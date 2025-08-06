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Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами
Президент США Дональд Трамп заявив, що на 6 серпня готується зустріч американських та російських представників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"У нас завтра зустріч з Росією. Ми побачимо, що відбудеться. Я зупинив усі війни за кілька днів, а в Україні важко. Ми багато працюємо", – заявив президент США.
Раніше повідомлялось, що Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибуде з візитом до Росії у середу, 6 серпня. У нього буде окрема зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.
Топ коментарі
+4 BOITAN NICOLAE
показати весь коментар06.08.2025 00:37 Відповісти Посилання
+2 Muni
показати весь коментар06.08.2025 00:47 Відповісти Посилання
+1 Микола Січень #601514
показати весь коментар06.08.2025 00:27 Відповісти Посилання
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"гомеричний регіт".
p.s. якщо я помилився з українською мовою, виправте. Дякую.
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
насправді він догоджає кремлівському терористу ,
так як в кремлі є на нього компромат ( вибори ) 😠
Дуже хочу, щоб Москва, зрештою, сама спробувала ту страву, якою сподівалася нагодувати Київ.
Здохніть, кацапи!
рашисты опять что-нибудь пообещают рыжему дураку и тот объявит новый дедлайн, а также снова запретит Украине бить по роssиянским НПЗ.