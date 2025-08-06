Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами

Президент США Дональд Трамп заявив, що на 6 серпня готується зустріч американських та російських представників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"У нас завтра зустріч з Росією. Ми побачимо, що відбудеться. Я зупинив усі війни за кілька днів, а в Україні важко. Ми багато працюємо", – заявив президент США.

Раніше повідомлялось, що Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибуде з візитом до Росії у середу, 6 серпня. У нього буде окрема зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

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