США Уиткоффа покинул Кремль, добавляют российские СМИ.

"Диалог победит", - так прокомментировал переговорщик диктатора Кирилл Дмитриев переговоры Путина и Уиткоффа.

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Ранее СМИ сообщили, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию в среду, 6 августа. У него будет отдельная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами.