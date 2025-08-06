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Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами
Президент США Дональд Трамп заявил, что на 6 августа готовится встреча американских и российских представителей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"У нас завтра встреча с Россией. Мы увидим, что произойдет. Я остановил все войны за несколько дней, а в Украине - трудно. Мы много работаем", - заявил накануне президент США.
Ранее сообщалось, что Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию в среду, 6 августа. У него будет отдельная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.
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+20 Перикл Фемиди
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+14 Микола Січень #601514
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+14 BOITAN NICOLAE
показать весь комментарий06.08.2025 00:37 Ответить Ссылка
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"гомеричний регіт".
p.s. якщо я помилився з українською мовою, виправте. Дякую.
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
насправді він догоджає кремлівському терористу ,
так як в кремлі є на нього компромат ( вибори ) 😠
Дуже хочу, щоб Москва, зрештою, сама спробувала ту страву, якою сподівалася нагодувати Київ.
Здохніть, кацапи!
рашисты опять что-нибудь пообещают рыжему дураку и тот объявит новый дедлайн, а также снова запретит Украине бить по роssиянским НПЗ.
Трамп запропонував угоду: залишити за росією окуповані території, заборонити Україні вступ до НАТО,зняти санкції.Він навіть розглядав визнання анексії Криму.путін сказав ні.
путін вважає, що виграє. Армія росії просувається. Україна втрачає **********. Захід тягне з підтримкою. Навіщо йому зупинятися?
Військова економіка росії працює на повну. Заводи штампують зброю 24/7. Солдати отримують великі гроші. Нафта й газ ідуть у Глобальний Південь. Оточення путіна збагачується.
путін боїться миру. Якщо 300 тисяч демобілізованих солдатів повернуться додому - отримаєш вибух злочинності, як після Афганістану в 90-х. путін бачить в Україні загрозу. Вільна Україна може обвалити імперію, як Берлінський мур у 1989-му....
путін не хоче домовлятись. Він хоче знищити. росіяни насильно роздають паспорти, будують табори, знищують українську мову й культуру. Для путіна: якщо Україна виживе - росія програє. путін грає на повне знищення. Його не зупинила навіть здача Криму з боку Трампа.
Перемовини та ультіматуми не зупинять путінаЗ упинити його може тільки поразка. Захід та Америка мають дати Україні зброю, щоб зламати фронт і бити по росії.