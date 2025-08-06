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Новини Візит Віткоффа до РФ
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Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що на 6 серпня готується зустріч американських та російських представників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"У нас завтра зустріч з Росією. Ми побачимо, що відбудеться. Я зупинив усі війни за кілька днів, а в Україні важко. Ми багато працюємо", – заявив президент США.

Раніше повідомлялось, що Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибуде з візитом до Росії у середу, 6 серпня. У нього буде окрема зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте: Трамп не задоволений Путіним та Росією, але розраховує на дипломатичне рішення, - Держдеп США

Автор: 

росія (67050) Трамп Дональд (6619) Віткофф Стів (114)


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Топ коментарі
+4
Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
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06.08.2025 00:37 Відповісти
+2
Киянам приготуватись бігти у бомбосховища
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06.08.2025 00:47 Відповісти
+1
Руда потвора і його маладая *******..
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06.08.2025 00:27 Відповісти
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Руда потвора і його маладая *******..
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06.08.2025 00:27 Відповісти
Ви щйоно прочитали визначення терміну
"гомеричний регіт".
p.s. якщо я помилився з українською мовою, виправте. Дякую.
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06.08.2025 00:28 Відповісти
шо воно там зупинило
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06.08.2025 00:31 Відповісти
М'ячик для гольфу своїм порожнім черепом.
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06.08.2025 00:35 Відповісти
Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
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06.08.2025 00:37 Відповісти
Завтра миротворца опять накормят кремлевским дерьмом и 8 августа посунется на 2-3 недели!
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06.08.2025 00:40 Відповісти
Возьми дробовик и застрелись рыжая кремлёвская потвора!
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06.08.2025 00:40 Відповісти
Киянам приготуватись бігти у бомбосховища
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06.08.2025 00:47 Відповісти
А їх немає🥳
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06.08.2025 01:35 Відповісти
Чергову лапшу вішає Трамп украінцям на голову , а
насправді він догоджає кремлівському терористу ,
так як в кремлі є на нього компромат ( вибори ) 😠
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06.08.2025 00:49 Відповісти
Всі війни за кілька днів.
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06.08.2025 00:49 Відповісти
Сьогодні, 6 серпня, річниця ядерного бомбардування Хірошіми. Рівно 80 років.
Дуже хочу, щоб Москва, зрештою, сама спробувала ту страву, якою сподівалася нагодувати Київ.
Здохніть, кацапи!

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06.08.2025 00:50 Відповісти
О 8:15.
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06.08.2025 01:39 Відповісти
Значит никаких адских санкций 8 августа не будет 100%.
рашисты опять что-нибудь пообещают рыжему дураку и тот объявит новый дедлайн, а также снова запретит Украине бить по роssиянским НПЗ.
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06.08.2025 01:27 Відповісти
 
 