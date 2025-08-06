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Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что на 6 августа готовится встреча американских и российских представителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"У нас завтра встреча с Россией. Мы увидим, что произойдет. Я остановил все войны за несколько дней, а в Украине - трудно. Мы много работаем", - заявил накануне президент США.

Ранее сообщалось, что Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию в среду, 6 августа. У него будет отдельная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте: Трамп не доволен Путиным и Россией, но рассчитывает на дипломатическое решение, - Госдеп США

Автор: 

россия (96798) Трамп Дональд (6120) Стив Уиткофф (113)


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Топ комментарии
+20
Значит никаких адских санкций 8 августа не будет 100%.
рашисты опять что-нибудь пообещают рыжему дураку и тот объявит новый дедлайн, а также снова запретит Украине бить по роssиянским НПЗ.
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06.08.2025 01:27 Ответить
+14
Руда потвора і його маладая *******..
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06.08.2025 00:27 Ответить
+14
Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
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06.08.2025 00:37 Ответить
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Руда потвора і його маладая *******..
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06.08.2025 00:27 Ответить
Ви щйоно прочитали визначення терміну
"гомеричний регіт".
p.s. якщо я помилився з українською мовою, виправте. Дякую.
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06.08.2025 00:28 Ответить
шо воно там зупинило
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06.08.2025 00:31 Ответить
М'ячик для гольфу своїм порожнім черепом.
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06.08.2025 00:35 Ответить
Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
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06.08.2025 00:37 Ответить
Завтра миротворца опять накормят кремлевским дерьмом и 8 августа посунется на 2-3 недели!
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06.08.2025 00:40 Ответить
Возьми дробовик и застрелись рыжая кремлёвская потвора!
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06.08.2025 00:40 Ответить
Киянам приготуватись бігти у бомбосховища
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06.08.2025 00:47 Ответить
А їх немає🥳
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06.08.2025 01:35 Ответить
Чергову лапшу вішає Трамп украінцям на голову , а
насправді він догоджає кремлівському терористу ,
так як в кремлі є на нього компромат ( вибори ) 😠
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06.08.2025 00:49 Ответить
Всі війни за кілька днів.
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06.08.2025 00:49 Ответить
Сьогодні, 6 серпня, річниця ядерного бомбардування Хірошіми. Рівно 80 років.
Дуже хочу, щоб Москва, зрештою, сама спробувала ту страву, якою сподівалася нагодувати Київ.
Здохніть, кацапи!

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06.08.2025 00:50 Ответить
О 8:15.
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06.08.2025 01:39 Ответить
Значит никаких адских санкций 8 августа не будет 100%.
рашисты опять что-нибудь пообещают рыжему дураку и тот объявит новый дедлайн, а также снова запретит Украине бить по роssиянским НПЗ.
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06.08.2025 01:27 Ответить
ніякі пекельні санкції не накласти, коли їх підтримує половина населення планети. причому абсолютно плюючи в обличчя Трампа, вони вже нічого не бояться і йдуть своєю дорогою без впливу США.
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06.08.2025 04:53 Ответить
ЦЕ БУЛО ВЖЕ....причому раз так 10.
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06.08.2025 02:06 Ответить
Де ти обмудок рижий зупинило війни за два дні?
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06.08.2025 02:36 Ответить
Наша пісня "гарна", давайте почнемо з початку. Та трамп зі шкіри вилізе аби "другу" вові не зашкодити. Побачите, ультиматум буде зупинено, в "переговори" про зупинку вогню "продовжено". Зуб даю.
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06.08.2025 02:49 Ответить
Він зупинив усі війни за кілька днів? А які саме? Оголосити можна увесь список будь ласка? Зупинятель ти наш....
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06.08.2025 03:14 Ответить
Трамп запропонував путіну фактичну перемогу над Україною. путін відмовився. Чому? Atlantic Council пояснює це так:
Трамп запропонував угоду: залишити за росією окуповані території, заборонити Україні вступ до НАТО,зняти санкції.Він навіть розглядав визнання анексії Криму.путін сказав ні.
путін вважає, що виграє. Армія росії просувається. Україна втрачає **********. Захід тягне з підтримкою. Навіщо йому зупинятися?
Військова економіка росії працює на повну. Заводи штампують зброю 24/7. Солдати отримують великі гроші. Нафта й газ ідуть у Глобальний Південь. Оточення путіна збагачується.
путін боїться миру. Якщо 300 тисяч демобілізованих солдатів повернуться додому - отримаєш вибух злочинності, як після Афганістану в 90-х. путін бачить в Україні загрозу. Вільна Україна може обвалити імперію, як Берлінський мур у 1989-му....
путін не хоче домовлятись. Він хоче знищити. росіяни насильно роздають паспорти, будують табори, знищують українську мову й культуру. Для путіна: якщо Україна виживе - росія програє. путін грає на повне знищення. Його не зупинила навіть здача Криму з боку Трампа.

Перемовини та ультіматуми не зупинять путінаЗ упинити його може тільки поразка. Захід та Америка мають дати Україні зброю, щоб зламати фронт і бити по росії.
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06.08.2025 03:24 Ответить
300 тисяч повернулися ніяк не вплинуть, просто треба знати що там відбувається. ну вже точно не призведе до якоїсь серйозної проблеми.
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06.08.2025 04:56 Ответить
я більше побоююся за Україну, коли всі буфіковані приїдуть додому, а там повна жопа.
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06.08.2025 04:59 Ответить
а я боюсь за тцк
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06.08.2025 06:12 Ответить
як варіант втечуть з країни, звичайно не всі, але хто зможе
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06.08.2025 06:31 Ответить
Найкращі ДІЄВІ умови для миру - це санкції Малюка - Буданова , вглиб території..... Їх вже обіцяють не перший рік , та все чомусь відкладаються .... Усть- Луга , Енгельс 2 , Олєнья , кримськ .міст.....там ще роботи вистачить.....Умови створені , але чомусь все відкладаються ..... Все інше - потужна маячня ...
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06.08.2025 04:54 Ответить
малюк з будангою не кращі трампа
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06.08.2025 06:19 Ответить
Що ви несете!
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06.08.2025 07:07 Ответить
Це не в Україні важко, дебіл ти грьобаний! Це з росією важко! А простіше кажучи - неможливо! І вона має бути знищена!
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06.08.2025 06:42 Ответить
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06.08.2025 08:14 Ответить
Гарно,що не заявляє,що створив Землю.....
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06.08.2025 08:15 Ответить
 
 