РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11465 посетителей онлайн
Новости Визит Уиткоффа в рф
5 674 27

Встреча Путина с Уиткоффом завершилась в Кремле: разговор длился 3 часа

Путин встретился с Виткоффом 6 августа

В среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, встреча Путина и Уиткоффа длилась около трех часов.

Кортеж спецпосланника США Уиткоффа покинул Кремль, добавляют российские СМИ.

"Диалог победит", - так прокомментировал переговорщик диктатора Кирилл Дмитриев переговоры Путина и Уиткоффа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин и Уиткофф начали встречу в Кремле. ВИДЕО

Ранее СМИ сообщили, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию в среду, 6 августа. У него будет отдельная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами.

Автор: 

кремль (734) путин владимир (31797) россия (96812) Стив Уиткофф (113)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
а якщо не полетять, то значить прийняли умови ху йла. і тоді у Білому домі будуть тиснути вже на Зелю.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:09 Ответить
+5
Якщо зараз знову полетять шахеди на Київ, то нічого вони знову не домовилися...
показать весь комментарий
06.08.2025 15:04 Ответить
+5
шось той дмітрієв роздухарілся.. Зараз мабуть Чуб буде напосідати на Найвеличнішого, щоб той погодився на перемир'я в небі.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо зараз знову полетять шахеди на Київ, то нічого вони знову не домовилися...
показать весь комментарий
06.08.2025 15:04 Ответить
а якщо не полетять, то значить прийняли умови ху йла. і тоді у Білому домі будуть тиснути вже на Зелю.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:09 Ответить
Тобто шахеди сьогодні це добрий знак?
показать весь комментарий
06.08.2025 15:24 Ответить
ну де ж добрий... добрий знак - це коли згорить кремль разом із тими упоротими імперськими кацапами.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:31 Ответить
кремль у вогні - це не знак, це знамення! І на жаль, малоймовірне... Тому краще вангувати по звичних речах..
показать весь комментарий
06.08.2025 15:33 Ответить
теж правильно. )
показать весь комментарий
06.08.2025 15:36 Ответить
- Вова, яйця по 17 грн. візьмешь?
- Че так дорога?
- тоді ти не потянеш, у тебя нет козирів
показать весь комментарий
06.08.2025 15:26 Ответить
шось той дмітрієв роздухарілся.. Зараз мабуть Чуб буде напосідати на Найвеличнішого, щоб той погодився на перемир'я в небі.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:07 Ответить
звичайні понти
показать весь комментарий
06.08.2025 17:21 Ответить
Шось якось швидко розбіглися.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:11 Ответить
Договорились что ***** месяц будет копить ракеты и шахеды
показать весь комментарий
06.08.2025 15:12 Ответить
Зачекаємо що скаже білий дім!!! Віткоф, це бивший гангстер, і як перемовник повний нуль, чекати чогось від нього немає сенсу, дали йому листа щоб відвіз в мокшанію і все, а решта це блаблаблабла!!!
показать весь комментарий
06.08.2025 15:16 Ответить
Трамп після докладу агента путіна віткофа візме під козирёк, бо він теж агент ***** і у підсумку не буде ні санкцій ні зброї
показать весь комментарий
06.08.2025 16:53 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2025 15:16 Ответить
їх семеро всього - раз на тиждень зміна
показать весь комментарий
06.08.2025 15:19 Ответить
знайдіть 10 відмінностей - путін з лукашенком і з витковим
показать весь комментарий
06.08.2025 15:19 Ответить
Я так вважаю его с Витковим накачали батоксом
показать весь комментарий
06.08.2025 15:20 Ответить
трійник двійника.
А взагалі, я думаю китайці вже свого узкоокого клона замінили. Бо інекше ніяк не пояснити здачу рф в повну залежність китаю.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:21 Ответить
Верблюже пальто без пальта. Мабуть на болотах спекотно.
Про що може домовитись шахрай з чикістом? Тільки про грощі, та їхню кількість, хоча все одно одне одного наїпуть.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:26 Ответить
Американці на чолі з пдфілом давно ведуть спільний сценарій з кремлем. Щоб довго не писати пнх.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:27 Ответить
.!.
показать весь комментарий
06.08.2025 16:19 Ответить
Стив Уиткофф покинул Кремль (1). Встреча с Путиным длилась около трёх часов, началась около 11:50, завершилась около 14:50.

Но не покинул Москву (2) - из Кремля он направился в американское посольство. В посольствах обычно находится защищённый канал связи на случай, если нужно что-то быстро передать. Интересно.

Что касается результатов встречи с Путиным (а точнее, их отсутствия), мы скорее всего узнаем об этом уже по прибытии Уиткоффа в Вашингтон. Как правило, Белый дом не спешит с заявлениями сразу после этих встреч. Разве что если инсайдеры что-то пронюхают.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:35 Ответить
Три години:
- Пєчєнєгі, половци, забираєм свойо, нас кінулі, убівают рускіх, НАТА расширяєтся, нас винуділі...
показать весь комментарий
06.08.2025 15:46 Ответить
планета поделена!
показать весь комментарий
06.08.2025 15:53 Ответить
На балу у Сатаны. Именно так можно назвать сие действо...
показать весь комментарий
06.08.2025 16:13 Ответить
за три зодини
хвуйло встиг розповісти тільки про скіфів та печенегів
показать весь комментарий
06.08.2025 16:17 Ответить
 
 