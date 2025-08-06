Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами

Президент США Дональд Трамп заявил, что на 6 августа готовится встреча американских и российских представителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"У нас завтра встреча с Россией. Мы увидим, что произойдет. Я остановил все войны за несколько дней, а в Украине - трудно. Мы много работаем", - заявил накануне президент США.

Ранее сообщалось, что Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию в среду, 6 августа. У него будет отдельная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

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